东莞预计新建改扩建学校45所，增加学位4.68万个！

自去年3月全面启动教育扩容千日攻坚行动，东莞以32个项目的完工为全年攻坚交上答卷，持续推荐教育扩容、提升教育内涵品质，今年东莞预计新建改扩建学校45所，增加学位4.68万个。

位于东莞市建设路南侧、属东华片区三旧改造用地的南城阳光第一小学分校（胜和小学），于2019年8月动工，至2020年12月全面完工。作为东莞市教育扩容提质千日攻坚行动首年完成的项目之一，学校总投资约1.98亿元，办学规模36个班，提供学位1620个，将于今年9月正式开学。

1月6日上午，东莞市教育扩容提质千日攻坚行动指挥部(下称“指挥部”)第十五次会议在市民服务中心IOC智慧城市运营中心召开，指挥部综合协调组专题汇报全市教育千日攻坚2020年工作总结与2021年工作计划。

东莞市市长肖亚非、副市长黎军及各职能部门相关负责人参会。肖亚非现场连线南城胜和小学、松山湖中心小学、凤岗镇中心小学等3所新学校，了解各校办学情况。自去年3月全面启动教育扩容千日攻坚行动，东莞以32个项目的完工为全年攻坚交上答卷，持续推荐教育扩容、提升教育内涵品质，今年东莞预计新建改扩建学校45所，增加学位4.68万个。

6个镇去年新增学位2000个以上

2020年3月11日，东莞正式推出“一号文两攻坚”，由此打响教育扩容提质千日攻坚行动。至2025年推动新建改扩建公办中小学231所，增加公办学位34.24万个，其中2020年推进新建改扩建公办中小学29所。

在1月6日指挥部第十五次会议上，指挥部综合协调组专题汇报全市教育千日攻坚2020年工作总结与2021年工作计划。

数据显示，2020年全市共完工新建和改扩建公办学校项目32个，其中，新建学校项目7个，改扩建学校项目25个，共新增公办中小学学位3.7万个，项目数量超年度目标任务3个，学位超0.34万个。全年动工新建和改扩建学校项目98个，项目数量超年度目标任务4个。

镇街方面，2020年有攻坚目标任务的镇街（园区）均圆满完成目标任务，攻坚力度较大、增加学位2000个以上的镇街共有6个。寮步镇资金投入多达7.38亿元，完工项目5个，提供学位5580个；松山湖完工学校2个，提供学位4770个；南城街道完工项目4个，其中有2所学校提前至2020年完工，共提供学位3705个；横沥镇完工项目1个，提供学位2430个；凤岗镇完工项目1个，提供学位2160个，另有5所改扩建项目提前至2020年底动工；樟木头镇完工项目2个，提供学位2100个。

从项目来看，32个完工项目投资共33.45亿元，98个动工项目投资金额达109.3亿元。新建的虎门博涌小学项目投入1.15亿元，建筑面积达2.7万平方米，提供1350个学位；新建的松山湖北区学校项目投入5.29亿元，建筑面积达12万平方米，提供3960个学位；改扩建的东莞中学新建教学楼项目已顺利动工，将增加240个学位。

全年完成236个攻坚项目调研督导

一方面超额完成新建改扩建学校项目任务；另一方面围绕教育攻坚，东莞还从机制联动、审批提效、创新代建制度等方面着力，为教育扩容千日攻坚助力。

去年3—11月，指挥部按照“项目必到、情况必问、问题必跟”工作原则，圆满完成了对34个镇街（园区）共236个教育千日攻坚项目的实地调研、督导任务，协调解决部分问题困难，建立了市镇两级常态化工作联络机制。

与此同时，通过建立以组长会议制度为主的部门间协调机制，统筹协调各部门间分歧事项、解决项目建设过程中痛点难点问题，为指挥部会议提供决策参考。

由市发展改革局牵头会同相关职能部门起草了《关于进一步提升教育扩容提质千日攻坚项目审批服务和建设效率的意见》全面压减立项、财审、验收等审批时限，全面提高工作效率；由自然资源局优先预留配备了1100亩用地规模共解决30个急需动工学校项目规模需求。

2020年全市共18个市属学校改扩建项目直接进入初步设计及概算阶段；12个市属学校项目概算直接通过指挥部会议审定，最大限度减少了项目前期工作时间；协调谢岗、凤岗、桥头、黄江、东坑、石排等6个镇街承诺限期内共提供685亩高中教育用地。

