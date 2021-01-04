定了！深圳这所大学正式更名

日前，广东省人民政府批复广东省教育厅、深圳市人民政府，同意深圳广播电视大学更名为深圳开放大学。
省人民政府对省教育厅《关于将深圳广播电视大学更名为深圳开放大学的请示》批复如下：同意深圳广播电视大学更名为深圳开放大学。学校更名后，隶属关系、管理体制以及原有的学历和非学历教育办学权等保持不变。
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日前，广东省人民政府批复广东省教育厅、深圳市人民政府，同意深圳广播电视大学更名为深圳开放大学。
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省人民政府对省教育厅《关于将深圳广播电视大学更名为深圳开放大学的请示》批复如下：同意深圳广播电视大学更名为深圳开放大学。学校更名后，隶属关系、管理体制以及原有的学历和非学历教育办学权等保持不变。
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