关注！广东省2021年普通专升本政策解读

2021年普通专升本设提前批、普通批、建档立卡三个批次，类别由原来的文科类、理科类、外语类、体育类、艺术类调整为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类，并按照院校专业组模式进行平行志愿投档录取。

一、2021年我省普通专升本如何报名？

答：考生在报名时，仅填报相关信息及上传相关材料（外省户籍建档立卡考生需增加上传相关证明材料），并选择报考科类及考试科目（含专业基础课、专业综合课），不需填报志愿，志愿填报时间在考后另行安排。

二、2021年我省普通专升本录取批次和类别是怎样设置的？

答：2021年普通专升本设提前批、普通批、建档立卡三个批次，类别由原来的文科类、理科类、外语类、体育类、艺术类调整为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类，并按照院校专业组模式进行平行志愿投档录取。

提前批为需要相应职业资格证书的职教师资类专业；建档立卡批次仅限建档立卡考生报考，在普通批次录取完成后进行投档录取。

三、2021年我省普通专升本志愿如何设置？

答：提前批（职教师资类专业）设置1个院校专业组志愿；普通批设置6个院校专业组志愿，每个院校专业组最多可填报4个专业志愿和1个是否服从调剂选项；建档立卡批次设置1个院校专业组志愿。

四、2021年我省普通专升本填报志愿有什么特点？

答：2021年我省普通专升本志愿填报主要有以下三个特点：一是实行考后知分填报志愿模式，考试成绩公布后，考生根据自身实际，按院校专业组模式进行志愿填报。二是按院校专业组填报志愿。考生需按自身报考的考试科目组选择相应院校专业组志愿及专业志愿进行填报。三是考生可以填报多个类别多个院校专业组志愿。参加了专业综合课省统考或招生院校自行组织命题科目考试的考生，根据自身情况，可同时填报提前批、普通批和建档立卡批次中符合条件的院校专业组。

五、2021年我省普通专升本如何划定分数线？

答：普通专升本招生由省招生委员会办公室根据年度普通专升本招生计划和考生成绩情况，按考生类别（职教师资、退役士兵、建档立卡考生、普通考生）、学科门类分别划定四门考试科目总分和专业综合课最低控制分数线。

六、2021年我省普通专升本如何录取？

答：省招生办根据划定四科总分和专业综合课两条分数线，依据四科总分实行院校专业组平行志愿投档录取，考生必须四科总分和专业综合课同时上线才能投档。报考职教师资类专业的考生也可参加普通批次和建档立卡批次的投档录取。

退役士兵考生在2021年继续实行单独划线、单列计划，在相应批次投档录取。

七、2021年我省普通专升本是否还组织征集志愿？

答：2021年普通专升本继续实行征集志愿。在正式投档录取结束后，若院校因上线生源不足、考生不服从专业调剂等原因未完成招生计划的，可视情况进行征集志愿录取，征集志愿投档录取的原则如下：

1.依据省统考科目的成绩投档，招生院校按照招生章程（招生简章）公布的录取原则择优录取。

2.招生院校自行组织命题的专业综合课的专业，可由招生院校自行决定是否参加征集志愿录取。确定参加征集志愿录取的，院校应在招生简章中明确对省统考专业综合课或其他院校自行组织命题的专业综合课成绩的认定要求。

（广东省教育考试院）