佛山：让劳动教育在校园“生根发芽”

让劳动教育在校园“生根发芽”，佛山不少学校迈出积极步伐。

播种、浇水、施肥……近日，佛山市南海区石门中学劳动教育基地经过为期半个月的筹备正式揭牌。全体高一年级23个班级的“责任田”上，木瓜、番薯、生菜、番茄、萝卜、辣椒等10多种农作物长势正好。

让劳动教育在校园“生根发芽”，佛山不少学校迈出积极步伐。从学前到高中，有条件的学校在校内打造劳动教育基地，没有条件的则带领学生到校外山野田间开展“学农”等调研实践活动，劳动教育校本课程不断开发，劳动教育评价体系不断健全，劳动教育育人价值不断彰显。

家校联动

校内开垦“开心农场”

浇水、施肥、播种……12月28日下午，石门中学117班全体同学在班级所在区域用鲜花拼出“爱石门，爱十七”字样，让该班的菜地别有一番特色。放眼望去，篮球场附近共为高一年级23个班各开垦出三块耕地，劳动教育基地揭牌仪式也于当天正式举行。

“前几天我们种下的连州菜心、豌豆苗都长势良好，这次主要是种一些通心菜、生菜、草莓和花。由我组织大家进行种植品种的投票，以及后续宿舍轮值浇水、施肥和看护等工作。在这一过程中，更好地锻炼了我的劳动技能、管理协作能力和责任分工意识，也更能理解劳动的意义。”117班江骏朗说。

实际上，石门中学劳动教育基地早在两个星期前就已经启动。家长组建“拓荒大队”，在学校的提议下主动响应，购土、填地、选种，与孩子一起参与到劳动当中，忙得不亦乐乎。109班学生家长、高一年级家委会主席尹静认为，孩子很少有机会接受这种田间劳动教育，可以让孩子们更加懂得珍惜和感恩。基地建成后，家长也可以随时来学校照看菜园，更好地促进了家校互动沟通。

“这跟石门中学朴素教育的办学理念以及‘任重道远，毋忘奋斗’的校训吻合。”石门中学校长李卫东表示，劳动教育具有树德、增智、强体、育美的育人价值。一直以来，学校劳动教育开展形式多样，如“石门家宴”设计、校内公区卫生打扫、组织学生到社区参加志愿服务劳动。有了劳动教育基地之后，还将通过开展劳动农产品评比、撰写劳动体验与感悟征文等活动引导学生树立正确的劳动观念，促进学生综合素质全面发展。

无独有偶。2020年初，学生居家学习，顺德区罗沙小学校长张永新组织全体教师展开了热火朝天的“开荒劳动”，在一个月内开辟了校内的20多亩荒地，打造班级花卉种植基地、蔬菜种植基地、百果园培植基地、中药材种植基地、黄花梨名贵树种培植基地五大主要基地，将劳动教育纳入学校课程设置，引领学校特色发展。

麻叶层层苘叶光，谁家花果满校香？去年12月24日，广东省教育研究院基础研究室相关负责人前往罗沙小学开展中小学劳动教育调研工作，实地考察罗沙小学的劳动基地、四季园、百果园、宝树园、冬季蔬菜种植基地，为更好推动广东省劳动教育高质量发展。

“为了提升劳动教育的实效，我校编写了劳动教育校本教材，定期开展农耕文化体验活动和校内劳动技能比赛，让孩子们养成校园主人主人翁意识。这学期我们把10月份定为劳动教育月，希望不断挖掘劳动教育内涵，实现学科融合以劳促学，牢固树立孩子们‘劳动最光荣，劳动最美丽’的观念。”张永新说。

研学旅行

将劳动教育开到“田间”

割水稻、挖红薯、访古迹、做调研……校门外同样有着许多劳动资源和场景值得探索。校内场地资源有限的学校则积极开拓校外资源，利用研学旅行的方式，将劳动教育开到“山野田间”。

“梦里花田大丰收啦！”为了让学生们更好地从劳动实践中了解大米的由来，体会劳动的快乐，去年11月27日下午，禅城区培立实验小学四、五年级200多名师生前往里水镇梦里花田培立行知农场实践基地收割自种水稻，共同品尝丰收的喜悦。

“左手握紧水稻，右手拿镰刀，注意不要伤到手。”在农场技师和老师的指导下，同学们一字排开，开始割稻，较快掌握了割稻子的基本方法，化身快乐小农夫，有模有样地割起稻子来。

一周前，顺德一中实验学校非毕业班的同学们也开展了研学实践活动。学生们化身农田小能手，犁地种菜，参与田间劳作；扶苗、培土、浇水，齐心协力一起种下一棵棵桑树苗。

“池塘里水满了，雨也停了。田边的稀泥里到处是泥鳅……”从小在城市里长大的孩子们，也难得体验一回与泥鳅捉迷藏的乐趣，同学们相互配合，将一条条泥鳅收归囊中。

不少高中学校也通过研学旅行让学生体验劳动的乐趣。去年11月11日，顺德区北滘中学高一的同学们走出校门，开启了“探寻新农耕体验文化、爱国主义教育、生命安全演练、现代名企参访”的三天研学之旅。抓鱼、抓鸡、砍柴、洗菜、切菜、炒菜......在营地，同学们自己动手丰衣足食，做出了一顿丰盛的午餐。

