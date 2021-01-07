学考对升学有这三大影响，考生务必上心！

学考成绩有哪些用途？跟高考录取到底有什么关系？……今天我们为大家做了详细整理，赶紧往下看吧！

近日（1月6-8日），高中生们正在进行2021年1月普通高中学业水平合格性考试（也就是大家普遍说的“学考”，又称“合格性考试”）。学考成绩有哪些用途？跟高考录取到底有什么关系？……今天我们为大家做了详细整理，赶紧往下看吧！

【学考成绩主要有3大用途】

1、作为高中毕业的条件之一；

2、学考成绩是高职院校春季招收高中毕业生的依据之一；

春季高考的依学考录取中，是依据考生在学考中语文、数学、英语3门科目成绩进行录取，同时也会依据考生其他科目的学业水平等级进行考量。按往年情况来看，除语数英，至少有一门科目需达到C级以上。

3、学考成绩是普通高中学生综合素质评价的主要内容之一，为高校招生录取提供参考。

例：北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在2020年广东省综合评价招生录取中明确提出，考生想报该校，其高中学考各科成绩都需达到C级或以上。

【学考成绩如何划分？】

学考语文、数学和英语各科目的卷面满分值为150分，其他各科目的卷面满分值为100分。

考试成绩以“合格/不合格”、等级、分数呈现。

学考等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E五个等级。各等级人数所占比例依次为：A等级15％，B等级30％，C等级30％，D、E等级（含0分，下同）共25％。E等级为不合格。

【学考可以考几次？】

学考每年会在年初和年中各举行一次。

年初学考一般在每年1月左右举行，设置9门科目（如2021年1月广东省普通高中学业水平合格性考试，包括语、数、英、政、史、地、物、化、生）。

年中学考一般在每年6月左右举行，只设置6门科目（政、史、地、物、化、生）。

需要注意的是，参加学考同一科目两次或以上考试且取得考试等级的，考生可用获得的最高等级成绩报考普通高校。