广州华商学院来了！五年再投6亿，建国内一流民办大学

2006年，华商学院经教育部批准设立。经过15年的建设和发展，广州增城和肇庆四会两个校区比翼齐飞，总占地2000多亩，在校本科生约2.5万人，已经成为一所财经特色鲜明，经、管、文、工、艺、教、理、医等多学科协调发展的应用型高校。

近日，教育部正式批复，同意广东财经大学华商学院转设更名为广州华商学院（以下简称“华商学院”）。去年12月26日，学校刚刚迎来15周年校庆，两个重要时刻交相辉映，共同见证了15周岁的华商学院完成一次“成年礼”，迈进崭新的发展轨道。

2006年，华商学院经教育部批准设立。经过15年的建设和发展，广州增城和肇庆四会两个校区比翼齐飞，总占地2000多亩，在校本科生约2.5万人，已经成为一所财经特色鲜明，经、管、文、工、艺、教、理、医等多学科协调发展的应用型高校。

华商学院自开办以来，社会影响力不断扩大、社会知名度显著提升，办学水平不断提高，已为社会培养输送了各类优秀人才5万多名，深受用人单位好评和社会认可。在新的历史节点上，学校承诺在未来五年投入不少于6亿元，全面推进具有鲜明财经特色的高水平应用型大学建设，主动对接粤港澳大湾区发展战略，为实现建成国内一流民办大学的宏伟目标而努力奋斗。

争创一流，努力打造“金牌”专业群

去年11月，广东省教育厅公布第二批省级一流本科专业建设名单，华商学院财务管理专业成功入选。加上2019年12月，会计学和新闻传播学成为首批省级本科一流专业建设点，该校共有3个省级一流本科专业，在同类学院中名列前茅。

取得这样的成绩，和华商学院以人才培养为中心，全面落实全员、全过程、全方位育人，完善和强化人才培养模式密不可分。目前，该校已经形成了以一流专业建设为龙头，全面推进“金牌”专业群建设，并取得了一系列阶段性成果。

会计学是华商学院的“金牌专业”，该专业2016年获批广东省特色重点学科，去年又成为省级一流本科专业建设点。经过多年的发展，该专业形成了高水平的师资队伍，形成具有鲜明特色的人才培养模式，为中小型企业和其他单位输送从事会计及相关工作的复合型人才。据该专业有关负责人介绍，华商学院的会计学突出产教融合协同育人、国际化和“互联网+”教学等三大特色，与广东管理会计师协会共建“GAMA”卓越班，创建华商云会计产业学院、省级国际会计（ACCA）创新试验区和澳洲CPA实验班等，办学成果显著。

新闻传播学专业则面向地方基层的新闻机构和中小企业，致力于培养具有扎实新闻学基础理论，从事融媒体新闻传播和新媒体运营的复合型人才。此外，该校的财务管理专业目前由两个专业班和一个特色实验班构成，注重培养能在企事业单位和金融投资机构从事财务分析、证券分析和大数据分析能力的高素质应用型、复合型、创新型人才。

一流的专业需要一流的师资。今年教师节，华商学院教师发展中心正式投入使用，将成为协调学校各部门，共同制定发展总体规划，在职业规划、校本培训、教学资源共享、交流咨询等方面构建一体化服务平台，为教师能力提升提供路径引导，变职业压力为动力，实现教师发展目标和学校发展目标统一，为华商打造一支优秀的师资队伍。

创新实训平台，上课实习“双促进”

去年3月，第九届广东省教育教学成果奖进行颁奖，华商学院执行校长郭银华为第一完成人的项目《以提升商科学生综合实践能力为核心的虚实融合实习平台创新与应用》获得一等奖。

当今社会，对大学生的综合实践能力要求越来越高，而针对商科的综合实践能力指标体系、能力训练平台和实习考核评价体系都非常缺乏。有鉴于此，华商学院特别注重以需求和能力为导向，通过虚拟和现实结合、理论和实践结合、教学与科研结合等“三结合”，发展建设基于综合实践能力培养的虚实融合实习平台。

