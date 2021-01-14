今年广东将有11所新建高校（校区）建成招生

2020年广东高等教育毛入学率预计达52%，标志着广东高等教育实现普及化。今年广东还将有11所新建高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，填补了部分地市没有本科高校或者没有高职院校的空白，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖，为粤东西北经济社会高质量发展注入新动能。

1月13日下午，2021年全省教育工作会议召开。全省有6229人参会，主会场设在广东省教育厅，各地市、各高校设有175个分会场。

记者在现场了解到，2020年广东高等教育毛入学率预计达52%，标志着广东高等教育实现普及化。今年广东还将有11所新建高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，填补了部分地市没有本科高校或者没有高职院校的空白，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖，为粤东西北经济社会高质量发展注入新动能。

焦点一：

在公办高校选派民办高校党委书记

加强党对教育的全面领导，是办好教育的根本保障。

2020年，广东21个地级以上市全部成立市委教育工作领导小组，13个地级市成立市委教育工委，党对教育工作的全面领导和教育系统党的建设进一步加强。

同时，在全国首次分类明确高校党建工作责任和省市县三级管理责任，党建体系更加健全；建立公办高校对口帮扶民办高校党建工作机制、民办高校和中小学党建重点任务常态化调度和通报制度机制；遴选第三批270个高校党建示范校、标杆院系、样板支部和“双带头人”教师党支部工作室，并从公办高校选派12名在职领导干部到民办高校担任党委书记。

今年是中国共产党成立100周年。会议要求，广东教育系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善党对教育工作的全面领导，使教育系统成为坚持党的领导的坚强阵地。

焦点二：

高等教育毛入学率预计达52%

省政府2019年1月印发了《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019—2021年）》，着力扩大高等教育招生规模。

2020年高考招生春夏两季共录取72.12万人，比去年增加2.93万人，各批次、各科类招生任务顺利完成，高等教育毛入学率预计达52%。

今年是广东新高考落地的第一年。广东将深入推进普通本科高校考试招生制度改革，深化高职院校分类考试招生改革，建立健全普通高中和初中学业水平考试制度，推进高中阶段学校考试招生制度改革，扭转“唯分数”的评价倾向，树立多元评价和培养机制对教师、学生和家长的正确导向。

焦点三：

11所新建高校（校区）今年开始招生

广东高等教育毛入学率快速提升，因为高校数量在持续增加。

今年全省将扩大优质学位供给、提高毛入学率，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖，加快补齐我省粤东西北地区高等教育发展短板。

其中，广州、汕头、梅州、汕尾、阳江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等地市政府加大投入，全力以赴推进本科院校（校区）、高职院校建设。华南师范大学、广东工业大学、汕头大学、广东海洋大学、广东金融学院等举办高校，将采用“校本部+新校区”办学模式，科学规划新校区发展方向，合理统筹教师、学科、科研资源。

据统计，今年广东将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区。这将填补了部分地市没有本科高校或者没有高职院校的空白，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖，进一步扩大高等教育人才培养规模，为粤东西北经济社会高质量发展注入新动能。

焦点四：

谋划新一轮“冲补强”提升计划

早在2018年，广东推出高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，形成“高水平大学建设计划”“粤东西北高校振兴计划”“特色高校提升计划”三大建设计划，推动公办本科高校在不同层次争创一流、特色发展。

“冲补强”提升计划激发了全省高校的改革发展活力：2020年全省高校有105个学科入围ESI排名前1%，同比增加28个，增量全国第一；新增粤港澳联合实验室、教育部协同创新中心等省级以上创新平台33个；高校牵头获国家三大科技奖8项，占全省以第一完成单位获奖总数的80%。

今年广东将谋划新一轮“冲补强”提升计划，在新的起点上推进全省本科高校分类发展、内涵发展，重点培育建设一批入选ESI全球排名前1%或国内前十的学科。瞄准全省或当地产业转型升级需要，进一步凝练学科方向，调整优化学科专业结构，增强高校学科专业快速响应能力。

焦点五：

“双区驱动”推动教育改革发展

一个多月前，教育部、广东省联合印发《推进粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》，提出持续推进高等教育合作发展，建成世界领先水平的高等教育体系和国际教育示范区。

