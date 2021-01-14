2021年，关于专业和就业，有些话HR不吐不快

建议大家把更多的时间精力，用在聚焦的点上。

阅读关键词：【新高考】【选科】【选专业】【生涯规划】

这阵子，我们发现了2个现象：

高一的家长在考虑选科问题的时候，常常聚焦在“哪科成绩好选哪科”。

高三的家长在考虑高考选专业的时候，常常聚焦在“选什么专业好就业，最好还别浪费分数”。

今天，我们先从就业和专业的话题展开。说到就业话题，HR一定是最有发言权的人之一了。

之前，横琴三江人力资源公司总经理、广东（珠海）人力资源研究会会长、国家一级人力资源管理师辛占华博士在广东高考招生咨询会中与我们探讨过相关话题。

他说：这样的人，读的专业再好我也不想要

“没有热门专业只有热门的人才！根据我们的经验来看，每个专业前20%的人都比较好找专业。所以呢，建议孩子们上大学之后一定要全方位的锻炼自己、不断提升自己的专业能力。说实话，如果你的成绩不好、综合素质又不够高，读的专业再好我也不想要。”

他说：看数据，这些专业的人才当前比较抢手

“从信息技术发展的角度，人工智能、大数据、区块链技术等等；从国家的高新技术产业来讲，智能制造、新能源、新材料、航空航天等等；从现代服务来讲，大健康、大农业、生物医疗、旅游休闲、金融板块等等。在未来的一段时间内，这些方面的人才大概率会很抢手！”

他说：感觉难就业？人才和市场也是一个供需关系

“需要特别提醒的是教育是有培养周期的，也就是说，今天招生的热门专业，四年后不一定是就业的热门专业。

预估招生热门的专业，高校有可能就会放更多的招生计划，那么，四年后，这类专业毕业生在市场上就比较多了。

人才和市场的供给也是一个供需关系。如果说人才的供给远远大于市场需求，企业用人的选择空间就更大了，简单地说，作为用人单位的我就会挑人了，那么毕业生的就业压力自然也会更大。”

他说：很多人专业与就业不用对口？有些岗位可不行

“从过往的数据来看，确实是不少人的专业与就业是不匹配的。因为大学不仅仅是学习专业知识，也会给人培养整体的精神面貌和一些核心的素养素质。但是！在招聘一些专业度高的岗位时，还是很讲究专业对口的。

还想跟大家说的是，建议大家把更多的时间精力，用在聚焦的点上。人生其实很短，你要把所有的时间精力花在你认为对的事情上。”

在这里，我们也有话想对家长说

To高一家长：

选科时，孩子当前的成绩（比如高一期末考的成绩）仅仅是其中一个参考指标，如果单看成绩来选科很可能会“踩雷”，错失孩子一些未来的发展机会。简单的用一句老话来解释，要用发展的眼光看问题。

PS：

★选科的话题，广东考试里也推出了不少稿件，大家可以翻一翻之前的微信推文复习一下。

★如果还想更有针对性的了解，选科有什么误区雷区？有什么简单又实用的选科策略？下周四也会有专家的线上沙龙课程，可以联系考考了解和报名。

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