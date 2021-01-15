从“有学上”到“上好学”提升育人质量

三个关键词看2020年惠州教育

上好学，是万千家庭对美好生活的期待。回首2020，从线上教学到返校复学，从招生改革到教师队伍建设，惠州把优质教育资源送到百姓身边，逐步补齐优质学位不足的短板，努力实现从“有学上”迈向“上好学”的转变。

惠州市委十一届十次全会提出，向着建设更加幸福国内一流城市目标奋勇前进，努力走出惠州的高质量发展之路。一流的城市，呼唤一流的教育。如何让更多市民在教育中获得更多幸福感？惠州正以“办好人民满意的教育”为目标，努力打造与国内一流城市相匹配的教育事业，争取让孩子在家门口“上好学”。

关键词1

挑战突围

140万师生共同为战疫出力

2020年开年，疫情之下的各行各业充满挑战。对拥有近140万师生的惠州而言，将疫情挡在校（园）门事关全市疫情防控大局。

1月27日，惠州市教育局发布《关于进一步加强全市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，明确提出教育系统“疫情防控9条”，各县区教育局、市直学校及校外培训机构全力推进教育系统防控工作。

其间，惠州市教育局采取自查自纠的方式，对各县（区）教育局、市直各学校落实教育系统疫情防控重点工作的展开督察督办。惠州市教育系统还成立了由市、县（区）教育局局长等组成的教育系统防控工作领导小组，县（区）教育局、各级各类学校相应成立工作小组同步开展工作。市、县（区）、学校三级联动和监测体系，防控领导小组24小时随时响应。

教育系统全力战疫，心理建设及服务同步跟上，各学校纷纷开通心理咨询在线服务。惠州市教育局、惠州市中小学心理健康教育指导中心还联合推出“惠心热线”电话咨询及网络心理辅导服务，免费为因疫情产生心理困扰的师生及家长提供帮助。

在全省“停课不停学”的要求下，惠州教育系统统筹推进疫情防控和教育教学。2月4日起，高三年级全面进入线上教学；2月17日起，中小学开始线上教学；2月24日起，职业教育学校开始线上教学；3月2日起，除幼儿园和特殊学校外，全面启动新学期课程线上教学。

一校一策，分层制定线上教育方案，惠州全市中小学校使用钉钉、南方+等 70个线上平台开展线上教学，5万多名教师参加信息技术应用培训。线上教育，也要确保“不漏一人”。其间，惠州排查全市93.7万名中小学生线上学习情况，发现存在困难的学生有10104名。在社会各界的帮助和接力下，惠州各县区最终实现了线上教育100%覆盖。

从面对面到屏对屏，疫情下的“空中课堂”对教学方式提出了全新的挑战。在这股史无前例的网课浪潮中，惠州线上教育在探索中前行突围。

在国内疫情逐步得到控制时，各学校也积极“备战”返校。入校晨（午）检、课堂突发情况、出现疑似个案、错峰放学……在一次次“实战”演练后，全市各级各类学校师生顺利返校，教育教学秩序井然。

这一年，教育系统在战“疫”中克服重重困难，特别是线上教育在挑战中前行。为了开展好线上教育，教育主管部门、学校、家庭、学生等各方付出了巨大努力。史无前例的线上教育，也再次凸显了家校共育的重要性。

2020年6月，惠州市家校共育指导组挂牌成立，半年后惠州家校共育平台“惠家教”APP正式上线。这意味着，惠州将普及新时代家庭教育、家校共育新理念，着力构建教育部门主导、社会参与、家长自我成长、家校共育共享的教育生态。

关键词2

增量提质

2020年全市本科上线率58.6%

2020年学位依然是百姓关注的热点。这一年，惠州全力增加学位供给，不断提升教育教学质量。

惠州市教育提供的数据显示：2018～2020年，全市每年新增学前教育学位2万个以上，每年新增公办义务教育学位2.5万个。2017～2020年，新建14所普通高中和12年一贯制学校，改扩建10所普通高中。

为了满足日益增加的高中学位需求，惠州强化对全市高中学校的统筹。通过扩大班额标准，适度扩大现有公办学校招生规模，推进县（区）公办普通高中全市招生试点，新增一批民办高中，继续实施普通高中招生补录等一系列举措，增加高中学位供给。2020年，惠州全市近六成中考考生入读普通高中。

