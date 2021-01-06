东莞超6成公办小学提供校内下午课后服务

孩子下午4时半放学，双职工家长仍在上班，接送问题困扰家长，开展校内课后服务的呼声越来越高。2019年初，东莞市“430课后服务”率先在麻涌等镇街落地。

楚橦是东莞市麻涌镇大步实验小学二年级学生，从一年级入校开始，父母就给他报名了学校的430课后兴趣班，楚橦乐在其中，也解决了下午放学后父母的接送难题。

孩子下午4时半放学，双职工家长仍在上班，接送问题困扰家长，开展校内课后服务的呼声越来越高。2019年初，东莞市“430课后服务”率先在麻涌等镇街落地。

2020年，“增加公办学位和校内课后服务供给”被列入东莞十件民生实事。结合国家教育部、省教育厅“鼓励公办小学增设430课后课堂”的精神与要求，7月东莞市教育局发布了《关于2020年公办小学开展校内下午课后服务有关工作的通知》（下称《通知》），明确全市今年60%以上公办小学提供校内下午课后服务。

来自东莞市教育局的数据，截至2020年10月底，东莞219所公办小学中146所已按规定开展校内下午课后服务，占比达66.7%，且这一比例还在继续攀升。430课后服务如何为办学提质与品牌提升助力，值得学校探索与思考。

引入第三方机构合作成主流

根据《通知》，校内课后服务根据服务性质由各园区、镇(街道)结合实际，采取财政补贴、收取服务性收费或代收费等方式筹措经费。有条件的园区、镇(街道)以财政投入为主；不具备条件但有课后服务需求的园区、镇(街道)，可探索政府和学校支持、家长合理分担运行成本的做法，不得以营利为目的。

提供服务主要为基本托管服务和素质拓展服务，严禁进行集体教学或补课。服务模式可由学校自行组织，由教职工直接管理；向第三方社会机构采购服务，学校负责统筹和监督；或与第三方机构共同合作、统筹社区、志愿者、家委会社会资源等开展。

麻涌镇是东莞率先一批开设课后服务的镇街，2019年春季开学，该镇联合第三方社会机构，统一在辖区内7所公办小学及幼儿园开展“430课后服务”，服务以托管班及兴趣班为主。

随着《通知》的落地，2020年7月以来，越来越多的镇街及学校加入“430课后服务”阵营。值得关注的是，有镇街参考麻涌模式统一行动，也有学校自主安排推广，而学校提供场地、引入第三方机构开展合作，成为“430课后服务”主流。

以东城街道为例，利用暑假时间对辖区内公办小学校内“课后430”服务机构公开招标，根据公告东城共招标两家第三方机构，开展服务期限为三年。

不同于东城模式，从去年10月开始提供“430课后服务”的南城阳光第七小学，则由学校主导推开。学校教导处主任卢旺盛告诉记者，七小利用暑假完成前期工作准备，不仅成立工作小组、制定“430课后服务”工作方案和引进第三方培训机构的操作办法，还确定评审小组成员。

去年底，又有一批学校发布招标公告，其中南城阳光第五小学开始为今年春秋学期开展“430课后服务”准备，东莞松山湖中心小学（集团）西溪学校则明确招标服务时间为三年。

部分学校家长满意度超90%

作为一项服务学生及家长的公益便民服务，“430课后服务”普惠型收费原则从一开始就被明确。参考学校招投标公告，南城阳光第五小学指出托管每课时不超15元、兴趣小组班每课时不超35元，每天按两课时计算；西溪学校托管每课时收费范围为4—15元，兴趣小组班每课时收费范围为28—45元，每天按两课时计算。

在具体执行中，也有学校如南城阳光七小以先上课、后买单的收费方式执行，卢旺盛介绍，此举在于进一步保障家长学生权利，督促第三方机构一如既往提供优质服务，暖心举措受到家长欢迎。

用普惠的收费方式解决部分家长接孩子难题，具体在学校执行中，有多少家长为孩子选择了“430后服务”？卢旺盛介绍，自10月推出服务以后，学校开设英语自然拼读、机器人编程、魔方思维等共计23个兴趣班，为300多名学生提供素质拓展服务，人数约占全校学生四分之一，预计下学期加入的学生还将增多。

曾任职麻涌镇古梅中心小学校长，2020年7月调任麻涌镇大步实验小学任校长的杨秋霆与记者分享了两校“430课后服务”开展情况，透露中心小学学生参与度接近60%，大步实验小学约在45%—50%之间，“通过调查，大步实验小学家长‘430课后服务’满意度在90%以上”。

罗女士是大步实验小学一名二年级学生楚橦的家长，周一至周五孩子每天在学校参加一门兴趣班。“我们担心他太累，建议他减少一点，但孩子乐在其中。”罗女士透露，从一年级入校开始，因下午放学不方便接娃，她便给孩子报了“430课后服务”兴趣班，进入二年级则根据孩子兴趣及需要，报了写字、英语等课程，如今孩子的字越写越好。

看着孩子身上的点滴变化，罗女士很欣喜。采访中她给记者算了一笔账，由于报的课程多，她笑称如果收费还能优惠就更好了。

今年春季开学，麻涌镇“430课后服务”将迎两周年，对于学校接下来项目的开展，杨秋霆给出了自己的思考：一是项目提供要着眼孩子的未来发展、与孩子成长相符；二是课程的设置要有一定的延续性；三是结合学校特色打造精品项目。

“我们会结合学生、家长意见，不断提升反馈，促使‘430课后服务’持续健康开展。”杨秋霆表示。

体育美术和科创课程受欢迎

立足于学生素质培养，在“430课后服务”落地中，课程的选择同样值得关注。通过采访获悉，学校在推出服务时，会通过对家长学生对开设课程做初步调查，并最终结合学校或辖区教育特点设立课程。

在课程设置中，体育、艺术、科技三大类成为标配，课程内容既有球类、舞蹈、围棋、书法等传统兴趣班，也有机器人、编程、小小科学家等新近热门课程。

“通过大数据总结，体育类、科创类和美术类最受学生欢迎。”广州市中典教育培训中心(课外喵集团)，作为最早与麻涌镇合作而进入东莞校园的第三方机构，目前其在东莞合计服务的公办小学超过50所。中心负责人介绍，通过对各校开展课程项目统计分析，体育类的篮球，科创类的编程和乐高机器人，美术类的硬笔书法和创意美术这些课程受到学生欢迎。

除了保持对受欢迎课程的热度，该负责人还透露，结合学校或本地特色开设课程，成为东莞“430课后服务”一大特点。东城区域学生对于科学实验课程热度普遍较高，凤岗镇学生对于中国象棋则比较推崇。

最早推出“430课后服务”的麻涌镇，近一年来围绕430课程开展多场专场活动，去年5月成功举办首届430风采大赛，为学生搭台展示风采，让学有所获变得更有意义。

值得一提，2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。采访中，有业内人士指出，“430课后服务”作为对学校办学的延伸与补充，通过音体美课程、综合实践类课程、科技类课程等的开展，对于学生素质拓展起到一定的促进作用，也一定程度上补足部分镇街专业老师不足的缺口，丰富学生校园生活。

随着“430课后服务”越来越多走进东莞校园，对于学校来说，如何通过430课程开设与学校教育教学结合，更好地实现学生核心素养培养，创新学校体育、美育、劳育教育，促进学校办学提质与品牌提升，有待进一步探索。

【记者】黄婷