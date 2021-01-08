广东省2021年普通专升本热点问答

符合我省普通专升本报名条件，报考我省2021年普通专升职教师资专业的考生，必须在志愿填报开始前取得与报考专业相对应的中级及以上职业资格技能等级证书等。

一、2021年我省普通专升本的招生对象有哪些：

答：2021年我省普通专升本招生对象有以下几类：

1．具有广东省户籍的普通高校应、往届专科毕业生。

2．具有广东省户籍，在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生（含成人教育、自学考试、网络教育，毕业证书落款日期在2021年2月2日前）。

3．非广东省户籍，就读广东省普通高校的应届及在择业期内（毕业两年内，下同）的往届专科毕业生。

4.非广东省户籍，在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及在择业期内的往届专科毕业生。

二、哪些人员不得报考2021年我省普通专升本？

答：以下人员不得报考2021年我省普通专升本：

1.普通高校应届毕业生之外的各类高等学历教育在校生；

2.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员;

3.因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者；

4.不符合报考条件的其他人员。

三、2021年我省普通专升本什么时候报名？

答：2021年普通专升本报名实行网上预报名、网上审核和网上交费。网上预报名时间为2021年1月25日至28日；考生提交预报名资料后，原则上省招生办在48小时内完成资料审核，考生可登录“广东省2021年普通高校专升本报名系统”查看报名资格审核结果，审核结果为“通过”或“待验证”的考生可以交费；网上交费截止时间为2月2日17:00。

四、2021年我省普通专升本报名需提供什么材料？

答：考生须将以下资料扫描或拍照上传至“广东省2021年普通高校专升本报名系统”（须确保资料真实、完整、清晰），供报名审核：

1.户口本（首页、本人姓名页）。

2.已取得专科毕业证，但报名系统学历验证结果为“不通过”的，考生还必须上传专科毕业证书、学历认证报告或电子注册备案表。

3.报考职教师资类专业的，考生还须上传报考院校招生简章公布的与专业相对应的中级及以上职业资格技能证书或专业技能课程B级及以上证书。

4.报考退役士兵类别的，考生还须上传:A.义务兵退出现役证；B.属于往届毕业生的，须上传专科毕业证书；C.服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的高职（专科）退役士兵考生，须上传立功登记表、立功证书等证明资料。

5.非广东户籍报考建档立卡类别的，考生还须上传有关建档立卡的证明资料。

6.符合加分照顾政策的，考生还须在报名结束前上传相应的获奖证书等证明资料。省招生办审核后，普通专升本录取前在广东省教育考试院网站公示符合加分资格的考生名单。

7.考生须依据《广东省2021年普通高校专升本招生体格检查表》的规定，自行前往二级甲等（含）以上医院或相应的医疗单位进行体检，填报志愿开始前将体检结果上传至报名系统中（体检表有效期：2021年1月1日至2021年4月30日）。

五、2021年我省普通专升本免试入学需具备什么条件？

答：符合我省普通专升本报名条件，并符合以下两个条件之一的考生，可免试入学：一是服义务兵役期间荣立三等功（含三等功）以上奖励的高职（专科）退役士兵考生免试入读本年度招收普通专升本的招生院校、专业；二是符合报考条件的高职应届毕业生，在世界技能组织主办的“世界技能大赛（World Skills Competition）”中获奖的中国国家代表队选手可以保送录取本科层次职业学校和应用型普通本科高校。

六、报考2021年我省普通专升本职教师资专业需具备什么条件？

答：符合我省普通专升本报名条件，报考我省2021年普通专升职教师资专业的考生，必须在志愿填报开始前取得与报考专业相对应的中级及以上职业资格技能等级证书等。职业资格技能等级证书应属人力资源和社会保障部公布的《国家职业资格目录》、教育部等四部门实施的“学历证书+若干职业技能等级证书”（简称1+X证书）、省级以上人力资源和社会保障部门主考（或授权）的中级及以上职业技能等级证书或省教育考试院主考的专业技能课程B级及以上证书。具体证书种类由招生院校根据专业培养要求指定，并在招生简章中向社会公布。

（广东省教育考试院）