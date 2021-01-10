“同心抗疫 翰墨寄情” 第十二届广东省规范汉字书写大赛优秀作品展开幕

584件学生作品和186件教师作品获奖。

南方网讯（记者/王曦晨）“同心抗疫 翰墨寄情”——第十二届广东省规范汉字书写大赛优秀作品展1月9日上午在广州美术学院大学城美术馆开幕。广东省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长那佳出席开幕式并讲话。

出席开幕式的领导和嘉宾还有广州中医药大学党委常委、副校长、广东省中医院副院长、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人张忠德，广州美术学院党委书记谢昌晶，广东省语言文字工作委员会办公室主任朱建华等；以及获奖教师、学生代表。

据悉，2020年7月至12月，广东省教育厅举办第十二届广东省规范汉字书写大赛，将弘扬伟大抗疫精神与书法艺术、规范汉字书写教育相结合，以团结抗疫为主题，用书法艺术致敬抗疫英雄致，彰显时代正能量。大赛共收到书法作品3518件，经遴选，有584件学生作品和186件教师作品获奖。

大赛组委会汇集本届大赛770件获奖优秀作品和9件专家作品，举办此次展览。师生们以雄厚的功底、真挚的情感，向全社会传递我省师生对全国同心抗疫英雄壮举的感动与感悟，展示我省规范汉字教育的丰硕成果，充分彰显广东师生在疫情之下的爱国情怀和责任担当。

那佳指出，省教育厅将继续推动日常教育与宣传展示活动相结合，切实加强对全省大中小学的规范汉字书写教育的指导，希望各地教育行政部门、各高校继续积极响应，广大师生一如既往热情参与，充分发挥国家通用语言文字助力文化传播、铸牢民族共同体意识的重要作用，不断谱写粤港澳大湾区文化新篇章，谱写中华文化新篇章。

汉语言文字和中医药的关系非常密切。就在汉字出现“隶变”而定型的秦汉时期，中医药也出现了历史上的第一个发展高峰。《黄帝内经》确立中医学基础理论体系、《神农本草经》确立药物学基本理论、《伤寒杂病论》确立辨证论治的临床施治原则和方剂配伍原则，使“理、法、方、药”首次融为一体，共同构成了中医药的学术体系。而保留这些历史信息的，正是汉字。张忠德表示，中医中药与汉字汉语均是中华优秀文化的重要载体，如何在坚持文化自信中发挥推动作用，是大家共同的使命。他强调要努力培养出更多有血有肉有家国情怀的优秀青年，坚定发展中医药的文化自觉和文化自信，积极推进中医药学实现更高质量的传承创新发展，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴中国梦作出贡献。

据介绍，作品展由省教育厅主办，省教育考试服务中心、广州美术学院大学城美术馆承办，广东对外贸易职业技术学校协办。全省地市、高校师生代表约150人参加了开幕式活动。