经过多年努力，惠州义务教育大班额占比明显下降：2018年占比为14.76%，2019年降到7.81%，2020年控制在1%左右。为了严控班额，惠州以市政府教育督导室的名义开展专项督导检查，将每年落实中小学校建设专项规划、新增义务教育学位、消除大班额等主要指标纳入年度县（区）党政正职目标责任考核评价。

解决大班额的背后，惠州不只在做班级人数的减法，更是下决心要优化教学质量。

2017年起，惠州在全市小学、初中学校实施义务教育质量监测。针对普通高中学校开展教育加工能力综合评价，即根据普通高中学校的入口成绩和出口成绩进行评价，更加注重学校教育教学的加工力和附加值。

惠州市教科院内部分析数据显示，2020年全市本科上线率达到58.6%，比2017年提升8.46个百分点。全市优先投档线上线率达16.29%，比2017年提高4.73个百分点。本科上线率和优投率双双超额完成“每年提升一个百分点”的任务，更多的惠州学子实现了上大学、上好大学。

此外，2020年惠州还提前完成学前教育“5080”目标（即到2020年实现全省公办幼儿园在园幼儿比例达50％，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80％）。数据显示，全市共有幼儿园804所，在园幼儿约22.6万人。其中公办幼儿园在园幼儿占比51%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比88%。

增加学位供给，更增加优质学位供给，增加更多优质名校。2020年11月，惠州市第一中学下埔校区正式揭牌。根据安排，惠州市第九中学将委托给惠州市第一中学管理，建设惠州市第一中学下埔校区。惠城区将投入1500万元改造升级下埔校区硬件建设，下埔校区和南湖校区之间也将相互交换教师到对方学校任教。未来，惠州一中下埔校区将以打造“初中教学名校”为目标。

关键词3

改革活力

将打造180个中小学名师团队

面对2020年的各项严峻挑战，教育改革的脚步没有停下来。这一年，惠州深化考试招生改革，着力激活教师队伍“一池春水”。

2020年起，对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取的新政策在惠州平稳落地。惠州市直和惠城区民办学校首次进行招生摇号，有20所民办中小学校参与。这项政策对规范民办义务教育学校招生秩序具有重要意义，同时倒逼民办学校特色化办学、走内涵式发展道路。

不久前，一则“惠城区招聘60名短缺学科教师，带编制试用期年薪19万”的消息引起社会关注。这样大手笔引进教师在以往并不多见，其背后是惠州对教育人才的需求不断增加。

实际上，为引进更多优秀教师，2017年起，惠州赴国内知名师范院校直接招聘高校应届毕业生的改革，为市直公办中小学校招聘了200多名高素质应届毕业生，其中超过50%是硕士研究生以上学历。

2020年5月，惠州市第一中学采取直接面试的方式，面向全国公开招聘4名学科骨干教师。这是惠州赋予学校招聘骨干教师自主权的缩影。

此外，惠州出台基础教育“头阵计划”，培育更多名师、名教师团队。根据《惠州市基础教育“头阵计划”实施方案》，惠州计划用3年时间，在全市打造180个中小学“1+N”名师团队，打造一支1000名优秀校（园）长、教师、班主任队伍，为全市基础教育改革发展打头阵、做示范、当引领。

2020年6月，惠州出台《惠州市中小学教师教育教学能力考查实施办法（试行）》，由惠州市教育局负责高中教师的笔试考查，各县（区）教育局负责义务教育阶段教师的笔试考查，各学校负责教师的综合测评。通过每三年一轮笔试和测评的方式，督促全市中小学教师提升职业素养和专业能力。

能力考查结果将直接影响评先评优、职称晋升、绩效奖金、教师资格定期注册等，因此这是被不少教育界人士视为“动了蛋糕”的改革举措。举例来说，在评先评优上，在笔试和测评中都获A等级的，当年优先推荐评优评先；有一项获C等级的，原则上不能评优评先。在职称晋升上，申请晋升中级以上职称或高一级职级的，笔试和测评都须达到B等级（含）以上。不仅如此，学校还要将教师笔试、测评的结果作为当年年终绩效考核奖金的分配依据之一。

教育大计，教师为本。和其他很多城市一样，在惠州“有学上”问题基本解决，“上好学”需求日益强烈，提升质量成为教育尤其是基础教育面临最紧迫最核心的任务。要实现这一目标，离不开一支高素质专业化创新型教师队伍。随着一系列放真权、动真格的举措出台，未来的惠州教师队伍将更具创新与活力。