2020年广东重点支持深圳教育机制体制改革先行先试，部省共同推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流，天津大学佐治亚理工深圳学院正式获批；扎实推进大湾区教育合作，顺利推进香港科技大学、香港城市大学、香港公开大学等来粤办学，推动新机制高起点设立大湾区大学；落实保障在粤的港澳学生与内地居民同等接受学前教育、义务教育、高中阶段教育的权利，港澳台居民在粤就读子女与广东居民同等条件报名参加普通高考。

今年广东将加强省市联动、统筹协调，全省一盘棋，实现大湾区、先行示范区、“一核一带一区”教育相互支撑、联动发展。同时继续推进境外优质教育资源合作办学，重点推进香港科技大学（广州）建设，统筹推进香港城市大学、香港理工大学、香港公开大学等到大湾区内地相关地市合作办学，并加快推进大湾区大学、中山科技大学建设。

焦点六：

职业教育规模全国第一

职业教育是广东教育的一张靓丽名片。

2020年广东高质量完成高职扩招任务，扩招16万人，省职教城一期工程和二期工程先行项目完成，进驻10所院校，在校生约8万人；推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程，其中“粤菜制作”“粤点制作”标准列入国家职业技能等级证书目录；76%的高职院校开展现代学徒制试点，拥有全国试点单位38家，数量全国第一。

今年广东将加快省职教城二期、三期建设，推进省属职业院校集团办学；瞄准重点产业、龙头企业，建设好一批高水平院校和专业群；进一步推进职业教育扩容，提高我省高等教育毛入学率和优化教育层次结构。

焦点七：

增加公办幼儿园112万个学位

促进学前教育普惠健康发展，是2020省政府“十件民生实事”之一。

2020年，广东实施学前教育“5080”攻坚行动，累计增加公办学位112.52万个，全省公办园在园幼儿园占比达51.58%，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比86.7%。

同时，全面消除66人以上超大班额，义务教育阶段学校56人以上大班额总数控制在1%以下；加强控辍保学，建档立卡贫困家庭辍学学生实现动态清零；新建5所特殊教育学校，适龄残疾儿童入学安置率达到98.61%。

今年广东要重点提升普惠性幼儿园办学条件和保教质量，巩固“5080”攻坚工程成果。同时加快新建、改扩建一批学校，确保规划建设学校如期建成、交付使用，有效增加义务教育公办学位供给。

焦点八：

开展全口径组团式帮扶

长期以来，珠三角和粤东西北地区教育水平存在区域发展不平衡不充分问题。

今年开始，广东将创新教育结对帮扶机制，深化地级以上市结对帮扶、省内高校结对帮扶、高校德育实践基地建设和“三区”人才支持计划教师专项计划等帮扶方式。

其中，推动全省所有高校与粤东西北市、县（区）结对帮扶；推动师范院校、师范专业、教育研究机构与粤东西北市、县（区）结对帮扶；推动珠三角地区对粤东西北地区教育开展“组团式”帮扶；扩大珠三角优质中小学与粤东西北中小学结对帮扶规模；强化地级市区域内校际结对帮扶，促进粤东西北地区基础教育高质量发展。

“全口径组团式结对帮扶的重点是乡镇和县区学校，帮扶的任务是全面提升教师的素质能力。”会议强调，提升粤东西北地区基础教育质量，既是省委、省政府加快构建“一核一带一区”区域发展新格局的要求，也是夯实我省教育高质量发展的重要组成部分。

◆2021年广东教育工作重点：

1.坚持和完善党对教育工作的全面领导。

2.进一步加强学校思政教育工作。

3.狠抓政治安全、意识形态安全，确保教育系统安全。

4.开展全口径组团式帮扶，加快推进新建高校（校区）建设，推动粤东西北教育高质量发展。

5.全面深化教育领域综合改革。

6.大力加强教师队伍建设、人才队伍建设。

7.推动基础教育高质量发展。

8.大力发展素质教育。

9.以“扩容、提质、强服务”为主线，推动职业教育提质培优、增值赋能。

10.深入实施“冲一流、补短板、强特色”提升计划，提升高等教育内涵发展水平。

11.全面深化粤港澳大湾区教育合作，大力支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。

12.推进依法治教，强化督导评估，进一步提升教育保障能力和水平。

13.做好教育发展“十四五”规划编制与实施启动工作。

14.毫不松懈地抓好、抓实疫情防控工作。

南方日报记者 吴少敏