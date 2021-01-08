2021年，这3种类型的高中生选科最纠结

新高考改革，让孩子更早开始拥有生涯的意识，从选科开始规划选择的科目、选择的大学、选择的专业，以及未来的就业、未来的发展，其实这个是新高考改革和选科给我们带来的最重要的影响。

说起新高考，不同年级的学生和家长的情况和困惑不尽相同。

比如说，高一的学生，可能很快就要确定自己的选科了；高三的学生，1月下旬也将迎来新高考的适应性考试以及模拟志愿填报。

今天，我们先来关注一下“选科”的话题。在上一期线上沙龙中，深圳大学学生就业指导中心生涯规划师李羚颖老师，为大家解析“新高考来了，高中生该怎么选科！”，特别提到了选科过程中最容易纠结的三种学生，他们该怎么办呢？一起来听一听她的建议吧~

选科要考虑三个要素

满足兴趣：满足学生对学科的兴趣

满足成绩：满足学科能取得相对高分

满足发展：满足未来大学学习的专业与选科之间的关联

在选科的时候最容易纠结的三类学生

物理和历史成绩差不多，兴趣差不多。

这种情况下，比较推荐选择物理，毕竟选择物理的话未来可以选专业的选项会多很多。

想选历史，但是担心历史可选专业太少。

如果你很想选历史且兴趣又在历史，那么，其实你也不用考虑太多，关于历史可选专业太少的问题。毕竟，未来你只能选择一个专业，不管你选了物理还是历史，你到大学只能读一个专业，所以这一点上我觉得其实不用太纠结。

如果选物理成绩差，若选历史成绩中等，该如何选择？

家长需要了解的是，孩子目前的成绩只能代表现在，那么并不代表他的未来，所以呢，还是要结合我们未来的学习的情况、结合孩子的兴趣去做分析。那怎么来预估他的未来成绩呢？我建议大家可以找班主任，或者找师兄师姐了解。除此之外呢，也可以通过一些测评辅助学生做选科决策。

名师心语

新高考改革，让孩子更早开始拥有生涯的意识，从选科开始规划选择的科目、选择的大学、选择的专业，以及未来的就业、未来的发展，其实这个是新高考改革和选科给我们带来的最重要的影响。