深圳中小学幼儿园寒假时间定了！师生原则上要留深

要做好学期总结，落实寒假及疫情防控工作要求。各类学校、幼儿园教职员工和学生原则上留深；确有必要离深的，须提前向所在学校报告。

寒假的脚步近了！

12月30日，深圳市教育局在官网发布《关于做好全市中小学幼儿园假期工作安排的通知》（下简称《通知》），根据通知：

深圳义务教育学校寒假从2021年1月24日开始，2月20日结束（共4周）；

普通高中学校寒假从2021年1月31日开始，2月20日结束（共3周）；

幼儿园放假时间自行确定。

全市普通中小学校和幼儿园春季新学期开学时间统一为2021年2月22日。

中等职业学校寒假从2021年1月25日开始，2月27日结束（共5周），3月1日开学。

深圳市教育局在官网发布《关于做好全市中小学幼儿园假期工作安排的通知》

深圳市教育局在官网发布《关于做好全市中小学幼儿园假期工作安排的通知》

《通知》要求，要做好学期总结，落实寒假及疫情防控工作要求。各类学校、幼儿园教职员工和学生原则上留深；确有必要离深的，须提前向所在学校报告。

市、区教育行政部门和学校（幼儿园）领导要带头在深过节，非必要不离深，严禁前往中、高风险地区。确需离深的，按程序报批。

同时，加强大型会议活动规范化管理，提倡采取视频形式召开，原则上不举办大规模聚集性会议活动。确需召开举办的，要严格控制人数和规模。各单位一律取消集体团拜和大型慰问、联欢、聚餐、培训等活动。

《 通知》还要求要严格落实减负措施。寒假期间，各中小学校不得组织学生集体到校上课、补课和统一组织自习，不得有偿上课，不得以任何名义举办或与社会机构合办（含租借）面向中小学生的各种辅导班，不得参与、动员、组织学生参加社会上面向在校学生的各类复习班和培训班。合理控制学生寒假作业总量,创新作业形式和管理方式，提倡布置实践性、研究性和选择性作业。