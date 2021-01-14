广东部署2021年14项教育重点工作

2021年全省教育工作会议对我省今年14项教育重点工作作出部署。

13日下午召开的2021年全省教育工作会议对我省今年14项教育重点工作作出部署。

一是坚持和完善党对教育工作的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导广大干部师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以政治建设为统领，抓好党委理论学习中心组学习和“第一议题”制度，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，使教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。

二是进一步加强学校思想政治教育工作。全面开展大中小学“三全育人”体制机制建设试点工作。提高学校思政课的质量和水平，按照“八个相统一”要求，进一步推进思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。

三是确保教育系统安全稳定。切实提高政治站位，认真落实主体责任，及时发现和化解风险隐患，掌握工作主动权。健全校园安全隐患和不稳定因素排查化解机制，强化风险防控，不断提升教育系统风险研判、防控协同、防范化解水平。

四是开展全口径组团式帮扶，加快推进新建高校（校区）建设，推动粤东粤西粤北地区教育高质量发展。创新教育结对帮扶机制，深化地级以上市结对帮扶、省内高校结对帮扶、高校德育实践基地建设和“三区”人才支持计划教师专项计划等帮扶方式，促进粤东西北地区基础教育教师队伍能力素质、教学质量、办学水平、学校管理、党建团建队建水平等方面全面提升。完善高等教育布局结构，全力促成11所新建高校（校区）顺利招生、平稳开局，高水平起步、高质量发展，为粤东西北地区经济社会高质量发展注入新动能。

五是全面深化教育领域综合改革。深化教育评价改革，扭转“五唯”评价倾向，深入推进普通本科高校考试招生制度改革，深化高职院校分类考试招生改革，建立健全普通高中和初中学业水平考试制度，推进高中阶段学校考试招生制度改革，扭转“唯分数”的评价倾向，树立多元评价和培养机制对教师、学生和家长的正确导向。各地要认真做好新高考落地方案各项组织实施工作，确保新高考改革平稳落地顺利实施。要进一步完善职称评价标准，建立符合中小学教师岗位特点的考核评价指标体系。

六是大力加强教师队伍建设、人才队伍建设。健全完善师德建设长效机制，加大师德违规行为查处力度。加快推进师范专业认证，完善师范专业人才培养方案，着力提高师范生培养质量。加快市、县教师发展中心建设，特别要做好乡村教师和“三区”教师的培训工作。制订出台各级各类教育专业人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

七是推动基础教育高质量发展。扩大普惠性学前教育资源，巩固“5080”攻坚工程成果，提高保教质量。推进义务教育优质均衡发展，增加义务教育公办学位供给。进一步改善普通高中办学条件，推进学校特色发展。大力推进学区化管理和集团化办学，评估培育不少于100个省级优质特色教育集团，扩大优质教育资源覆盖面。

八是大力发展素质教育。要牢固树立“健康第一”的教育理念，开齐开足体育课程，严格落实每天1小时校园体育活动要求。大力推进校园足球工作，着力打造学生体育节、音乐节、艺术节等品牌活动，加强学校卫生和健康教育，开展美育实践活动，推动劳动课程改革，培养学生德智体美劳全面发展。

九是以“扩容、提质、强服务”为主线，推动职业教育提质培优、增值赋能。推进职业教育扩容，助力提高我省高等教育毛入学率、优化教育层次结构。提高职业教育办学质量，增强职业教育吸引力。提升职业教育服务经济社会发展能力，增强职业教育贡献度。

十是深入实施“冲一流、补短板、强特色”提升计划，提升高等教育内涵发展水平。加强学科建设，着力提升高校科技创新能力。紧密对接国家“双一流”建设，谋划实施新一轮“冲补强”提升计划，在新的起点上推进全省本科高校分类发展、内涵提升，重点培育建设一批入选ESI全球排名前1%或国内排名前十的学科。深入推进人才培养模式改革，提升拔尖创新人才培养能力。深入实施“一流本科专业”建设计划，落实一流专业建设“双万计划”，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才。积极推进大学生就业创业，不断提升学生就业质量和水平。

十一是全面深化粤港澳大湾区教育合作，大力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。用好用活粤港澳三地教育资源，推进粤港澳大湾区打造国际教育示范区，支持深圳建设先行示范教育高地和高等教育综合改革先行示范区，为全国教育改革探索积累有益经验。

十二是推进依法治教，强化督导评估，进一步提升教育保障能力和水平。加强教育法治建设，转变观念，完善制度体系，建立健全教育依法行政机制，强化社会监督，全面推进依法治教。落实好“两个只增不减”的财政投入责任，各市县要办好2021年省政府民生实事，落实好学前教育普惠性幼儿园生均经费最低标准由每生每年400元提高到500元。强化督导评估，落实地方政府发展教育主体责任，推动教育督导“长牙齿”。做好2020年市县级政府履行教育职责评价反馈意见的整改落实。省里将继续完善评价指标体系，开展新一轮的评价。

十三是做好教育发展“十四五”规划编制与实施启动工作。以高质量发展为主线，以深化改革为动力，以建设教育强省为目标，狠抓教师队伍建设、人才队伍建设，加快高等教育、职业教育发展，大抓基础教育，提升基础教育质量，扎实做好我省教育发展“十四五”规划，加快推进教育现代化。

十四是筑牢校园疫情防控坚固防线。继续落实“四精准”“六分”“一独立”“三全”“五管”校园疫情防控方案。鼓励寒假期间师生留校，减少人员流动，确保不发生校园聚集性疫情风险。

（来源：广东省教育厅）