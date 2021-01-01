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2021年高考考试科目实行“3+1+2”

2021-01-01 08:52 来源：南方网
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　　2021年高考由3门全国统一高考科目和3门广东省普通高中学业水平选择性考试科目组成，实行“3+1+2”考试模式。艺体类考生还需加考相应专业术科考试。

　　全国统一高考考试科目包括语文、数学、外语3门科目，使用全国卷，由教育部考试中心统一命题，所有参加高考的考生均需参加。

　　外语选考语种为英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语中的一种。外语语种为英语的考生，须参加英语听说考试，英语听说考试由我省自主命题、单独举行。

　　3门广东省普通高中学业水平选择性考试科目，由考生根据所报考高校和招生专业的选择性考试科目要求及自身兴趣特长，在物理、历史2门科目中自主选择1门，在思想政治、地理、化学、生物学4门科目中自主选择2门组成（简称“四选二”）。广东省普通高中学业水平选择性考试科目由我省自主命题。

　　2021年各类型考生具体考试科目如下：

　　（1）普通类（物理）考生考试科目为：语文、数学、外语、物理和四选二。

　　（2）普通类（历史）考生考试科目为：语文、数学、外语、历史和四选二。

　　（3）体育类考生考试科目为：在普通类（物理）或普通类（历史）考试科目的基础上加考体育术科。

　　（4）艺术类考生（含音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、艺术校考类专业）考试科目为：在普通类（物理）或普通类（历史）考试科目的基础上加考艺术术科。

编辑： 罗予岐

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