广州工商学院办学25周年，优秀新生分享百万奖学金

2021年1月1日，广州工商学院在三水校区举办“25周年校庆、校友日暨第三届百万奖学金颁奖典礼”。

2021年1月1日，广州工商学院在三水校区举办“25周年校庆、校友日暨第三届百万奖学金颁奖典礼”，表彰奖励高分报读学校并表现优秀的新生，兑现“你的选择必有超值回报”的承诺，践行“以德为行 以学为上”的教育思想。

师生校友共庆25周年校庆

典礼现场，学校举行了“薪火相传 逐梦工商”火炬接力活动，担任此次火炬手的计算机科学与工程系教师胡必波告诉记者，举行火炬台点火活动，不仅表达了对学校25年来所取得成绩的美好祝愿，更传达了教职工拼搏进取、团结一致、昂扬向上的精神，点燃心中新的希望，开启学校新的征程。

“在校友们的关心支持下，在学校领导和全体教职工的共同努力下，学校不断改善办学设施，不断引进优秀的师资力量，力求为学生创造最好的学习条件。”广州工商学院董事长邵宝华表示，尽管学校发生了翻天覆地的变化，校友们所曾经历过的艰苦岁月，至今仍铭记在心中，成为鞭策他前进的动力。

据了解，广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校，创建于1995年，2004年独立设置为广州工商职业技术学院，2014年5月升格本科并更名为广州工商学院。2018年通过学士学位评估,获批成为学士学位授予单位，现有广州花都和佛山三水两个校区。

本着为地方产业提供高素质应用型人才以及智力支撑，近年来，广州工商学院形成了“以质立校、以生为本、突出特色、崇尚创新”的办学理念，不断加大教学资源建设力度，在师资队伍、学科专业建设、校企合作、教学设备、图书资料、实训场所、运动场馆、校舍建筑等方面，都有了较大的变化和发展。

广州工商学院校长邝邦洪介绍，“以质立校、以生为本、突出特色、崇尚创新”的办学理念，是一个高度统一、全面和谐的办学治校理念，它明确表达了学校“要办一所什么样的大学”和“怎样办好这所大学”的基本思想，反映了学校的理想、信念和追求。

十名优秀新生分享百万奖学金

在百万奖学金颁发暨校友捐赠仪式环节，学校为每位优秀新生颁发8万元奖学金和含苹果平板电脑、研究生项目培训费（学费）现金券、海外研习课程、雅思课程、驾培学院驾考VIP班代金券等价值超过3.5万元的奖品。十位优秀新生总共获得价值超过百万元人民币的奖励。

获奖新生王协在接受记者采访时表示，很荣幸能成为一名十佳获得者，感谢领导们和老师们的关心和支持，我们将会合理规划自己的大学生活，秉承学校“以德为行 以学为上”的教育思想，积极响应学校“五进”教育实践活动，以“五进”促“六会”，在锲而不舍的追求中全面发展，成为社会需要的、高素质应用型、技术技能型人才。

“今天，为母校建设我尽绵薄之力，只希望能够抛砖引玉，带动更多校友支持母校发展。”优秀校友代表杨锦全表示，未来的日子里，会一如既往地关注和支持母校的发展，以实际行动来回报母校。

邝邦洪认为，学校取得的每一项成绩，都离不开广大师生及校友的支持和奉献。邝邦洪说：“获得奖励的优秀新生要在各自院系能够起到模范带头作用，提高综合素质，将来更好地为社会服务。”

【记者】杜玮淦

【通讯员】姜云霞