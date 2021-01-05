写作技巧快收好！材料巧分类，作文得高分

面对任务驱动型作文，如何读懂、明确、写足、落实题目要求？

任务驱动型作文几乎是每年高考作文的“标配”。正确审好题，是作文得高分的第一步，也是最关键的一步。在信息时代，高中生作文的突出优点是素材丰富，但是笼统思维很容易成为准确审题的障碍。

面对任务驱动型作文，如何读懂、明确、写足、落实题目要求？

日前，广东实验中学语文教师、第二届广东省中小学青年教师技能大赛语文科组一等奖第一名的莫莉老师为同学们支招。

她建议，以分类思维处理作文材料，可以加深对写作规律的认识，强化作文逻辑，提高语文思维品质。

逻辑思维训练对作文大有裨益

写作的思维训练，应从最基础的训练做起，分类与排序。范畴分类与逻辑排序是最基础的思维训练，却是中学语文教学最缺少的训练。没有了这两个训练，其他高端思维训练也无法实现。莫莉以《师说》举例：韩愈在开篇便明确概念,“师者，所以传道授业解惑也。”很多同学会认为这个概念在强调老师的重要作用，但是从逻辑排序来分析，这三个词是否能够调换顺序呢？答案是不能的，因为这三者的逻辑关系为本质途径和现象。

韩愈认为，老师以传播儒家之道为本，教授经史诸子之学以及古文写作为途径，来解决求学者的现象化的疑难问题。这样一来，韩愈心目中老师的立体形象便在文本中树立起来了——不囿于解决学业中具体的疑惑，最根本的是传播儒家之道。这便与文章末尾的“不拘于时”对应上了，进而把作者的情感放在当时的社会现实这一具体情境当中，便能理解韩愈深沉的愤慨以及疗救的热忱。同样的，如果能够以这样分类与排序的逻辑来进行作文思维训练，就可以理性而有效地突破写作瓶颈，摆脱行文空洞缺乏逻辑的困境，让文章新颖有力。

分类找准写作切入点

以分类思维处理材料作文的“材料”，就是对作文题目所涉及的主题、人物和时空进行分类。在分类的基础上展开作文，使文章既有实在的内容，又有深入的思考和清晰的逻辑，以摆脱空话套话连篇作文的困境。

以一篇材料作文为例：一次亲友聚会，大学生李华与亲友聊起了“信息检索与筛选”的话题。在一家企业做管理的表姐说，自己曾因为开启了“垃圾短信屏蔽”而险些遗漏了几条重要的工作信息。刚退休的大伯感慨现在信息铺天盖地，真伪难辨，觉得还是过去好，虽然获取信息的途径单一，但做事心里感觉踏实，效率反而更高。自主创业的堂兄认为，信息检索与筛选是现代社会人们一项重要的素养，谁的“搜商”高，谁就更有可能抓住机遇。假设你是李华，请你就亲友的观点或困惑，围绕“新时代的我们应具备怎样的媒介素养”即兴发言，分享你的理解与思考，帮助他们提高认识并提出合理化建议。

莫莉分析，这是一则任务驱动型作文，经过分析材料，我们可以知道材料预设了“亲友聚会”这个场合的语境，明确了写作者李华的身份，并明确指出中心话题。用人物分类法，材料主体部分叙述了李华的三位亲属——表姐、大伯、堂兄——对“信息检索与筛选”的一些言行、看法。三位亲属的身份差异和态度差异是分类的关注点，也是重要的写作切入点。表姐是管理者，管理者每日要处理比一般员工更多的信息，单纯地“拦截短信”，一定程度上可以防止垃圾信息的骚扰，但仍可能有遗漏，更严重的是有些非垃圾信息反而被拦截在外。面对海量的信息，拦截软件能帮我们做“粗加工”，但具体的筛选还要靠人来完成。大伯是退休人员，可以不被工作中的各种信息轰炸，但在这个时代，任何人都无法游离于信息之外。堂兄是创业者，他的言论则为每个时代洪流中的我们提供了一个选择，即不断学习，提高自己的“搜商”，避免成为“被时代抛弃的人”。

分类思维，引导考生从人生规划的三个角度作文。当然，考生完全可以将三个角度综合起来作文。由此可见，分类有效，可以帮助同学们全面而具体地完成任务，会使文章跃入到一个全新的境界。