与此同时，高中学校更注重培养学生在劳动过程中的学科融合和研究实践能力。佛山二中高二级师生除了到丹霞山体验了种萝卜、锄草、挖红薯等农业课程，学习农业水培技术外，同学们在爬山的同时也认真聆听地理老师讲解，把理论与实践相结合，掌握了沉积岩、地壳运动、丹霞地貌、风蚀等地理知识。地处丹霞峰山景区的断石村旅游业十分兴旺，同学们实地采访与调研村民的生活变化情况，并回校撰写调研报告。

华附南海实验高中“学农”活动已连续开展16载。去年11月2日，华附南海实验高中高二年级1400多师生奔赴肇庆怀集县诗洞镇，进行为期五天的“学农”活动。活动期间，除了参与农活劳动外，学校还充分利用农村当地的人文、自然资源组织学生开展课题研究学习、社区服务实践，要参与社区服务，包括慰问孤寡老人、修路、清洁村庄公共卫生、辅导初（小）学生课程等；每个班要在田间地头，开展一系列“实地课堂”活动。

“几天‘学农’下来我的收获很大，让我更懂得了适应农村环境，学会与人相处。特别是站上讲台支教的时候，感觉自己在传递正能量，也更清晰了自己未来的方向，作为高中生我们应该把整个世界当作教科书，从这个角度讲我觉得学校开展的劳动教育很有意义。”华附南海实验高中高二（24）班学生施婉清说。

注重评价

促进学生全面发展

促进人的全面发展，劳动教育不容忽视。去年11月4日，佛山市教育局在肇庆市怀集县诗洞镇组织开展佛山市校外劳动教育实践现场观摩交流活动，观摩了华附南海实验高中学生学农实践活动现场，各区教育局负责人、部分学校校长现场分享经验并做工作探讨。

“劳动教育从空间上分为校内和校外，从内容上大体上分为生活性劳动、生产性劳动和服务性活动，而劳动和劳动资源是两个概念。”华附南海实验高中校长梁建伟表示，学农只是该校开展劳动教育的形式之一，要把劳动资源充分用好，把研究性学习与培养科学创新精神相结合，用完整的现代教育树立高素质的现代人。

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，在促进人的全面发展中发挥重要奠基作用。2020年3月20日，中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，从国家最高层面首次对大中小学劳动教育进行顶层设计和系统部署。

佛山市在推进素质教育的进程中一直重视开展劳动教育。去年9月初，佛山市教育局印发了《佛山市加强中小学劳动教育行动计划》，明确从本学期起，佛山全市中小学劳动教育课每周不少于1课时，每学年设立劳动周，劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为高一级学校录取的重要参考或依据。

开展劳动教育，安全保障工作是南海区的首要抓手。南海区教育局三级主任科员李明伦介绍，南海从区级层面做好基本的总体规划外，还根据各学段差异性建立多维的劳动教育形式，通过加强校内和校外关系，让职业教育走进普通教育课堂，探讨劳动和职业启蒙的经验，加强劳动教育课题研究，强化政府、学校、学生、家长四方联动，为中小学生身心健康成长不断探索新路。

去年12月30日，南海区劳动教育专项课题开题论证会在怡海五小举行，校长潘光志汇报了学校劳动教育专项课题《“互联网+”背景下家校协同开展劳动教育实践活动的研究 》。依托学校优质信息化硬件，怡海五小设置的“悦劳”课程——“网络微课劳动学习”“云端劳动技能竞赛”“云端家庭劳动活动展示”“劳动活动现场直播”“ 最爱劳动家庭评比”“劳动能手网络评比”等令人耳目一新。

全面推进全市中小学劳动教育工作，佛山计划在2022年前创建市级劳动教育特色学校30所，提高全市学校劳动教育整体质量。目前，顺德区联合多部门认定了17个区级青少年社会实践与劳动教育基地，同时多元推进，构建劳动教育实践体系。

“一方面，我区建立‘劳动教育+综合素质评价’双向并举的评价机制，将劳动实践成效计入新高考综合素质评价平台。另一方面，我区推动‘生涯教育+劳动教育’相融合的教育模式，助推学校与企事业单位建立合作关系，建立职业体验实践基地。”顺德区教育局财务基建科科长邹景起说。

“任何教育活动应该要有一个完整的过程，从预设到开始实施设计方案，最后的评价环节不容忽视。”广东省教育研究院基础研究室副主任姚轶洁提出，劳动是人的本质力量对象化的实践活动，而劳动教育主要致力于人的劳动素养的培养，劳动和劳动教育不能混为一谈。

“劳动教育不仅要解决学生‘会劳动’的能力问题，更好解决学生‘爱劳动’‘敬畏劳动’等价值问题，其功能是自觉的，导向必然是向善的。因此，在形式上要避免将直接参加拉动取代劳动的教育设计，在资源上避免将劳动资源简单等同于劳动教育资源，在评价上避免将劳动成果取代劳动教育综合育人效果。”姚轶洁说。

“劳动教育是当前我们推行素质教育的重要内容，是我们全面贯彻党的教育方针的重要内容，是学生适应社会生存与发展的必要条件。”佛山市教育局副局长胡英表示，劳动教育不能仅作为德育的手段和工具来做，接下来要集中人、财、物的力量做好学校、家庭与社会间的良好互动，基地建设的配套管理以及评价体系和体制机制设置的深入研究，进一步将佛山市劳动教育推向新的水平。