一大批项目的同时开工考验职能部门，也直指攻坚效率的推进，创新社会代建制应运而生。2020年全市教育千日攻坚项目中明确采取社会代建制的项目累计达68个，其中市属项目19个、镇属项目49个，有20个项目已顺利动工。

围绕安全保障，东莞制定并通过《东莞市普通中小学校建设标准指引》《关于加强教育扩容提质千日攻坚行动项目施工安全管理的通知》等举措，不仅为学校建设提供标准，且全面强化施工安全责任，有效保障了2020年建设期内施工零事故。

今年69所公办中小学动工建设

原计划完工29所学校，最终东莞以32个项目的完工为教育攻坚首年交上圆满答卷。汇报中，指挥部表示结合东莞未来学位需求实际，谋划布局2021年攻坚目标任务。

经市教育局全面梳理——预计2021年有69所公办中小学动工建设，总投资92.6亿元，全部建成后新增9.58万个学位；2021年完工的新建改扩建学校45所，总投资42.88亿元，新增学位约4.68万个。根据2021年项目建设资金需求，市财政局已初步落实市教育扩容提质千日攻坚项目年度投资计划资金12.39亿元。

其中，新建改扩建学校中义务教育阶段学校共33所，新增学位约3.13万个，小学共24所新增学位2.18万个，初中9所新增学位0.95万个；高中阶段学校12所，新增学位约1.55万个。

在备受关注的高中阶段学位扩容上，除完成东莞市信息技术学校、东莞市汽车技术学校等中职教育学校项目，还涉及东莞中学、东莞中学松山湖学校、东莞市六中、东莞市八中、东莞市十中、东莞市万江中学、东莞市麻涌中学、东莞市常平中学、东莞市七中等一批普通高中改扩建项目。

根据预测，2021年东莞参加中考学生人数或有大幅增长，预计为6.8万—7万之间，因此需增加6000个普高学位才能实现普高录取率达60%。为了满足学生入学需求，东莞公办高中阶段学校“千日攻坚”计划完工后预计增加11200个高中学位，当年可增加3700个学位；民办高中方面，预计2021年还将新开办两所高中，提供学位2300个。

此外，还将采取已开办民办学校学位挖潜扩招等措施，保障高中学位供给，切实落实中考不低于60%的普高录取率，提高市民获得感。

莞邑良师、品质课堂举措提升教育内涵

教育扩容提质，一方面在于扩大学位供给，另一方面则提升教育品质，满足公众对优质教育的期待。

东莞以集团化办学、品牌学校培育计划、“公托民”教育试点等一系列举措为依托，助推教育品质提升。目前全市共组建教育集团超过40个，认定两批共60所品牌学校以及确定60所品牌培育对象学校。

“东莞‘十四五’规划将着力于城市公共环境提质与教育高品质建设，持续推进教育扩容攻坚，在加快建设未来学校同时强化普惠教育供给。”会上，肖亚非进一步明确东莞教育攻坚未来方向。

东莞市教育局表示，接下来还将推出“组合拳”，全面提升教育内涵品质。在建立学位动态监测机制，编制基础教育设施专项规划，确保学位供需平衡的同时，开始实施“莞邑良师”工程，提升新时代教师队伍建设水平；持续推进品牌学校培育，新增不少于40所品牌学校；实施品质课堂工程，计划培育首批4个品质课堂示范镇街、40所品质课堂示范学校、2000节“品质课堂”精品示范课。

而充分发挥松山湖未来学校“教学实验、引领示范”的作用，今年东莞将抓实抓细改扩建项目工程建设，提早谋划学校管理团队及教师队伍建设、教育设施设备建设，体育、艺术、文化等方面办学特色和品牌，力争打造东莞教育的“里程碑”“示范点”和“实验田”。

根据规划，东莞松山湖未来学校设72个教学班，其中普通高中48班、初中24班，实施小班化教学，拟于2022年9月正式招生。

有了明确的目标任务，为进一步强化落实，今年教育攻坚指挥部将继续牵头，开展重点镇街（园区）和重点项目的第二轮集中调研督导工作，全面掌握市教育扩容提质千日攻坚行动中重点镇街、重点项目的实际推动和建设情况，并利用教育千日攻坚项目管理平台，严格执行“黄红牌”制度，全面督导项目建设进度。