还在一筹莫展？这篇文章告诉你什么选科组合是“最佳”！

期末临近，高三学子正紧张的为即将到来的新高考的适应性考试做准备，高一的学生也过得不轻松，许多学校会在高一上学期期末后进行高考的选科分班，面对选科，不少学生家长一筹莫展

期末临近，高三学子正紧张的为即将到来的新高考的适应性考试做准备，高一的学生也过得不轻松，许多学校会在高一上学期期末后进行高考的选科分班，面对选科，不少学生家长一筹莫展，考考近日就收到了不少家长求助：

“选我所长”还是“选我所爱”?

什么组合是“最优”?

选“最优组合”会不会竞争压力也最大?会存在哪些问题?

今天，我们就对广东新高考12种选科组合模式进行一个盘点分析，对于不同学生优势学科、学习兴趣及就业方向都是不同的，大家可以根据自己的情况，进行选科组合。已经选过的同学，也可以对应自己的选科组合，分析组合的优缺点，发挥优点，调整学习方式，补足缺点。

考考在这里提醒大家，本文仅供参考，选科组合各有利弊，没有“最好“，适合自己的就是最佳的选择~

广东新高考考试科目按“3+1+2”模式设置，“3”是指语文、数学、英语三大主科不变;“1”是指在物理和历史中选择一门作为选考科目;“2”是指在生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目，共有12种组合方式，我们也将这12种组合分成了两个阵营：物理组与历史组。

物理组

特点：

①主要以报考理工科专业为主，文科类专业相对较少;

②物理组可报的专业范围一般都很大，没有明确的专业方向，也不是很讨厌物理，物理组是不错的选择;

③一般来说，物理组报考的人数比历史组多，高校招录人数也多，高中开设的班级也多一些。

01 物理+化学+生物

专业覆盖率：96.22%

该组合为传统的纯理科组合，科目之间的学习关联度较高，一般理科特别强的考生会做此选择。选择该组合的考生人数较多，而且多为优等生，竞争压力较大，如果成绩一般的考生选择这个组合，很明显会处于竞争的劣势。

02 物理+化学+地理

专业覆盖率：95.84%

物理和化学都属于理科类学科，政治注重知识记忆和理解，三个学科之间的关联度不高，学科领域跨度较大。这种组合专业选择面广，专业覆盖率高，同时政治科目的加入也为未来发展提供帮助，有利于考生考研和公务员。这种组合选择人数较多，有一定的竞争压力。

03 物理+化学+政治

专业覆盖率：:96.58%

物理和化学都属于理科类学科，政治注重知识记忆和理解，三个学科之间的关联度不高，学科领域跨度较大。这种组合专业选择面广，专业覆盖率高，同时政治科目的加入也为未来发展提供帮助，有利于考生考研和公务员。这种组合选择人数较多，有一定的竞争压力。

04 物理+生物+地理

专业覆盖率：87.61%

地理和生物的文理界限划定并不是十分的明显，生物学有很多知识点需要较高的记忆力，地理也需要一定的理解力，物理就是典型的理科思维，注重逻辑思维的培养，科目之间有一定的关联度。从目前各省选科数据来看，生物、地理的选科人数较多，在赋分制的前提下，中等生选择这一组合不占优势，不利于考生在高水平层次竞争。

05 物理+生物+政治

专业覆盖率：87.66%

生物学中有很多偏向于记忆性的知识，而政治学同样也需要记忆和理解兼备，从知识的学习上来看，这两者关联度较高，但是这两者和物理学的学习上有些不同，学科的跨度较大。择物理保证了一定的专业覆盖率，政治则为考生后续考研和考公务员提供了基础。选择这一组合的考生人数较多，竞争压力大且不利于高水平层次竞争。

06 物理+地理+政治

专业覆盖率：82.19%

学科之间跨度较大，选择这一组合的考生，要么是喜欢物理但是不喜欢生化，要么就是擅长文科但是想拓宽专业的选择范围，也是两权相害取其轻的选择方式了吧。这个组合是最具挑战性的，由于学校师资和场地的限制，大部分学校很难单独为人数少的组合设计走班课程时间表，选择这个组合的人数较少，同组合的竞争压力小。

历史组

特点：

①主要以报考偏文专业为主，少量理工科专业可选;

②可报考专业范围相对较窄。报考历史组的同学最好能确定自己以后的专业和职业方向为人文社科类;

③相比物理，历史学习容易一些，是擅长记忆背诵的学生能发挥优势的学科。

01 历史+地理+政治

专业覆盖率：49.34%

历史+地理+政治，该组合是最传统的文科组合，科目关联度密切。从已经试点高考改革的省份看，也是选课人数最多的组合之一，因此，意味着竞争异常激烈。

02 历史+地理+化学

专业覆盖率：50.71%

这一组合在科目上没有太大的割裂，知识点注重记忆和理解。学科似乎跨度小但思维跨度大，竞争非常激烈，地理要和学物理的过招，化学、生物要和学物理的比拼，选择该组合的人要慎重。

03 历史+地理+生物

专业覆盖率：49.86%

生物也被称为理科中的文科，偏记忆的知识很多，这一组合在学习上有一定的关联性。“历史+地理+生物”这个组合适合物理不擅长、政治不喜欢，或擅长以记忆为主，动手能力强，文字表达好的学生，学科似乎跨度小但思维跨度大，竞争非常激烈。

04 历史+政治+化学

专业覆盖率：51.92%

历史政治都是文科类学科，这两者在科目的学习上关联度较高，化学属于理科类，但是又不像物理那样具有很强的理科性质，三者在学习上有一定的关联。选择这个组合的考生并不是很多，组合内竞争压力一般，但是专业可选择范围有限。

05 历史+政治+生物

专业覆盖率：50.50%

这一组合在学习上都偏向于知识的记忆理解，学习的逻辑上关联度较高。这一组合适合文科思维有优势，文字表达能力和记忆能力强，逻辑思维相对不太强的学生，竞争压力不大，但是想取得高分有一定的困难。

06 历史+化学+生物

专业覆盖率：50.25%

化学生物属于理科专业但是也需要一定的记忆力，历史则侧重知识的记忆和理解，考生做此选择应该是十分不擅长物理，但是对化学生物有一定的兴趣，科目的学习上有一定的关联度。选择这一组合的考生一般为成绩不是很好的考生，文理分化严重，选择此组合的考生人数不多。

注：以上各组合专业覆盖率是基于第三批8个高考改革地区2020年高考选科组合专业覆盖率平均值所得，仅供参考。

相比于以往只关注分数高低的情况，“新高考”模式下的学生们更需要提前思考明确自己的兴趣所在、优势的学科是什么、未来更想要从事什么样的职业等，结合生涯规划来做考虑，才能寻求选科最佳解。

出品：南方青春高考季