省实学子屡屡斩获科技竞赛大奖，有何秘诀？

该校基于多年科技教育，引入STEM框架，创建了以科技教育为特色的高中STEM教育课程体系，培养创新型科技后备人才。

省实学子张宝心摘得第十八届全国中学生水科技发明比赛桂冠；省实学子周晓杨、卢铖、冼鹏全、李家荀、胡恒瑞在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛萌芽赛道板块中获得“创新潜力奖”；省实学子李家荀夺得2020年丘成桐中学科学奖生物优胜奖……最近，广东实验中学（简称“省实”）科技教育喜报频传。该校基于多年科技教育，引入STEM框架，创建了以科技教育为特色的高中STEM教育课程体系，培养创新型科技后备人才。

“双导师制”培养创新人才

在校能搞发明，出国能拿大奖，这是省实学子的真实写照。

在省实，学生不仅能在综合实践活动、劳动、通用技术课程等必修课程中学习科技知识与技能，参加科技类选修课程和丰富多彩的科技社团活动，还能走出校门，到大学、研究院等科研院所地开展科学研究与实践。

省实科技教育办公室主任王剑介绍，学校以科技课程、科技社团、科普基地、科技竞赛、科技科研五方面为抓手，抓好科技教育工作。

“学校创建了‘三双制’实施方式，即双导师、双基地、双学段，突破了学校的场地限制和师资局限，为学生提供丰富而高配置的实践场所及多学科且高水平的指导专家。”王剑介绍，以“双导师”为例，校内科技教练与大学等研究单位的科研专家共同指导学生开展课题研究，为学生提供全方位的支持。

近日，省实高三学子李家荀的项目《人参皂苷Rg1抑制小胶质细胞激活在治疗氯胺酮滥用所致精神障碍中的作用和机制研究》夺得2020年丘成桐中学科学奖生物优胜奖。李家荀的父母都是医生，耳濡目染下，他对生物医疗产生浓厚兴趣，也加入了省实生物实验室。“在本次丘成桐中学科学奖比赛中，校内导师为我提供了论文撰写、演讲、答辩等指导；校外导师则为我链接实验室资源，在理论知识及实验操作等方面给我指导。” 李家荀说，省实支持学生研究“高大上”的课题，培养学生学习科学知识的求知欲、解决科学问题的探索欲。

“学生拥有大量走出去探索科技的机会。”王剑介绍，在期中考试和期末考试之后，省实各切分出3至10天的时间，开设全天候的、以科学实践和科学考察为主要形式的STEM课程。学生踏上西藏进行生态考察，走进重点实验室了解前沿科技，参观企业开展学习……

科技教育与STEM教育相融合，省实形成了科技创新、环境工程、工程科技及模型科技四个科技板块的STEM教育项目群、成果群。近5年，省实共获得国际奖项191项，国家级奖项637项，省级奖项249项，是全国获得科技类奖项级别最高、数量最多的学校之一。

科技教育彰显人文关怀

不难发现，省实学子的发明创造，充满浓浓的人情味——李家荀在当禁毒志愿者的过程中，产生“研究人参皂苷Rg1在治疗氯胺酮滥用所致精神障碍中的作用”的想法；张宝心在一篇游记博客中了解到防晒霜会危害海洋中的珊瑚，决心发明制作环境亲和型防晒剂；周晓杨、卢铖、冼鹏全、李家荀、胡恒瑞组成的团队发明脑卒中恢复期患者家庭穿戴式上肢康复设备，希望为脑卒中恢复期患者提供身体、心理、生活等三方面全方位的康复。

“科技发明的灵感本身就是来自社会问题，是想要解决某一痛点，人文关怀是我们做科创的首要导向。”冼鹏全说，科技发明的过程其实是综合各种各样的技术，把人文关怀从想法变成现实的过程。

获奖后，省实“学霸”们的研究没有停止。张宝心在社区、校内公益推广自己发明的环境亲和型防晒剂，呼吁更多人保护海洋环境和海洋生物；周晓杨、卢铖、冼鹏全、李家荀、胡恒瑞希望继续深入学习，完善产品，让它真正为患者服务，回馈社会。

“学生能创造性地提出问题，是一件很难的事情；把提出的问题转为课题研究，也是一件很难的事情。”王剑说，中学阶段的科技教育主要是培养学生的科学兴趣和科学思维，要把科技教育和德育相结合，培养德才兼备的创新型人才。

王剑介绍，省实于去年与广州市教育研究院联合建立了广州市STEM教育研究中心，并且与广东省教育研究院建立合作，为广东省内学子提供科技教育和指导，将优质科技教育资源辐射全省。