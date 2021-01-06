广工党委书记胡钦太：搭平台冲一流，攻克核心技术

广工这所省属理工科高校“长子”将发展到什么新高度？又如何实现“冲一流”新目标？

这几年，广东高校谁进步最快？仅用了十多年时间，实现从本科教学型高校到教学研究型高水平大学的广东工业大学（下称“广工”），无疑是主要代表高校之一。

不久前，广工党委书记胡钦太在学校第五次党代会上代表党委提出，“三步走”打造特色鲜明、世界一流高水平大学。这是广工首次明确“冲一流”新目标，明晰未来数十年的发展时间表和路线图。

胡钦太是全国知名的教育信息化“大咖”。此前35年，他一直在华南师范大学学习工作，并担任国务院学位委员会第七届学科评议组（教育学）成员、教育部教育信息化专家组成员和教育部高等学校教育技术专业教学指导分委员会主任委员等职。

2020年7月胡钦太接棒广工党委书记后，人们在关注：广工这所省属理工科高校“长子”将发展到什么新高度？又如何实现“冲一流”新目标？

“新一轮科技革命和产业变革中，我们将更加主动地对接科技创新主战场，向科学技术的深度和广度进军。”近日， 在接受南方日报、南方+客户端记者近两个小时的专访中，胡钦太语速飞快、思路清晰，用略带乡音的“潮普”，畅谈广工冲刺“双一流”、搭建新平台、建设新校区的新愿景和新挑战。

作为一名土生土长的广东学人，他既有人文学科学者的涵养、从容和淡定，又有工科人的严谨、理性和低调。“像这样一所顶天立地的大学，广工一定要有更高的发展质量、更高的发展平台，全力支撑广东创新驱动发展。”胡钦太说。

冲新高峰：

建设特色鲜明、世界一流的高水平大学

南方日报、南方+：两年多前，您从长期工作的华南师范大学来到广工工作，现在又接棒党委书记。这所工科大学有没有什么气质特别打动您？

胡钦太：37年前，我在老家揭阳惠来参加高考，最终考上了华师电化教育系。在华师学习工作了35年，我从学生变成老师，再到走上行政管理岗位，始终对这片热土怀着感激之情。2年多前，省委安排我到广工工作，让我有机会体会独特的“广工气质”，从中学习并汲取力量。

广工始终坚持扎根南粤办大学。建校63年来，广工把“与广东崛起共成长、为广东发展作贡献”的办学理念融入了发展中，刻进了骨子里。从上世纪七十年代迁徙到韶关举办广东矿冶学院，到近年来服务广东创新驱动战略优化学科、聚集人才、贡献技术，广东发展需要什么，广工总是冲锋在前。

广工始终坚持与产业深度融合。在佛山、广州、东莞、汕头、惠州、河源等地，广工与地方政府和工业界联合共建了佛山数控装备研究院等11个“造血式”重大协同创新平台，服务企业6000多家，构建了“点-线-面”立体式产业服务体系。

广工始终坚持务实大学精神。广工有工科人独有的憨厚特质，信奉“1+1=2”的基本逻辑，务实朴实，坚信真理。从这里走出的一代代广工人，踏实勤奋、刻苦钻研，为广东作贡献、为社会所认可。

南方日报、南方+：过去几年，广工是发展最快的广东高校之一；现在提出更高、更远的“三步走”目标。如何研判目前广工的发展阶段？

胡钦太：应该说，过去10多年时间是广工历史上发展最快最好的时期，特别是2015年整体进入广东省高水平大学重点建设高校行列以来。这要感谢广东省委、省政府和广东人民的殷切期望和信任支持，也归功于广工师生的勇挑重担和起而行之。

如今，广工在各种排行榜上表现抢眼：2020年首次跻身软科世界大学学术排名世界高校500强；泰晤士2021世界大学排名位列中国大陆高校34-50名；USNews2021世界大学工程学排行榜中国内地排名第39位、世界排名第166位……但我们也清醒地认识到，广工的改革发展到了“半山路陡、中流浪急”的新阶段，也是从高原到高峰爬坡越坎的关键期。

