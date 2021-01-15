突然发现我的选科和心仪专业关系不大，我还有机会吗？

这些高三家长在跟孩子聊天和做完一些专业测评之后发现，孩子心仪的大学专业和现在的选科不那么契合。

这几天，有高一的家长跟我们聊天时提到，最近听说一些高三家长很纠结的故事，自己也更慌张了！

这些高三家长在跟孩子聊天和做完一些专业测评之后发现，孩子心仪的大学专业和现在的选科不那么契合。十分犹豫这个情况要不要换选科？这样的案例一下触动了从高一到高三的家长。

选科之后大学的专业是不是就被限定了？在之前的线上沙龙中深圳大学学生就业指导中心生涯规划师李羚颖老师为我们带来了她的建议，一起来看看她的指导吧~

1.选科和大学专业有没有关系呢？

答：有一部分的学科专业和我们的选科是有关系的。

举个例子：食品科学与工程专业，查阅它的课程安排（必修课）可以发现，这个专业的培养性选科要求比较偏向物理、生物和化学。

也就是说，如果你选了物理、生物、化学，我选了物理、政治、地理，那么，如果咱俩同时报考这个专业的话，在大学里你的优势很可能比我高。

这就是为什么我们说在选科的时候，也要去思考一下未来大学专业的方向。

2.有没有一些大学专业跟选科关联不大的？

答：有的。并不是大学所有的专业都有明显的培养性选科要求。

举个例子：刚好有一个家长问，小孩选了物理，生物和政治，然后，孩子特别喜欢心理学和设计专业。可是，设计专业跟自己的选科关联性不大，是不是当年应该选择历史，更加契合一些？

那我就跟他说，设计专业跟我们的高中选科，可能关系确实没有那么大。当然，你选历史，可能会更好一点。但是，毕竟现在孩子还是在高中阶段，如果他选了物理，他到大学可不可以去学历史呢？是没有问题的啊。也就是说高中打下这个理科的思维，到了大学，再选文科是一点问题都没有的。

所以，也不用说特别的计较这件事情。因为这个家长他已经到高三了，所以我觉得这个事情，重点是要把这个因素考虑进来，不用特别的执着。

【出品】南方青春高考季