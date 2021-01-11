广东：1月9日起对所有高考生实行14天健康监测

今年是广东省高考综合改革落地实施的首年。南方+记者从广东省教育考试院获悉，为使考生、中学和招生院校了解高考新方案下的考试招生模式，广东省将于1月23日至25日举行全省普通高考适应性测试；1月9日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测。

今年是广东省高考综合改革落地实施的首年。南方+记者从广东省教育考试院获悉，为使考生、中学和招生院校了解高考新方案下的考试招生模式，广东省将于1月23日至25日举行全省普通高考适应性测试；1月9日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测。

相关负责人介绍，所有考生须注册“粤康码”信息，未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，不得参加考试。尚在外地的考生应了解考点所在地疫情防控相关要求，及时返回，并按属地化要求和规定进行管理，以免耽误考试。根据广东省卫生防疫相关规定，从境外或中高风险地区返粤及“粤康码”红码的人员，须按当地要求先隔离14天。

1月9日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测。所有考生须进行考前14天自我健康观察，如实在“粤康码”中进行健康申报，同时如实填写考前14天个人健康信息申报表，并在参加每场考试时提交考点工作人员。未按要求申报的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

相关负责人提醒广大考生，应注意个人卫生和防护，尽量避免与外地来粤人员接触，避免去人群聚集的场所。考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等可疑症状，有境外或中高风险地区活动轨迹，或“粤康码”为红码的人员，应立即报告当地教育行政部门，按规定及时就医排查。相关考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

根据考试安排，适应性测试后，广东还将组织全省统一评卷、填报志愿等测试工作。

南方日报记者 钟哲

通讯员 粤考宣