都叫“设计”专业，选考科目可不一样！

从本科学科门类看，工业设计属于工学，而产品设计属于艺术学，因此工业设计本科毕业授予的是工学学位，而产品设计授予的是艺术学学位。

【案例分享】

邝同学，2020届美术考生，以后想成为一名艺术家。

女儿：妈妈，我想冲一下广州美院的工业设计专业，这个专业据说挺不错的。

妈妈：你不是说想当一名艺术家吗？

女儿：这不冲突啊，都是学设计嘛。

妈妈：可是工业设计一般出来不是当艺术家吧！

女儿：难道工业设计跟产品设计不是一样么？？？

【案例分析】

从本科学科门类看，工业设计属于工学，而产品设计属于艺术学，因此工业设计本科毕业授予的是工学学位，而产品设计授予的是艺术学学位。

这两个专业对考生的美术基础也有所区别，大部分院校的工业设计专业不要求考生具备美术的基础，而产品设计招收的是艺术考生，因此对考生的美术基础有一定的要求。

2021年新高考的考生也要注意，广东省内的本科院校对工业设计专业有选科要求，首选科目必须是物理；而产品设计除了佛山科学技术学院要求首选科目是历史以外，其他的省内本科院校都是物理或历史均可。

数据来源：2021年拟在粤招生普通高校专业（类）选考科目要求

【专家建议】

虽然工业设计与产品设计名字很相似，但非艺术类考生是不能填报产品设计专业的，即使选择工业设计也要谨慎考虑，虽然对考生的美术基础没有要求，但是毕竟还是与设计相关，专业课程学习还是需要具备绘画基础。