华工举行“招商蛇口 青春华章”2020年度颁奖盛典暨第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰大会

展示华工人的“闯”与“创”、“智”与“志”、“情”与“行”、“梦”与“爱”、“根”与“魂”。

12月30日晚，招商蛇口•青春华章”2020年度颁奖盛典暨第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总结表彰大会在大学城校区体育馆举行。党委书记章熙春，校长高松，华南理工大学教育部党建工作联络员喻世友，纪委书记刘琪瑾，党委副书记陶韶菁、麦均洪，副校长朱敏、李正、李卫青出席会议。

2020年是极不平凡的一年。肆虐全球的新冠肺炎疫情在中国人民众志成城、同舟共济下得以遏制，中华民族千百年来的小康梦也在今年得以实现。华南理工大学在今年召开了第十七次党代会，擘画了学校未来改革发展的宏伟蓝图；成功举办第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，“双创”人才培养深受国家领导人好评；连续四次被评为教育部精准扶贫、精准脱贫典型项目，为决战决胜脱贫攻坚贡献智慧和力量；研究生支教团成员李莎在支教途中不幸逝世，事迹被人民日报等媒体广泛宣传报道；为迎接建党100周年，学校师生组织了形式多样、内容丰富的学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史活动。

为表彰第六届“互联网+”大赛中的先进个人，并充分展示华南理工大学师生在抗击疫情、脱贫攻坚、支教服务、学习“四史”中的突出贡献和先进事迹，活动围绕习近平总书记今年以来关于大学生成长成才的重要论述，以一个“华工勇仔”的视角，通过追问的形式，分“敢闯会创占鳌头”“脱贫攻坚担使命”“逆行而上战疫情”“大山深处爱无痕”“砥砺奋进迎百年”5个篇章，分别展示华工人的“闯”与“创”、“智”与“志”、“情”与“行”、“梦”与“爱”、“根”与“魂”。

招商局慈善基金会和招商蛇口作为活动的全程赞助单位，对活动给予了大力支持。招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，从1979年开发中国第一个改革开放试验地，到现在运营管理全球瞩目的自贸区，肩负深港合作、“一带一路”、自贸试验区三大国家战略于一身，招商蛇口一直在改革开放的大潮中搏浪前行。华南理工大学注重校企合作，加强与位于深圳的招商集团等企业签订合作框架协议，深化战略合作关系，发挥各自优势，实现校企资源共享、优势互补，推动多维度、深层次校企合作，构建协同育人、可持续发展的战略合作伙伴关系。

据悉，“招商蛇口•青春华章”年度颁奖盛典是华南理工大学一年一度的盛大晚会，已成功举办了2届，倍受广大师生好评。2018年，盛典以“血脉赓续 岭南传奇”为主题，通过10个故事讲述华工百年办学中的血脉传承。2019年，盛典以“不忘初心 湾区筑梦”为主题，通过3个篇章展现学校服务国家区域经济社会发展的生动实践。