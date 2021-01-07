新高考模拟志愿填报，不知道该填谁？不如先从这一步开始

适应性测试后，还将组织全省统一评卷、模拟填报志愿等测试工作。

2021年广东省高考综合改革即将落地实施，为使考生、中学和招生院校更好的了解高考新方案下的考试招生模式，广东省将在2021年1月23-25日举行全省普通高考适应性测试（简称适应性测试）。适应性测试后，还将组织全省统一评卷、模拟填报志愿等测试工作。

2021年新高考各种细节逐渐浮出水面，高三的考生们正如火如荼的备战考试，各位家长们也不能“闲下来”，现阶段，家长们做些什么才能帮助孩子跨过一个个关卡成为最佳辅助？

适应性测试过后，马上就要面临的一个挑战就是模拟志愿填报，现在你必须要开始的基础且必要的工作就是了解各院校基本信息！！！

如何通过学校官网了解学校？

1.做好自我定位，根据自己的适应性考试成绩及排位划定自己的目标高校。（关注广东考试，后续将陆续推出文章，教你填志愿）

2.要留意目标高校往年是否有特殊类招生考试，若有兴趣要持续关注官网信息，并提前做好准备。

3.要留意高校的招生章程，包括录取原则、报考条件、体检要求，这部分可以登录学校的官网查阅，招生章程的公布时间通常是6月份，现阶段，大家可以先查看往年的招生章程提前了解。

4.要了解目标高校的优势学科和强势专业、专业录取规则、近三年的专业录取情况。

5.要留意高校其他的报考资讯，如：有无转专业，有无辅修双学位及推免的相关政策，奖学金等等。

今天，小编帮你整理了广东省内部分高校官网↓,长按识别图片二维码关注“广东考试”，回复关键词“学校官网”获得完整文档。