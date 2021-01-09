2021年普通专升本增加可填志愿数 提升被录取机会

作为广东省2021年高考综合改革的重要组成部分，普通专升本备受关注。

作为广东省2021年高考综合改革的重要组成部分，普通专升本备受关注。近日，省教育考试院对此连续发布相关政策解读。改革前考生只能填报一个志愿，改革后可填报多个类别多个院校专业组志愿，很大程度上扩大了学生的选择面，提高被心仪学校录取的机会。

“2+1+1”考试科目组减轻考生负担

从2021年起，广东省“普通高等学校本科插班生招生”更改为“普通高等学校专升本招生”，简称“普通专升本”。为解决院校自行组织命题科目不统一、成绩不可比，考生只能填报一个院校志愿的问题，更规范地实施招生录取工作，2021年普通专升本将进一步优化招生院校考试科目安排。

普通专升本实行“2+1+1”考试科目组，分别为2门公共课、1门专业基础课、1门专业综合课（即“2+1+1”）。公共课、专业基础课每科考试时间120分钟、卷面满分值100分；专业综合课每科考试时间150分钟、卷面满分值200分。其中外国语言文学类中非英语类专业公共课为1门，增加1门专业课，专业课考试时间120分钟，卷面满分值100分。公共课为政治理论和英语2门，其中外国语言文学类中的非英语类专业公共课为政治理论1门。专业基础课按照教育部《普通高等学校本科专业目录》（2020年版）分设的哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类进行设置。

公共课、专业基础课继续实行全省统一命题考试。按照“逐步推进，有序实施”的原则，部分专业综合课实行全省统一命题考试。其他省级统考没有覆盖的专业，招生院校可选择用相近的省统考专业综合课替代，也可自行组织命题，鼓励招生院校开展校际联合命题。

为切实减轻考生负担，同时确保考生能力达到相关专业培养要求，2021年将原2门专业课调整为1门专业综合课。专业综合课同原来的专业课一样，主要考查考生对相关专业知识的掌握程度和专业能力情况。考生可根据自身拟报考院校的实际情况，选择报考省统考或院校自行组织命题的专业综合课，也可同时选择报名参加1个省统考和1个院校自命题的专业综合课。

考生可填报多个类别多个院校专业组志愿

考生在报名时，仅填报相关信息及上传相关材料（外省户籍建档立卡考生需增加上传相关证明材料），并选择报考科类及考试科目（含专业基础课、专业综合课），不需填报志愿，志愿填报时间在考后另行安排。

在志愿设置方面，提前批（职教师资类专业）设置1个院校专业组志愿；普通批设置6个院校专业组志愿，每个院校专业组最多可填报4个专业志愿和1个是否服从调剂选项；建档立卡批次设置1个院校专业组志愿。

志愿填报主要有以下三个特点：一是实行考后知分填报志愿模式，考试成绩公布后，考生根据自身实际，按院校专业组模式进行志愿填报。二是按院校专业组填报志愿。考生需按自身报考的考试科目组选择相应院校专业组志愿及专业志愿进行填报。三是考生可以填报多个类别多个院校专业组志愿。参加了专业综合课省统考或招生院校自行组织命题科目考试的考生，根据自身情况，可同时填报提前批、普通批和建档立卡批次中符合条件的院校专业组。

省招生办根据年度普通专升本招生计划和考生成绩情况，按考生类别（职教师资、退役士兵、建档立卡考生、普通考生）、学科门类分别划定四门考试科目总分和专业综合课最低控制分数线。依据四科总分实行院校专业组平行志愿投档录取，考生必须四科总分和专业综合课同时上线才能投档。报考职教师资类专业的考生也可参加普通批次和建档立卡批次的投档录取。