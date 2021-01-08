教育部批复！广州大学松田学院转设更名广州应用科技学院

教育部发文同意广州大学松田学院转设为广州应用科技学院，同时撤销广州大学松田学院的建制。

近日，记者从广州应用科技学院了解到，教育部发文同意广州大学松田学院转设为广州应用科技学院，同时撤销广州大学松田学院的建制。

教育部指出，广州应用科技学院系独立设置的本科层次民办普通高等学校，学校办学定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

根据教育部发布的学校章程，广州应用科技学院为全日制普通本科学校，举办者为增城市松田实业有限公司，主管部门为广东省教育厅。广州应用科技学院前身为广州大学与增城市松田实业有限公司合作创办的广州大学松田学院，2000年9月属广州大学的二级学院；2004年经教育部批准设立为独立学院；2020年经教育部批准，转设为独立设置的民办本科高校，更名为广州应用科技学院。学院将全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，培养高素质应用型、技术技能型人才，为地方经济社会发展作出更大贡献。

2020年5月，教育部办公厅印发《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》的通知。《方案》中要求“到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设”。在防控新冠肺炎疫情的特殊一年里，该校先后顺利通过了广东省教育厅专家组、教育部专家组评估、教育部公示等流程，最终获得教育部的同意批复，顺利转设成功。广州应用科技学院（原广州大学松田学院）在2020年初正式启动转设工作，并成为教育部该《方案》发布后广东省首批转设成功的民办高校之一。

“从此，广州应用科技学院站到历史新起点，将迈入高质量发展新阶段。”广州应用科技学院有关负责人介绍，该校将强化服务新时代粤港澳大湾区建设，建立对接区域经济发展世界级城市群需要的“现代服务业”以及具有“新工科”特色的学科专业体系，突出创新构建产教融合等多方协同培养的育人机制，努力把学院建设成为特色鲜明、优势突出的高水平应用型大学。