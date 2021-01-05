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黄埔增加公办幼儿园学位2370个

2021-01-05 08:52 来源：广州日报 谢泽楷
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　　近日，广州市黄埔区举行广州科学城第一幼儿园揭牌仪式，即日起，原广州市黄埔区联和中心幼儿园正式更名为广州科学城第一幼儿园。同日，黄埔区还举行了广州科学城爱莎外籍人员子女学校整体启用仪式暨“国际理解教育协同创新中心”揭牌活动。

　　广州科学城第一幼儿园是黄埔区财政投入4365万元打造的一所高品质、高标准、高起点的全日制公办幼儿园。该园占地面积6112平方米，建筑面积7483.8平方米，设置小、中、大共18个教学班，提供600个学位。今年10月，广州科学城第一幼儿园开园，现有12个教学班，344名幼儿，57名教职工，其中教师团队34人，全日制本科教师28人。

　　近年来，黄埔区实施《学前教育三年行动计划》，加大教育投入，以多种形式扩大学前教育资源，多措并举推进普惠公益性学位建设，大力发展公办幼儿园，增加公办幼儿园学位2370个，提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务。“国际理解教育协同创新中心”揭牌，黄埔区成为广州首个立足“国际理解教育”建设协同创新平台的区域。该中心将以黄埔区为起点，吸引优质国际教育资源，在人才培养、课程优化、信息资源共享等方面发挥协同优势，推动湾区国际教育理论与实践的创新，形成国际教育创新要素聚集的战略高地；同时创新机制，推动“国际理解教育”协同创新模式的可持续发展。

编辑： 罗予岐

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