南方日报、南方+：要重点爬过哪些“坎”？

胡钦太：在这个过程中，有很多必须爬过的“坎”，最关键的是师生的士气、斗志。广工过去10多年突飞猛进，可能一小部分人觉得学校发展不错，便产生了小富即安、小进即满的骄傲心态。

大学发展是一个长期工程，必须要有不进则退、慢进也退的危机感，一鼓作气才能更好地实现发展目标。为此，学校第五次党代会确立了“三步走”的发展战略，到2025年，努力建成“特色鲜明、国内前列、世界知名”的高水平大学；到2035年，努力建成“特色鲜明、国内一流、世界知名”的高水平大学；到本世纪中叶，努力建成“特色鲜明、世界一流”的高水平大学。

更高、更远、更大的“三步走”新目标，要求我们不骄不躁、再接再厉，时刻不放松、持续向上冲，才能爬上高峰顶峰、看到无限风光！

南方日报、南方+：具体来讲，哪些会是新突破点？

胡钦太：未来5年，我们计划推进学校治理体系更加完善，治理能力显著增强，办学活力得到充分释放；学科建设水平明显提升，1至2个学科进入“双一流”一流学科建设行列；拔尖创新人才培养体系更加完善，人才培养质量大幅提升；人才引育制度更具竞争力，建成一支高质量支撑高水平大学建设的师资队伍；服务国家战略需求、粤港澳大湾区和经济社会发展的能力显著增强。

组建“联军”：

搭建大平台联合攻克卡脖子关键技术

南方日报、南方+：广东创新驱动发展战略，是广工高水平大学建设的主要驱动力。未来广工发展的驱动力会来自哪里？

胡钦太：一所大学的快速发展，大概可以分为内外两种驱动力。发展到今天，我认为，广工已经找到了内在驱动力，在与广东崛起共成长的过程中，逐渐清晰自己的定位，一定要服务广东经济社会发展，肩负起省属理工科大学“长子”的责任担当。作为“长子”，你不担当谁担当，你不作为谁作为？

接下来，广工的改革发展一定要胸怀两个大局，一个是中华民族伟大复兴的战略全局，一个是世界百年未有之大变局，这也是找到新的外驱动力的落脚点。在新时代伟大征程中，广工一定要从粤港澳大湾区建设和广东改革开放再出发、创新驱动发展中汲取澎湃动力。

南方日报、南方+：前不久，省委全会提出“探索关键核心技术攻关新型举国体制的‘广东路径’”。作为省属理工科高校“长子”，广工如何担当作为？

胡钦太：过去，广工以一所大学之力，与21个地市、6000家企业紧密合作，“点状”地支撑广东创新驱动发展；未来，我们希望五指握成拳，联合一切力量办好关键大事，探索联合攻关卡脖子关键技术，“面状”地支撑一个行业或一个区域的高质量发展。

我们正在探索搭建攻关核心技术的大平台联盟，汇聚高校研究机构、行业企业和政府的力量，合力对接科技创新主战场，向科学技术的深度和广度进军。

南方日报、南方+：刚成立的微电子学院，是不是这样的大平台？

胡钦太：是的。作为信息技术产业的核心，微电子是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。微电子学院将联合中山大学、华南理工大学、南方科技大学等兄弟高校，希望合力应国家之需，培养集成电路微电子领域的科技英才，为“中国芯”研制、生产提供有力的科技支撑与人才保障。

广工有20年相关学科建设、人才培养的优势，在国家和广东发展需求之下，微电子是广工改革发展的新增长点。接下来，计划为微电子攻克核心技术搭建“政府——高校——企业”三位一体的大平台，打破传统实验室的运作机制，三方形成共建共享的联合体，合力攻克契合国家战略需求的核心技术。

南方日报、南方+：高校发展，关键在人才。目前广工的人才储量够吗？高校都在引才，人才成本是否在增加？

胡钦太：高水平大学建设以来，我们培养引进了110多名高层次人才，但从广东需求、广工需要来看，高层次人才储备特别是青年才俊数量还远远不够。现在，大家都意识到人才的重要性，自然引才成本“水涨船高”，而我们每年的预算盘子基本稳定，引才竞争激烈有一定的压力。

