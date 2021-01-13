努力考上同一所大学的同一个专业，却成了异地恋？

广东省内不少院校建立了多个校区，因校区资源有限，有的专业会分配到不同校区，部分专业还会根据不同年级分配不同校区。

【场景案例】

小俊和小青是一对情侣，经历了高三互相监督、互相鼓励的艰苦学习后，终于在2020年8月如愿考上同一所大学。原本是很美满的，但拿到录取通知书的他们却高兴不起来了。

小青：“我们两个都被录取到了同一个专业，但是我们的校区一个在广州，一个在珠海。”

小俊：“因为我的分数低一点，同一个专业名称，我选择了招生人数多一点的那一个，而小青则选择了另一个。结果我们被录取到不同校区。”

小青：“原以为可以享受浪漫的大学恋爱，结果成了异地恋！”

被迫分开的小俊和小青十分苦恼。

【案例分析】

从以上案例中，我们了解到小俊和小青所填报的专业虽然相同，但是所填的专业代码是不一样的，以至于分配到不同的校区。广东省内不少院校建立了多个校区，因校区资源有限，有的专业会分配到不同校区，部分专业还会根据不同年级分配不同校区。

填报志愿时可到对应院校的官方网站查询，或查阅《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》。（点击查看→）新高考模拟志愿填报，不知道该填谁？不如先从这一步开始（附92所学校官网）。

【专家建议】

一是不同校区的录取分数会有所不同，例如哈尔滨工业大学威海校区与哈尔滨工业大学深圳校区的院校分数线是不一样的，甚至院校代码也是不一样的。

二是不同校区的地理位置差距大，气候差距也会很大。如上面列举的例子，南方的广东深圳与北方的山东威海之间的气候差距甚大。

三是校区周边的资源环境对四年大学生活影响很大。校区周边的对口企业多会对学生就业有更多的良性影响。

四是校区的师资，教学实力，教学环境对教育质量也会有对应的影响。

【出品】南方清楚高考季