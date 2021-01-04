“教育攻坚”深调研系列：学校调研突出重点

为努力找准“十四五”东莞教育事业改革发展的重点难点问题，这次大调研过程中，各直属学校由校长亲自担任课题组组长，带头开展研究，一线教师担任组员，积极贡献智慧力量。

为努力找准“十四五”东莞教育事业改革发展的重点难点问题，这次大调研过程中，各直属学校由校长亲自担任课题组组长，带头开展研究，一线教师担任组员，积极贡献智慧力量。各直属学校共提交了47份高质量的调研报告和问题清单、项目（举措）清单各47份，提出了在教师队伍建设、学校德育工作、教学课程改革、职业教育发展等重点难点问题的解决对策。

●重点一：聚焦教师队伍建设●

东莞中学、东莞一中、二中、七中、可园中学、长安中学等学校分别从教师队伍培训、优秀教师引进、教师职业懈怠、师德师风建设、教师经费保障等方面展开深入调研，结合各自的发展实际，提出了一系列对策建议。

东莞中学

聚焦教师培训问题，对全校教师培训和新教师规范化培训进行了深入调研，总结出目前学校的教师培训内容同质化问题突出、规范化培训时间不足、培训缺乏长效机制等短板，提出将加强教师培训顶层设计，区分岗位及教师发展水平，探索适应不同类型教师不同发展阶段的培训体系的对策建议。

东莞市第一中学

聚焦教师队伍整体建设问题，从教师的引入、培养、评价和退出四方面开展研究，指出目前我市存在教师编制紧缺、学校在招聘教师过程中自主权不够、教师待遇吸引力偏低、优秀教师流失相对较为严重、教师队伍活力发挥不够充分等现象，提出要从增加教师编制、扩大学校招聘权、提高临聘教师待遇、健全师德建设长效机制、科学设置培训体系、关注教师专业成长等对策建议。同时还提出要建立更加科学的评价体系，完善教师职称制度，扩大表彰广度力度，进一步提升教师队伍的整体活力。

东莞市第二高级中学

该学校调研组指出，随着教师在课堂教学岗位时间增长，教学的热情往往不再有从教之初的豪情与动力，并且这种现象有逐渐向青年教师群体蔓延的趋势。

为防止出现教师职业工作懈怠，调研组通过认真学习相关政策、深入分析查找资料、深入调研反复讨论等步骤，分析了出现教师职业懈怠的产生原因，提出建立规范的制度保障、树立良好的师德师风、营造向上的校园氛围、引导教师的自我提升完善等一系列对策建议，推动深化新时代教师队伍建设改革，为办好人民满意的教育提供更加坚实的人才支撑。

同时，东莞市第七高级中学围绕师德师风建设、教师专业成长两大专题，认真梳理本校经验做法，提出打造师德高尚、业务精湛、充满活力的教师队伍的思路对策。

可园中学围绕构建校本研训体系进行研究，提出以校本研训体系推动形成学校管理特色、促进学校品牌建设、提升学校办学水平的设想。

长安中学聚焦临聘教师经费保障体系建设，提出解决聘请临聘教师经费及建立稳定的经费保障机制等对策建议。