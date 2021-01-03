硕士研究生报名人数4年增长88% 考研热与背后的中国“工程师红利”

刘轩是2021年全国硕士研究生377万报考人数中的一员，这一人数比去年增长了36万，增幅为10.6%，报考人数创下历史新高。

上个周末，山西一所大学的大四学生刘轩(化名)结束了他的考研初试，暂时松了一口气。

刘轩跨城市、跨学校报了广州一所985高校，他清楚地意识到“热门城市+重点学校”的难度有多高，因此踏踏实实地花了一年多的时间备考。

刘轩是2021年全国硕士研究生377万报考人数中的一员，这一人数比去年增长了36万，增幅为10.6%，报考人数创下历史新高。

考研热已经成为了持续好几年的现象。21世纪经济报道记者梳理公开资料发现，2014年、2015年硕士研究生招生报名人数曾出现了负增长，2016年增速转正，并且在随后的几年里报名人数高歌猛进。2017年，在职研究生首次纳入统考后，硕士研究生报考人数达到201万，到了2021年，这一数字变为了377万，短短4年间，增加了约87.6%。

长期以来，名校的本科毕业生将深造当作一种理所当然的选择，2019年，清华、北大的本科生深造率分别高达80.5%和73.5%，当然，其中出国深造以及保送生占了较高比例。而非重点城市、非名校的本科生更是有一种焦虑感，如果想在更好的城市、获得更好的就业机会，读研究生对大多数人似乎是唯一的跳板。

一方面，这使得考研越来越陷入坊间热议的“内卷”逻辑;但另一方面，放在经济社会发展的大环境中来看，中国进入“工程师红利”时代，这既意味着人才的供给在增加，也意味着在日新月异的技术与商业创新中，作为人才需求方的用人单位，对劳动者素质、知识结构提出了更高的要求。从这一角度来看，考研热的背后，很大程度反映的是，伴随着产业转型升级而发生的人才结构跃升。

2020年硕士研究生招生约百万

为什么选择考研?刘轩的答案是，本科所在的学校和城市都不算好，将来想去一线城市，至少是新一线城市发展，学历将是非常重要的“敲门砖”。

刘轩学的专业是能源与动力工程，他将来理想的工作是新能源汽车核心部件研发，希望能够进比亚迪或者宁德时代。

“研发类的岗位，普遍要求研究生学历。”刘轩说。

近日，中国教育在线掌上考研发布《2021年全国研究生招生调查报告》，其中指出，通过对考研动机的调查分析，超半数考生读研目的是为了提升自身的知识水平和能力，以及由于就业压力大，提高就业竞争力;认为毕业学校不好，想提升学校层次为另外一个重要因素。此外，受疫情影响，出国留学受阻转向国内考研成为新的影响因素。

12月1日，教育部、人力资源社会保障部召开2021届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议，会议指出，2021届高校毕业生总规模预计达909万人，面临的就业形势严峻复杂。

909万人对比2020届毕业生增加了35万人。上海财经大学一位考研学生向记者表示，一方面，毕业人数在增加，另一方面，受疫情影响，2020届毕业生还有一部分尚未就业，这使得2021年的就业压力更大。

为了避开暂时的就业压力，或者获取将来更好的就业筹码，似乎是促成考研热的主因。

记者梳理教育部公布的数据发现，2017年到2019年，全国本科生毕业人数增加了10万，但报考研究生的人数增加了约80万。

值得注意的是，除了应届毕业生，考研大军中也不乏往届生、在职考研者。教育部曾公布2018年238万考研报名人员的构成，其中应届考生131万人，往届考生也高达107万。

李忻(化名)2020年刚从武汉一所985高校毕业，他以几分之差经历了考研失利，所幸，在毕业季的尾声，学生物制药专业的他顺利在老家桂林找到了一份试剂研发的工作。

因为忙于入职和适应，李忻没有按照此前的计划继续考研，但也并未放弃这一想法，一是身边的研发同事基本上是研究生学历，群体压力很大，二是他希望将来能去广东发展，读研究生对他既意味着更高的学历，也意味着在某一个方向能有更深的积累。

考研人数的增加，某种程度也倒逼了研究生扩招。上述《2021年全国研究生招生调查报告》统计，近10年间，硕士研究生扩招年均增幅达到6%。

2020年2月，教育部宣布硕士研究生扩招18.9万人，这对比2019年的81.13万，增幅达到23%。尽管扩招的一个直接原因是在疫情影响下，为高校毕业生求职“分流”。中国教育科学研究院研究员储朝晖曾向21世纪经济报道记者分析，扩招很大程度是因为报名的人数一直在增加，扩招的原则也是在之前就已经确定了的。

根据简单计算，2020年硕士研究生招生人数大概率突破了100万人。

“工程师红利”背后的人才供求

研究生越来越多，也引起了“学历贬值”的担忧，尤其是近年来，不断出现名校毕业生进中小学做老师，或是去街道办工作的案例。

事实上，在市场化的环境中，从供求关系的角度来看，考研热的背后是技术与商业的发展改变了许多工作的性质，对于人才的知识技能、结构以及思维能力也有了更高的要求。

一家氢燃料电池企业的招聘负责人向21世纪经济报道记者介绍，氢燃料电池研发岗位的人才目前还比较少，在高校设置的专业一般是化学材料的一个分支，公司招应届毕业生的话，更青睐在学校里有过相关课题经验的学生。

刘轩则表示，他所学的能源与动力工程专业，属于传统工科，就业比较一般，但和一些新兴领域形成交叉学科，这会打开新的就业空间，工作内容也更有挑战性。

清华大学一位工程物理专业的大四学生则向记者表示，如果只是读完本科，很难独当一面地完成科研项目。

光大证券2019年发布的一份《中高端人才寻访行业比较报告》显示，2008年每万劳动力中研发人员为24.8人，到2015年这一数字增长为33人，而报告预计2020年将增长至43人。

2020年3月4日，中国科学技术协会、中国工程院、中国联合国教科文组织全国委员会联合发表文章称，当前中国每年工学类普通本科毕业生超过140万人，工程师红利已取代人口红利，成为推动中国经济高质量发展的重要力量。

尽管这里对“工程师红利”的一个衡量标准是“工学类普通本科毕业生超过140万人”，但在现实环境下，有着交叉学科背景，或者科研经验的研究生，成为用人单位的更优之选，市场的人才需求传导，加剧了考研热。

不止是工科，新业态的频频出现，社会经济形势的变化，也催生了各种新的人才需求，而硕士研究生招生也在伴随着就业结构的变化而调整、优化。

譬如，2020年的18.9万人扩招安排，计划增量投向了临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。

2020年7月，全国研究生教育会议释放出重磅信息，决定新增交叉学科作为新的学科门类，成为我国第14个学科门类。各高校设置的交叉学科名称，包括整合生命科学、人工智能、融合医工学、全球领导力等，无一不是涉及两个以上的一级学科。

不过，有教育界人士提醒需要防范“过度教育”的问题，因为单从应对就业角度来看，我们的很多就业问题是结构性的，譬如高级技工类人才短缺，而某些领域的高学历人才却过剩。

储朝晖向记者表示，要注意平衡“过度教育”的问题，如果用人单位都过于追求高学历求职者，社会的整体效益是较低的。

广东一位高校人士向21世纪经济报道记者表示，长期来看，我们的教育要做好培养方向的区分，应用型的和研究型的。在一个成熟的社会里，专业有分工，而不只是唯学历论。