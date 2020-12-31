广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

华工举行“招商蛇口 青春华章”2020年度颁奖盛典暨第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰大会

2020-12-31 12:47 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　12月30日晚，招商蛇口•青春华章”2020年度颁奖盛典暨第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰大会在大学城校区体育馆举行。党委书记章熙春，校长高松，华南理工大学教育部党建工作联络员喻世友，纪委书记刘琪瑾，党委副书记陶韶菁、麦均洪，副校长朱敏、李正、李卫青出席会议。

　　2020年是极不平凡的一年。肆虐全球的新冠肺炎疫情在中国人民众志成城、同舟共济下得以遏制，中华民族千百年来的小康梦也在今年得以实现。华南理工大学在今年召开了第十七次党代会，擘画了学校未来改革发展的宏伟蓝图；成功举办第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，“双创”人才培养深受国家领导人好评；连续四次被评为教育部精准扶贫、精准脱贫典型项目，为决战决胜脱贫攻坚贡献智慧和力量；研究生支教团成员李莎在支教途中不幸逝世，事迹被人民日报等媒体广泛宣传报道；为迎接建党100周年，学校师生组织了形式多样、内容丰富的学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史活动。

　　为表彰第六届“互联网+”大赛中的先进个人，并充分展示华南理工大学师生在抗击疫情、脱贫攻坚、支教服务、学习“四史”中的突出贡献和先进事迹，活动围绕习近平总书记今年以来关于大学生成长成才的重要论述，以一个“华工勇仔”的视角，通过追问的形式，分“敢闯会创占鳌头”“脱贫攻坚担使命”“逆行而上战疫情”“大山深处爱无痕”“砥砺奋进迎百年”5个篇章，分别展示华工人的“闯”与“创”、“智”与“志”、“情”与“行”、“梦”与“爱”、“根”与“魂”。

　　招商局慈善基金会和招商蛇口作为活动的全程赞助单位，对活动给予了大力支持。招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，从1979年开发中国第一个改革开放试验地，到现在运营管理全球瞩目的自贸区，肩负深港合作、“一带一路”、自贸试验区三大国家战略于一身，招商蛇口一直在改革开放的大潮中搏浪前行。华南理工大学注重校企合作，加强与位于深圳的招商集团等企业签订合作框架协议，深化战略合作关系，发挥各自优势，实现校企资源共享、优势互补，推动多维度、深层次校企合作，构建协同育人、可持续发展的战略合作伙伴关系。

　　据悉，“招商蛇口•青春华章”年度颁奖盛典是华南理工大学一年一度的盛大晚会，已成功举办了2届，倍受广大师生好评。2018年，盛典以“血脉赓续 岭南传奇”为主题，通过10个故事讲述华工百年办学中的血脉传承。2019年，盛典以“不忘初心 湾区筑梦”为主题，通过3个篇章展现学校服务国家区域经济社会发展的生动实践。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第25期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235