“小鹿萌妈”：用声音把孩子带进国学经典的奇妙世界

广东外语外贸大学中文学院学生创新创业项目“小鹿萌妈”致力于中华优秀传统文化的传承与传播。

2020年，广东外语外贸大学中文学院学生创新创业项目“小鹿萌妈”获第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖等，项目在线上线下多个平台收获上亿点击量以及超58万的粉丝。

“小鹿萌妈”获第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖

“小鹿萌妈”项目致力于中华优秀传统文化的传承与传播，作为2020年广东高校中唯一获得“互联网+”和“挑战杯”国赛的“双金”奖项目，“小鹿萌妈”有怎样的项目特色？团队成员是如何创作这样一款“爆款”产品的？带着这些问题，我们采访了“小鹿萌妈”的团队成员与指导老师，和大家一起走进中华传统文化的奇妙音频世界。

“听着你的故事，感觉妈妈就在身边”

小鹿萌妈项目创始人汪晖集多种角色于一身：在学校，她是攻读古代文学的研究生；在家里，她是忙于照顾孩子的二胎妈妈；在网络平台上，她是为小朋友们温柔讲述童话故事的网红音频主播“小鹿萌妈”。在她看来，童话故事蕴含着勇气、善良与爱，她希望通过妈妈的声音来传递着爱与温暖，也让更多人了解中华传统文化。

谈及项目创立起源，汪晖表示，五年前，当她还是个职场妈妈时，为了陪伴孩子，她特别喜欢为他们讲睡前故事，但是有些时候工作太忙，回到家已经深夜，为了能让孩子每天都能在睡前听她讲故事，汪晖想到一个办法，将故事录成音频。并在孩子的鼓励下上传至网络，开设“小鹿萌妈”音频节目，没想到节目上线后便在App上火了起来，这是她始料未及的。

故事分享会

在对比市场上现有儿童音频故事节目后，汪晖发现，市场上儿童音频节目虽然多，但是对于传统文化的重视度不够，于是她开始有意识地在创作童话故事时将国学文化、论语故事、成语知识巧妙地融合进来。慢慢地，“小鹿萌妈——少儿国学IP创造者，传承经典守护文化根基”项目便诞生了。

汪晖谈到，在创作过程中传递善意与温暖一直是她的梦想与追求。她还讲述了让她至今记忆深刻、也在后来成为支撑她坚持下去的动力的一个细节。她说，在她把日常的故事音频上传到网络平台后，意外地收到一则来自留守儿童的留言，“我好喜欢小鹿萌妈的故事，好希望能够一直听，因为听着故事，我感觉妈妈就在身边。”看到留言的那一刻，汪晖说：“我被这句话击中了，这也成为我一直坚持做好这件事的动力之一。”此后，汪晖更加坚定自己的选择，“为了这些孩子，我觉得无论如何都要把这项事业坚持下去。”陪伴有声，故事温热，汪晖以中华文化融入有声故事，也在传递人间的温暖与善意。

2019年11月25日，小鹿萌妈的音频专辑《小鹿萌妈讲的100个公主故事》粤语版在“粤听”平台独家上线。汪晖表示，她希望能在故事讲解中，增加粤语解释、背景文化介绍等环节，让更多人接触、了解到地道的粤语。土生土长的广州人汪晖，用粤语讲述着原创童话故事，短短几分钟里，她变化着不同的声音，扮演着不同的角色，讲述的童话故事巧妙地融入了国学文化、成语知识等。如今，在网络平台上播放的音频故事中，单个专辑的最高收听量突破五千万，不少小朋友和家长们纷纷留言表达对她的喜爱。

功不唐捐，玉汝于成。小鹿萌妈从0位粉丝开始，到每天以1000的数量在增长、收听量开始破万，再到如今获得中国“互联网+”大学生创新创业大赛的全国金奖。这个沉甸甸的金奖，不仅是对小鹿萌妈多年努力的最好的肯定，也是她继续用童话的方式传承中华古代文学、岭南文化的强大动力。

在采访中了解到，“小鹿萌妈”是立足于儿童知识课程及内容创作领域的新生品牌，针对3岁至12岁儿童重点开发系列趣味国学课程及创想类童话故事内容IP，最终打造成“萌声”（线上故事节目）+“萌智”（线下各种知识类书籍）+“萌创”（品牌衍生品开发）相结合的儿童内容IP集创地，致力于传播新时代具有中国精神与价值内核的国学故事。那么，“小鹿萌妈”的项目特色与创新优势主要体现在哪些方面呢？

在“小鹿萌妈”团队成员潘仪看来，IP的创造力优势是团队成员一直在努力打造的。“小鹿萌妈”正在做的事，是综合“互联网+”、新媒体及其他形式的新技术平台优势，以中华文化为内核，输出新的国学教育产品、打造一系列新的国学教育IP。团队成员朱沛杰谈到，他们希望能够通过他们的创造力去给这些原本在纸上的故事进行一些IP化、故事化加工，让它生动起来，赢得孩子们的喜爱。

除了IP的创造力优势，文学功底也是团队聚焦的重点。扎实的文化底蕴、深刻的历史积淀是“小鹿萌妈”团队成员认同并追求的项目内核。依靠学院扎实的学术支持，“小鹿萌妈”与市场上已有的产品相较，多了一股“钻”的精神。在以陈桐生教授等研究古代文学的著名教授的带领下，“小鹿萌妈”团队得到了专业的国学指导。团队成员会反复求证考量涉及中华传统文化知识的细节，反复琢磨产品的创新点。

对少儿类产品而言，如何更精准地进行用户定位也是团队着力思考的点。“小鹿萌妈”目前的产品仍以线上为主，涉及到电子产品的监管、产品内容付费等领域时，会经过家长的第一层过滤筛选。“虽然我们最终的受众是孩子，但做出对产品的选择的人也应该是我们的客户，也就是家长群体。”潘仪解释道，“我们需要满足家长对这个产品的期待，也要满足孩子对这个产品的需求。所以就要再回归到，我们的产品能做到既专业又有趣，那就同时满足了我们目标人群的这两个需求。”

2020年1月8日，《小鹿萌妈讲成语故事》正式上线中共中央宣传部“学习强国”平台。无论未来如何融合发展，“小鹿萌妈”始终以传播国学经典作为项目发展的“硬核”。恰如潘仪所说，“追求创新，不扎扎实实做好基本的内容，也是没有竞争优势的。”在不断追求创新性的同时，团队成员始终将“做好国学内容”放在首要位置，这不仅是少儿国学教育领域应有的态度，更是“小鹿萌妈”矢志不渝的追求。