当然，人才是无价的，不能用金钱来衡量。我们不在国内挖来挖去，而是到国际争抢人才，力争增加国家的人才储量。只要有广东需求、广工需要的高层次人才，除了一定的物质保障之外，我们定当倾力打造干事创业平台、营造人尽其才的环境。我们正在创新机制体制，希望培养更多高层次人才，乃至产生数个本土“高端人才”。

智慧服务：

培育一棵枝繁叶茂的“广工生态树”

南方日报、南方+：教育信息化是一个交叉学科。大家很关注，您作为教育信息化“大咖”，将给广工带来什么变革？

胡钦太：首先感谢大家的厚爱，其实我并不是教育信息化“大咖”，就是一位教育信息化教师。今年新冠肺炎疫情来袭，广工新建的十多间智慧课室为线上教学发挥了重要作用，也让更多师生意识到教育信息化建设的重要性和必要性。

教育信息化将成为学校的“新基建”，未来5年我们计划通过融合基础设施、融合教学空间、融合管理服务“三融合工程”加强信息化建设，提高师生信息素养。打造“智慧广工”的难点和痛点是要实现信息技术与教育教学的深度融合，真正实现教学改革，培育学生创新能力。同时建设“广工数据新中台”，以更高效、更精准、更科学的方式服务师生，提升大学的治理水平和服务水平。

南方日报、南方+：在揭阳，广工正在加快建设一个新学院，期待未来更好地支撑粤东的经济社会发展。未来将如何推动这个学院的发展？

胡钦太：广工揭阳理工学院是省委、省政府给广工扩大办学格局的新机遇和服务经济社会发展的新行动。在揭阳办学，不仅有利于当地本科层次人才培养，更是广工把服务地方的触角延伸至揭阳的好机会。现在准备开设的6个专业，都是紧贴揭阳当地的石化等支柱产业。

接下来，我们还计划把研究院做到广东21个地市全覆盖，错位发展推动全省制造业转型升级。我们将继续发扬广工的学科优势，把论文写在南粤大地上，全力支撑广东创新驱动发展。

南方日报、南方+：您曾先后担任华师副校长、广工党委副书记，有丰富的大学治理经验。在您看来，大学的发展有没有规律？党委书记的责任又是什么？

胡钦太：大学的发展，不是放一把柴烧一把火，水很快就沸腾了，而是要一代人接着一代人埋头苦干、接续奋斗，才能实现一个个愿景。

我认为，党委书记的工作就是要用高质量党建引领学校高质量发展，全力执行党委领导下的校长负责制，把一个个基层党组织打造成坚强战斗堡垒。邱学青校长是来自“双一流”大学的科学家，有一流的科研成果和丰富的治理经验。过去半年多时间，我们合作非常愉快，正一道把学校党代会设定的目标一项一项落实好，努力完成这代广工人的职责使命。

南方日报、南方+：一代人有一代人的职责使命。您心中的广工，未来应该是怎样的一所大学？

胡钦太：胸中有丘壑，心中有梦想。在我的理想中，广工的未来5年的发展图景就像一棵生态树：树干是进入“双一流”大学的阶段目标，风清气正的大学精神是孕育树木成长的养分；树枝抽条，是广工坚持立德树人的人才培养成效；树上能筑巢引凤，形成青年英才和高端人才结构合理的人才队伍；生态树最终开花结果，是广工攻克核心关键技术、服务广东经济社会发展的丰硕成果。

这就更要求广工苦练内功，练就本领，更好地为广东经济社会发展和人才培养作贡献。我非常期待，这样一棵枝繁叶茂的“广工生态树”，能成为南粤大地的美好一景！

胡钦太简介

胡钦太，广东工业大学党委书记，教育学博士，教授，博士生导师。国家社科基金重大课题首席专家，担任国务院学位委员会第七届学科评议组（教育学）成员、教育部教育信息化专家组成员、教育部高等学校教育技术专业教学指导分委员会主任委员等职。