广州软件学院正式揭牌

1月12日上午，广州软件学院转型发展战略研讨会暨揭牌仪式在学校正门举行。

揭牌仪式开始，广东省教育厅原党组成员、巡视员、广东省民办教育协会会长赵康宣读了《教育部关于同意广州大学华软软件学院转设为广州软件学院的函》。广州软件学院前身是成立于2002年的广州大学华软软件学院，由广州大学与广州世纪华软科技有限公司合作举办，作为广州大学的民办二级学院，开设专科层次学历教育。2006年，经国家教育部批准为独立学院，开始实施全日制本科教育。2010年5月，经教育部批准合作方变更为广州盈和投资管理有限公司，广州世纪华软科技有限公司在学院的全部合法权利和义务由新出资方广州盈和投资管理有限公司承接。2012年，学院经省学位委员会审核批准为学士学位授予单位。目前，学校现开设有工学、艺术学、管理学、经济学、文学等5个学科门类的30个本科专业，形成了以工学为主体、信息技术类专业为主干的学科专业布局。

广州软件学院董事长梁冠军代表广州软件学院全体师生对各界宾朋表示衷心的感谢。梁冠军董事长指出，建校18年来，学院始终坚持“以人为本、和谐发展、质量立校、特色强校、依法治校”的办学理念，不断提升办学水平、办学层次、办学质量。学院转设更名为广州软件学院，这在学院发展史上具有里程碑意义，标志着学院的建设与发展又迈上一个新的台阶。学院成功转设后，学院董事会将抢抓机遇，按照“规范办学、加快建设、提高质量、突出特色”的基本思路，实施“规范达标，品牌提升”双计划，学院将坚定扎根广州从化这块创新创业的沃土，充分发挥民办体制机制优势，着力彰显IT类学科专业优势，进一步提升紧缺人才培养能力，牢牢把握人工智能和数字经济产业发展机遇，培养适应国家信息产业发展需要的应用型人才，致力于把广州软件学院建成一所在同类院校中具有比较优势和品牌特色的一流应用型本科高校。

广州大学党委书记屈哨兵同志对学院十八年来办学规模不断扩大，社会声誉持续向好，影响力不断扩大表示充分的肯定。屈哨兵书记指出，广州软件学院取得今天的成绩与属地政府、省教育厅的大力支持密切相关，广州大学也将一如既往支持广州软件学院办得更好，谱写两校合作新篇章；希望转设后的广州软件学院站在新起点，践行“明德日新、知行合一”的校训，谋划新征程。

“18年的建设过程，我历历在目；18年的发展，所取得的成绩，我记在心上。”广东省教育厅原厅长罗伟其对广州软件学院提出三点建议，一是要根据教育部批复文件和十四五规划的相关要求，谋划新发展；二是要建立高质量的教育体系，加强学科建设、专业建设、师资队伍建设和校园文化建设，统筹规划，落到实处；三是要明确自身定位，不断朝着新目标创造新业绩。

在全场期待的目光见证下，梁冠军董事长与众位领导嘉宾为“广州软件学院”揭牌，现场礼炮齐鸣，掌声雷动，彩花飞扬，洋溢着喜悦与热情。新校名，新起点，寓意着广州软件学院在新的征程上扬帆起航，砥砺前行。

广州软件学院建校18年来，立足广州，面向华南，为社会培养了4万多名具有创新精神和实践能力的复合型、应用型人才。未来，广州软件学院将秉承“明德日新，知行合一”的校训，继续坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，确立培养具有扎实的专业实践能力、良好的信息技术素养和创新精神的高素质应用型人才的办学目标，全力将学院打造成为创新型IT人才培养的摇篮。