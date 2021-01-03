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秀球技，写书法……广州这所小学元旦迎新活力满满

2021-01-03 08:51 来源：南方网
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　　日前，广州市白云区黄边小学开展2020学年第一学期“美丽校园 幸福童年”元旦迎新系列活动，为老师、孩子们提供平台，展示书法、篮球特色。

　　学校相关负责人介绍，学校一直着力构建“让童心自由绽放”的学校文化体系，坚持走“课程内涵发展、特色文化办学”的教育之路，力求打造全科优质教育品牌，创建“人人都能主动而有个性地发展，以获得幸福人生”的育人环境。

　　在本学期，该校以“一校一品”的书法、篮球特色为切入点，积极打造校园文化和课程体系。

　　以“书”修品，以“画”养性，为了弘扬中华民族书画艺术，培养师生健康的审美情趣和良好的艺术修养，营造积极向上的校园文化氛围，该校进行了书画比赛活动，优秀作品在楼道和书法走廊进行展示。

　　一幅幅书法作品让空气中都弥漫着淡淡的墨香。学校的书画展示丰富了师生校园文化生活，阵阵墨香随风散播，艺术的气息在校园浸润。

　　在“书写‘福’字 喜迎新年——现场书法活动”中，教师、学生和家长代表们，与莅临元旦活动书法课的嘉宾们一起共写“福”字。

　　“家长讲堂”邀请了来自不同行业的家长们，他们进入孩子的课堂，给孩子上了一节生动有趣的课。警务人员家长的讲堂主题是《生命教育之一：交通法规我遵守》;医护人员家长的讲堂主题是《生命教育之二：防疫卫生好习惯》。

　　家长讲堂的后半节课，学校进行了“书写美好”硬笔比赛活动，孩子们认真誊抄家长讲堂中的富有教育意义的一段话，孩子们奋笔疾书，在家长的循循善诱下，不仅练习了硬笔书法，更深入地领会了课堂上的知识。

　　黄边小学以“健康第一”的指导思想为本，为了进一步加强全校的体育工作，全面提升学生体质健康水平，该校一直坚持落实每天“阳光体育一小时”。基于学校的传统篮球特色，将篮球运动纳入体育课和大课间中，将特色做到常态，提升品牌。本次的元旦迎新活动就在每天扎实开展阳光体育活动的基础之上，进行的全校的篮球大课间操现场展评活动。

　　跟随着音乐，同学们都非常认真地完成每一个动作，拍球，跳跃，伸展......不仅体现出同学们对篮球运动的热爱，更是展示了同学们因篮球运动而成长的快乐、健康、智慧、团结的精神风貌和阳光朝气。

　　黄边小学的“篮球宝贝”们出场了，带来了压轴节目-花式篮球秀。娴熟的球技、潇洒的身姿、自信的笑脸……“篮球小将”们用近乎完美的表现征服了在场的所有观众，获得了热烈的掌声与喝彩。花式篮球活动不仅激发了孩子们对运动的兴趣，还启迪了孩子们的智慧，更是展示了孩子们的自信与风采。

　　相关负责人说，2021年黄边小学继续直挂云帆，乘风破浪!努力使“人人都能主动而有个性地发展，以获得人生幸福——让童心自由绽放。

　　来源：南方+

　　记者：马立敏

编辑： 张霜

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