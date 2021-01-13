别用家长的“想象”限制孩子的想象

据《光明日报》报道，北京海淀区家长中日益激烈的培养孩子竞争，正催生一个新词——“鸡娃”，即不停给孩子“打鸡血”，不断给孩子安排学习和活动，不停地让孩子拼搏。

据《光明日报》报道，北京海淀区家长中日益激烈的培养孩子竞争，正催生一个新词——“鸡娃”，即不停给孩子“打鸡血”，不断给孩子安排学习和活动，不停地让孩子拼搏。报道说，由于“海淀的高知家庭特别多”，因此围绕下一代的教育竞争格外激烈，并列出了一份网上流传的“典型‘鸡娃’人生规划表”：1岁，一开口说话，中英双语教学；3岁，能自己看英文绘本，背100首古诗；5岁，奥数学习，思维训练……10岁，奥数比赛一等奖……

海淀妈妈对孩子的“严”，与海淀区作为“中国教育的青藏高原”的激烈竞争大环境直接相关。同时，也不禁让人联想到了曾经备受关注的“虎妈”“鹰爸”等个案。当年，以“将家规严格地执行与落实”闻名的美籍华裔母亲蔡美儿，因为一部自传式的《虎妈战歌》，不仅“火遍了全美”，甚至火到了中国，后来更是因为两个女儿读上美国名校，让“严格规划和管教孩子”的理念在众多中国家长那里深深植根。

几乎前后脚，我国南京又出了一位“鹰爸”何先生，带着孩子“1岁徒步暴走、2岁攀登南京紫金山、3岁在雪地里裸跑、4岁参加国际帆船比赛、5岁开飞机围绕北京野生动物园飞一周、6岁写自传、7岁三次穿越新疆罗布泊，8岁考入南京大学……”宣称是“进行科学化规划，及早地进入自己的专业分类，不仅家长省钱，孩子省力，还省时间”。

很多家长替孩子焦虑，既是现实的竞争环境所致，同样也不排除放大了“虎妈”“鹰爸”所谓的“严师出高徒”效应，片面化理解“严”与成功的关系，导致选择性盲从。就好像只盯着“虎妈”的严格管教下两个女儿上了名校，却忽视“时常会带孩子出去旅游”“孩子们成年之后，她选择了彻底放手，选课、考试、作业，她统统不再管束”的一面；只看到了小何光鲜的“成长经历”，却没有看到其无视规律、冠之以“教育‘革命’”之名，把教育孩子健康成长变成了“打造一件产品”，以及“缺啥补啥”“闯关打卡”所流露的急功近利。

“虎妈”“鹰爸”“鸡娃”，单从字面看三个词，就显得耐人寻味，凸显了家长单方面的强势选择与孩子的被动服从。必须承认，在孩子的成长过程中，家长扮演十分重要的角色，有时候孩子缺乏自主意识，需要家长引导；有时候孩子意识不到问题，需要家长提醒，等等。问题在于，教育从来都不是制造某种产品，不是驯化只会服从的动物。因为竞争激烈就盲目相信“名校才是唯一机会”，因为焦虑就千万百计“超前培养”，把家长的选择等同于还孩子的选择，用家长的“想象”限制孩子的想象，就值得商榷了。