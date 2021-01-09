定了！广东确定大中小学离校和春季开学时间

各地各学校要按照属地党委政府的统一要求，因应形势变化，及时调整校园疫情防控工作方案，配合组织好疫苗接种等工作。

1月8日上午，广东省人民政府新闻办公室举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。省教育厅二级巡视员邱克楠重点介绍各学段学校学生寒假放假安排及疫情防控工作情况。

学生分批次有序放假离校

据统计，外省在粤高校学生约30万人，各高校统筹考虑疫情防控和教育教学情况，按照“错峰”原则，安排学生分批次有序放假离校。

其中，高校学生离校时间为12月30日至2月6日，春季学期开学时间为2月18日至3月8日。幼儿园和中小学校放假时间为1月10日至25日，春季学期开学时间为2月20日至3月1日。

邱克楠提醒，各学校按照“一人一档”，制定离校、留校学生信息台账，做到底数清、去向明。春季学期学生返校时，要严格按照我们的“四精准”“六分”“一独立”的要求，排查清楚疫情中高风险返校师生的人数和分布，妥善安排重点人员返校时间，严格落实重点人员返校后的健康管理要求，杜绝可能的传染源进入校园。

同时，疫情形势变化很快，各地各学校要按照属地党委政府的统一要求，因应形势变化，及时调整校园疫情防控工作方案，配合组织好疫苗接种等工作。

每所学校要安排一定数量的备用考室

期末考试和各类术科统考即将开始。

邱克楠表示，针对秋季学期一直在校学习生活的学生，学校按照教学安排组织期末考试，在常态化防控要求的基础上，每所学校要安排一定数量的备用考室，处于传染病急性期的学生安排在临时隔离考室考试。

春节前安排的跨省、跨校统考项目主要有普通高考音乐、舞蹈、体育术科统考和高等教育自学考试。普通高考音乐、舞蹈、体育术科统考于1月9-22日，在广州市部分高校举行，考生合计3.05万人；全省高等教育自学考试于1月9-10日在全省21个地市举行，考生合计31.26万人。

同时，我省还有部分学生将参加外省高校的术科校考。针对跨省跨校参加考试的学生，组织考试的学校，要密切排查考前14天内有中高风险地区旅居史的学生，落实相应的健康管理，经评估视情安排在隔离考室考试，既要保障考生考试权利，又要确保考试疫情防控安全。

邱克楠提醒，对有学生赴外省参加考试的学校，同样要做好学生返校前中高风险地区旅居史报备和健康管理，严防疫情进入校园。

校外无关人员不准进入校园

假期期间，广东学校将把好校门关，人员进校测温登记，师生员工持证进出校园；学校后勤和校园中社会服务机构人员，须经严格的身份登记、核验、测体温后方可进入校园；校外无关人员不准进入校门。

因此，广东将不断完善校园防控应急预案，强化假期期间值班值守、信息报送，一旦发生突发事件、发现师生新冠肺炎疫情相关情况，及时核实、迅速上报、果断处置。

邱克楠表示，师生生命安全大于天，在落实常态化疫情防控措施的前提下，放假前，学校安全管理要做到“四个一”：开展一次安全教育、一次隐患自查、一次联合排查和一次有效沟通。

建议家乡中高风险地区高校师生原则上留校

据统计，寒假期间全省留校的学生和外籍、港籍教师约9万人（含高校内地籍学生6万人、外籍师生7000人以及香港籍师生约10000人，内地高中班8000人、内地中职班1446人）。

“家乡在疫情中高风险地区的高校师生，假期期间原则上留校。”邱克楠建议，学校要提供暖心服务和贴心关怀，确保校园假期学生各项生活学习服务保障到位，满足学生就餐、洗浴、运动、快递收发等需要，营造便利的校园生活环境；重点教学活动场所应开尽开，为师生教学、科研、学习提供服务保障。