深圳：力争到2022年公办普高录取率提升至53％

12月29日，深圳市六届人大常委会第四十六次会议审议《深圳高中教育发展情况的专项工作报告》（下称“报告”），并就此举行专题询问会。

“普高建设欠账问题如何解决？公办普高录取率如何提高？政府对高中教育经费投入如何？”12月29日，深圳市六届人大常委会第四十六次会议审议《深圳高中教育发展情况的专项工作报告》（下称“报告”），并就此举行专题询问会。

深圳市教育局相关负责人表示，深圳目前已超常规推进高中学位建设，公办普高学位近两年也保持高供给，但由于历史欠账多、学校建设周期长等因素，短期内仍难以满足市民需求，公办普高录取率与其他一线城市仍有明显差距，争取到2022年，将公办普高录取率提升到53％左右。

深圳市财政局也表示，深圳对高中教育的投入去年是70亿元，今年安排了83．8亿元。截至今年11月，全市高中教育已支出了70．6亿元，超过去年全年支出数。深圳市发改委则透露，深圳“十三五”期间在高中校园建设这块的投资是60亿元，而“十四五”的安排预计超过300亿元，是此前的5倍。

“市政府正在制定深圳教育发展先行示范规划纲要，下一步将超常规加速建设高中学校，大力提高学位供给，同时推动高中多样化、特色化、分层分类发展，打造一批理工、人文、社科、艺体、国际教育等领域的特色高中，让深圳的孩子真正能够学有所教、学有优教。”深圳副市长聂新平还表示，将统筹公办高中与民办高中的协调发展，促进普高与中职协调发展，完善深圳高中师资人才引进和培养机制。

“一方面注重从全国各地选拔优秀大学生、优秀教师进入深圳高中教师队伍；另一方面加强深圳本地师范院校和师范专业的建设，我们正在筹办一所师范大学，将创新人才培养，并完善激励保障机制，尽快出台基础教育高精尖缺人才的专项政策。”聂新平说。

深圳市人大常委会党组书记、主任骆文智强调，询问会后，相关部门要对提出的问题、建议和意见，逐条研究分析，找出原因、对症下药。“对能够马上解决的，要立行立改；对限于条件，不能马上解决的，要区别情况，列出具体计划和方案，尽力创造条件解决，并在6个月内向市人大常委会提交整改情况报告。”骆文智表示，深圳市人大常委会将形成专门意见转交市政府研究处理，教科文卫工委则对意见整改落实予以跟踪检查。

1 深圳公办普高建设现状如何？

学位正超常规增加，但录取率仍有差距

深圳市教育局表示，深圳已成立由分管市领导牵头的工作专班，定期专题研究和推进高中建设，已出台《深圳市高中学校建设方案（2020—2025年）。“十三五”期间，全市已累计完成新改扩建公办普高14所，新增普高学位2．9万个。

到2022年，将完成新改扩建30所公办高中，新增学位6万个以上，较2019年增长133％；2023年至2025年，将再新增公办普高学位3．7万个，6年共计新增公办普高学位9．7万个以上，相当于现有公办普高学位接近翻番。

“‘十三五’期间，深圳市新增公办普高学位的69％、新改扩建公办普高的50％都布局在原特区外。未来5年，计划新改扩建48所普高和4所综合高中，其中41所普高及所有综合高中也都布局在原特区外。”该局相关负责人表示，从已建普高质量上看，深圳超过70％的普高为省级以上示范性高中，各项指标均位居全省之首。高考一本率连续11年位居全省第一，2020年高考优投率（原一本率）38．5％，本科率78．6％，再创历史新高。

但该局也坦言，由于深圳中考考生人数增速快，2020年虽然公办普高招生4．1万人，较2015年增加9323人，但全市符合中考报名条件考生达8．9万人，较2015年增加2．6万人。因此，公办普高学位供求矛盾大，公办普高录取率与其他一线城市仍有明显差距。“新建高中提升办学内涵尚需时日，高中办学水平存在区际、校际、公民办学校之间不均衡现象，现有优质特色高中资源覆盖面和市民期待还有较大差距。”该负责人说。

该局称，将加快推进2019—2025年已确定用地的37所公办普高建设。2022年建成30所公办普高（含龙岗、坪山、光明高中园），新增公办普高学位6万个以上，公办普高录取率达到53％左右；2023—2025年，计划完成新改扩建25所公办普高，新增学位5万个，到2025年公办普高录取率达到56％左右。

2 民办普高在校生占比多少？

超过1／4学生在民办普高就读

由于长期以来深圳公办普高学位紧缺，许多学生只能在民办普高就读。报告披露，深圳民办普通高中在校生占比25．2％，而北京、上海和广州的这一比例仅分别为4．3％、10％和7％。与此同时，深圳大部分民办普高办学水平不高，2020年全市民办普高高考本科率仅为36．7％（公办普高高考本科率85．8％），且办学条件普遍落后于公办学校，多为租赁办学。

对此，深圳市教育局表示，将加快推进民办学校分类管理，构建民办高中差异化扶持体系，建立非营利民办高中建设、办学的奖补机制和学位补贴制度，以及出台新建民办高中配置标准，引导民办高中优质特色发展。

“我们将加快建立全市统一的民办学校信息管理系统和财务监管系统，建立民办学校信息公示和信用档案制度，制定民办高中办学水平评估办法，力争用3年时间开展一轮全市民办高中办学水平全覆盖评估。同时，引进国际品牌教育资源，每个区扶持发展2—3所民办优质特色学校，设立3—5个国际化特色民办教育园区，推动民办教育高端发展。”该局相关负责人说。

此外，推动普高特色发展，形成“一校一特色”格局。到2022年，将支持15—20所高中完成特色高中创建；到2025年，建成10—15所涵盖理工、人文、体育、艺术等领域的高水平特色高中，引进一批国内品牌高中来深办学，打造1—2所世界知名高中。

3 深圳职高为何缺乏吸引力？

升读本科通道不通畅影响入读积极性

深圳市教育局表示，深圳目前普高和职高数量比例分别是65％和35％，高于国家标准。“十三五”期间，深圳新改扩建中职学校4所，在校生从7．4万人增长到8万人。

但目前深圳中职学校确实缺乏吸引力，这与“中职学校专业设置和市场需求匹配度不高、办学特色不够鲜明，且中职学生升学通道尤其是升读本科通道不通畅”有关，影响了学生入读积极性。

“目前教育部、广东省正在共同推动深圳建设全国职业教育高地，争创世界一流职业教育工程，将推出多项措施提升中职学校吸引力。比如，推动中职学校专业瞄准高端前沿产业，对接人工智能以及互联网、智能装备、集成电路、新一代信息通信技术等战略性新兴产业；推动中职与高职院校加强专业群对接，支持深职院、信息学院开设部分本科专业，并扩大招收中职学生计划，建立高职＋中职集团化办学管理机制；实施职业教育高精尖缺人才专项计划，引进和培养一批行业有权威、国际有影响的专业群建设带头人，绝技、绝艺大师，应用研发领军人才。”该局相关负责人说。

此外，到2022年，未建成中职学校的龙华、坪山、光明和大鹏新区将各建一所中职学校，新建1所高级技工学校，共建成6—7所公办中职或综合高中，新增中职学位1．6万个以上。