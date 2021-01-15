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珠海教育局：建议和倡导师生在珠过寒假

2021-01-15 09:35 来源：南方日报
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　　记者1月14日从珠海市教育局获悉，该局下发通知建议和倡导广大学生和教职工在珠过寒假，非必要不离珠。如必须出行，要提前向学校报备；如必须出境，要提前请示所在学校批准。

　　通知建议和倡导师生非必要不离珠，非必要不到中高风险地区，非必要不到境外。家乡在疫情中高风险地区的高校师生假期期间原则上留校。如必须出行，要提前向学校报备（如必须出境，要提前请示所在学校批准）并合理安排行程，提前了解当地的疫情形势和防控政策，了解目的地近期是否有病例或疫情发生。

　　各区各学校（幼儿园）要建立家在中高风险地区师生台账，建立寒假期间到中高风险地区旅行探亲师生台账。各学校（幼儿园）实行校际错峰放假，校内错峰放假；校际错峰开学，校内错峰开学。放假前，各学校（幼儿园）要按照“一人一档”充分掌握师生动态。假期期间，各学校要做好留校师生的管理与服务，落实常态化防控措施，保障留校师生寒假生活。

　　通知提出，寒假期间，师生尽量减少串门、聚餐等聚集性活动，少去人员密集场所，倡导家庭及私人聚餐等活动控制在10人以下；严格控制跨区跨校聚集性活动，确需召开举办的，严控人数和规模，做好疫情防控工作方案；各单位一律取消集体团拜和大型慰问、联欢、聚餐、培训等活动。

　　南方日报记者 冉小平

编辑： 罗予岐

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