该校有关负责人介绍，该平台对综合实践能力指标体系、考核评价体系和能力训练平台都有所创新，可以有效提升学生专业技能、管理能力、思维能力、职业素养和人际能力。

提高应用型人才培养质量，为社会输送可堪重用的复合型人才，是华商学院的使命职责和最终目标。综合实训平台和综合仿真平台的建设，是实现这一重要目标的最佳注脚。

走进华商学院的跨学科专业综合实训平台，高标准、高水平、独具特色的经管学科跨专业综合仿真实习、云计算、云桌面平台，以及大传播实验教学平台，为学生配置和营造了足以媲美实战的专业设备和环境，让学生实现上课和实习“双促进”。

此外，该校还依托校企协同育人平台和校外实践基地建设相结合，将实践教学环节通过合理配置，让学生在实践教学中掌握必备的、完整的、系统的技能和技术。其中，跨专业综合仿真平台被广东省教育厅纳入省质量工程实验教学示范中心立项建设项目。

与大师为伍，提升国际化办学水平

2019年11月，诺贝尔化学奖获得者、中科院外籍院士杰马里·莱恩应邀到华商学院作学术报告。讲座结束后，杰马里·莱恩受聘为该校名誉校长，华商集团董事长廖榕就和中科院院士、华商学院校长陈新滋共同为其颁发聘书。

“杰马里·莱恩受聘为学校名誉校长，不仅为学校的人才培养、科学研究和学科发展带来新的推动力，还将进一步提升华商学院在化学以及相关学科的国际影响力。”陈新滋表示，未来华商学院将与杰马里·莱恩及其团队开展更深入的联系与合作，引领华商学院在化学教学、研究和产业化方面实现更大的发展。

国际视野、学术水平高的高素质师资队伍，是华商学院“人才强校”的底气。目前，该校师资主要来自国内双一流高校研究生，还有来自美国、英国、澳大利亚、日本、港澳台等国家和地区的优秀教师人才，逐步打造一支结构合理、素质较高、能够满足教学需要的师资队伍，学校还聘请了海内外知名教授、专家学者、行业专家担任讲席教授、客座教授，充实和增强师资力量。

在华商学院就读不仅可以与大师为伍，国际化水平也在不断提高。该校的国际化教育已经实现对所有专业的全覆盖，9个学院（系）的37个本科专业中，有5个中外联合培养双学位国际班、2个海外创新班、1个双语班。该校已经与英国哈德斯菲尔德大学、澳大利亚堪培拉大学等多所国外知名大学共同创办“3+1”“2+2”等办学模式，近年来派出1000多名师生赴国境外学习和交流，为社会输送了一批具有国际视野的优秀的人才。

“随着经济全球化的发展和粤港澳大湾区建设的开展，学校高度重视教育教学的国际化发展，积极推动开展各项对外合作和交流，引进境外优质教育资源，实现多元化的联合培养模式。”该校有关负责人介绍，华商学院与澳大利亚、英国、美国、泰国等国家和港澳台等地区的多个境外高校建立了良好的合作关系，积极为学生举办国际化活动，拓宽其国际化视野。

人才辈出，“双创”教育成果斐然

对于应用型高校而言，加强校企合作和实践基地建设是必由之路。截至目前，华商学院与各类企事业单位、政府部门、教育机构签约建有实习基地202个，是雇主口中的优质实习合作高校。

第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛刚刚落下帷幕，华商学院学子积极参赛，在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级决赛中斩获一银两铜，展示了学校“双创”教育的成果。

据统计，2015-2020学年，华商学院共组织学生参加市级以上大赛共11场，获奖项目共32个，其中荣获全国二等奖2个，全国三等奖5个，优秀奖1个；区域级一等奖1个，区域级二等奖1个，区域级三等奖1个；省级优胜奖6个，优秀奖3个；市级项目创新奖7个，优秀创意奖2个。

华商学院创新创业学院连续三年被授予“优秀组织奖”称号。此外，有10个项目入选粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动创新创业展，5个项目入选“青年红色筑梦之旅”专题展。2019年“互联网+稻印服装定制”和“MUAPP”2个项目团队代表学校首次在此类活动中进行项目路演展示，且分别与两家投资机构成功签约。

【办学沿革】

2005年广东财经大学华商学院创办

2006年经教育部批复同意试办独立学院

2011年被批准为学士学位授予单位

2013年通过教育厅独立学院教学工作状态评估

2020年广东财经大学华商学院转设成为独立设置的本科学校并更名广州华商学院

南方日报记者 杜玮淦

通讯员 周大棱