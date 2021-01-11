省教育厅举办2021年全省美育浸润行动计划交流研讨活动

广东省美育浸润计划交流研讨活动”于1月7日上午在广东外语外贸大学艺术学院顺利召开。省教育厅二级巡视员邱克楠出席研讨会并讲话。

广东省美育浸润计划交流研讨活动”于1月7日上午在广东外语外贸大学艺术学院顺利召开。省教育厅二级巡视员邱克楠出席研讨会并讲话。

邱克楠在讲话中强调，当前学校美育正面临新形势新任务，机遇与挑战并存。美育工作是素质教育的重要组成部分，要从党和国家战略高度认识中小学美育工作。一是提高政治站位，充分认识美育浸润计划的重要意义，深入贯彻中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，推动全省美育发展，共同做好新时代具有广东特色的中小学美育工作；二是加大力度有序实施浸润计划，要由点及面全面扩大浸润计划覆盖面及影响力，加强校地联动，促进教育公平，推进传统文化传承创新，引导高校师生强化服务社会意识，以公益之心哺人育人；三是相关高校加强组织管理，提高思想认识，落实服务保障，打磨作品质量，以最优质的节目参加全国第六届大学生艺术展演活动。

本次研讨活动，旨在进一步深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，形成具有引领性、突破性、示范性的举措和经验，共同探讨如何做好新时代有广东特色的美育工作，推动我省美育教育均衡发展，努力使我省美育走在全国前列。

计划启动以来各高校充分发挥自身资源优势，结合当地传统文化和实际情况，采取集中培训和结对子等方式对中小学美育师资队伍开展指导培训、依托中华优秀传统文化传承基地开发美育课程资源、组织师生支教团队开展社会实践、开展校园文化建设等方式对欠发达地区开展帮扶。通过计划的实施，整合美育资源，充分发挥美育立德树人、塑造心灵的作用，建设新时代美育精神。

广东省美育浸润行动计划于2020年3月启动，第一批共有华南师范大学、星海音乐学院等十四所高校入选，第二批新增广东技术师范大学、广东舞蹈戏剧职业学院等5所高校。截至目前，全省参与浸润计划的高校总共达19个，帮扶涉及63所中小学，覆盖受益学生数达到21万余人。

本次会议省教育厅、团省委、各有关高校领导、地市教育局负责人以及公益基金会和相关媒体代表等近100人参加了研讨交流。