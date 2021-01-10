职业院校“双师型”教师队伍建设，广东接下来这么干

目标到2022年，全省职业院校“双师型”教师队伍结构明显改善，整体素质明显提高，职业院校“双师型”教师占专业课教师的比例稳定在60%以上。

近日，广东省教育厅印发《广东省深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施意见》（下称《意见》），目标是进一步加强职业院校教师队伍建设，打造高素质职业教育“双师型”教师（含技工院校“一体化”教师）队伍，增强服务经济社会发展能力，为广东省提供人才支撑和智力支持。

相关负责人介绍，目标到2022年，全省职业院校“双师型”教师队伍结构明显改善，整体素质明显提高，职业院校“双师型”教师占专业课教师的比例稳定在60%以上；重点建设50个校企合作的优质省级职业教育“双师型”教师培训基地和50个省级示范性教师企业实践基地；力争建成20个国家级职业教育教师教学创新团队、新增50个省级高职院校教学团队。

打通校企人员双向流动渠道

“双师型”教师是指兼具专业理论知识和专业实践能力的双职称型、双素质型教师。

行业企业在培养“双师型”教师中发挥重要作用。《意见》提出，建设一批一流职业技术师范专业，推动职业教育师范类专业认证。健全普通高等学校与地方政府、职业院校、行业企业联合培养教师机制。支持职业技术师范院校与“双高计划”职业院校协同合作，联合培养一批具有职教背景的“双师型”教师。同时，支持高水平工科大学举办职业技术师范教育，建设一批职业教育领域省级示范性教师教育实践基地。推进职业技术教育领域博士研究生培养，鼓励高校联合行业企业培养高层次“双师型”教师。

建立健全省、市、校分级协作的职业教育教师培训体系。《意见》鼓励校企共建职业技术师范专业能力实训中心。重点建设50个校企合作的优质省级“双师型”教师培训基地、50个省级示范性教师企业实践基地、推动打造30个职业教育师资培训优质品牌项目，提升职业院校师资培训质量。

此外，主要措施包括将职业教育教师专业标准融入教师管理的各环节、推进以双师素质为导向的新教师准入制度改革、构建职教师资多元培养培训格局、完善职业院校教师资源配置新机制、建设职业院校高层次人才队伍、加强高水平教师团队建设、开展1+X证书制度相关教师培训等。

破除职称考核“唯论文论”

在考核标准方面，《意见》提出，深化考核评价制度改革和教师职称制度改革，破除“唯文凭、唯论文、唯帽子、唯身份、唯奖项”痼疾。推动职业院校结合实际，制定“双师型”教师认定、聘用、考核标准，将体现技能水平和专业教学能力的双师素质纳入教师考核评价体系。将师德师风、工匠精神、技术技能和教育教学实绩作为教师考核评价的主要依据。将专业标准作为“双师型”教师队伍建设和教师专业发展的基本依据，规范教师培养培训、资格准入、人才引进、职称评聘、考核评价、薪酬分配等环节，结合广东产业、文化、教育特色，建设广东特色“双师型”职业教育教师队伍。

《意见》提出，改革目标是到2022年，广东省职业院校“双师型”教师队伍结构明显改善，整体素质明显提高，职业院校“双师型”教师占专业课教师的比例稳定在60%以上；重点建设50个校企合作的优质省级职业教育“双师型”教师培训基地和50个省级示范性教师企业实践基地；推动打造30个职业教育师资培训优质品牌项目；力争建成20个国家级职业教育教师教学创新团队、新增50个省级高职院校教学团队；选派一批专业带头人和骨干教师出国研修访学；教师按照国家和广东省职业标准和教学标准开展教学、培训和评价的能力全面提升，教师分工协作全面实施模块化教学模式；有力保障1+X证书制度试点工作，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支持。