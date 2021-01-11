南方科技大学2021年本科综合评价即日起可报名

南科大要求新高考省份考生选考科目中必须包含物理科目。

近日，南方科技大学发布通知，2021年综合评价招生网上报名已启动，考生可及时登录我校本科招生报名系统注册报名。报名时间为即日起至2021年4月30日，广东考生选考科目中必须包含物理科目。具体如下：

新增海南省招生

南科大从2021年起在海南省开展综合评价招生，计划招收10名高考选考物理科目的高中毕业生（以正式公布的招生计划为准）。

新高考省份考生需选考物理

南科大要求新高考省份考生选考科目中必须包含物理科目。2021年，辽宁、河北、湖北、湖南、重庆、江苏、福建、广东八省市开始实行新高考，请上述省份考生特别留意

有意向的考生和家长请注意

按照招生规则，只有在南科大本科招生报名系统注册报名，并且参加南科大能力测试的考生，才有机会获得南科大综合评价录取。

必须提前在南科大本科招生报名系统注册报名；

必须参加南科大自主能力测试；

必须在提前批次第一志愿填报南科大。

综合评价录取

南科大本科招生采用基于高考的综合评价录取模式（又称“631”模式），录取批次为提前批次。考生有意报考南科大，必须提前在我校本科招生报名系统（报名网址：https://register.sustech.edu.cn）注册报名，并于高考后参加南科大组织的能力测试（包含机试、面试、体育测试，浙江、上海考生不需参加机试）。南科大按照高考成绩占60%、南科大组织的能力测试成绩占30%（机试占25%、面试占5%；上海的面试成绩占30%；浙江进行综合素质测试，其中面试占27%，综合素质评价占3%）、高中平时学业成绩占10%（7%由高中学业水平考试成绩折算，3%为综合素质评价；浙江的高中平时成绩全部由高中学业水平考试成绩折算），核算考生综合成绩，择优录取。若综合成绩相同，高考成绩高者优先录取；若综合成绩、高考成绩都相同，则南科大能力测试成绩高者优先录取。

报名对象

南科大致力于培养具有“家国情怀、全球视野、综合素养、创新能力”的拔尖创新人才。欢迎认同南科大办学理念，身心健康、志存高远、自主学习、独立思考、具有学科特长和创新潜质的高中理科毕业生（新高考省份考生高考须选考物理）报考。

招生区域

南科大本科招生区域目前覆盖全国23个省（自治区、直辖市），具体为：北京、河北、山西、陕西、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、海南。

报考流程

1.网上报名

网上注册：符合报名条件的考生，注册并登录我校本科招生报名系统https://register.sustech.edu.cn/，按照相关要求如实填写个人信息。

上传报名材料

《学生报名申请表》，完成资料填写后从报名系统导出打印并签名上传。

由本人撰写的个人陈述一份（讲述自己的简历、兴趣爱好、理想等），可手写或打印后签名，字数约800字。

高中一至三年级历次期末考试成绩、高中学业水平考试成绩、高三年级最近2-3次月考或模考成绩（包括各科得分、总分及年级排名，注明各科满分）。新高考省份考生需上传英语（高考首考）成绩和选考科目成绩（如有上述成绩）。

获得中学生数学、物理、化学学科奥林匹克竞赛全国决赛三等奖（含）以上和生物、信息学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖（含）以上奖项的证书（非必需）。

其他获奖证书和证明自己特点、特长的材料。

报名时间：即日起至2021年4月30日（浙江、上海报名截止日为5月15日）。

资格初评：南科大组织专家组对考生的报名材料进行初评，报名截止后完成审核，并公示通过初评的考生名单。通过初评的考生获得我校自主能力测试机试资格（通过初评的上海、浙江考生直接获得我校能力测试面试资格）。

2.参加高考

考生参加2021年普通高等学校招生全国统一考试。

3.参加南科大能力测试

能力测试机试：通过初评的考生获得南科大自主能力测试机试资格，南科大将在高考结束后一周左右举行全国统一机试，在举行机试的各省（区、市）均设有机试考点，并通过招生网站公布机试的具体时间、地点。

能力测试面试：机试结束后，南科大将通过招生网站公示获得面试资格的考生名单，并在各省（区、市）分别举行面试。

体育科目测试：南科大对获得综合评价面试资格的考生进行体育科目测试。体育测试原则上与面试同步进行，具体安排另行通知，测试结果作为录取的重要参考。

4.在提前批志愿填报南科大

报考南科大的考生，须取得能力测试成绩并在高考提前批次第一志愿填报南科大。