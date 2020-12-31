高校实践育人怎么做？华农兽医学院创新“两个课堂”

黎锦英、庞笑恩分别摘得“中国兽医新星奖”和大学生组个人奖项“徒手打结”第一名。华农代表队还获得优秀辅导老师特等奖。

=近日，第六届“雄鹰杯”小动物医师技能大赛在华南农业大学闭幕。由华农兽医学院（下称兽医学院）本科学生黄苑茵、庞笑恩、黎锦英和林诗琪组成的华农代表队，在熊惠军教授、郭剑英和李少川等老师的指导下，经过笔试、知识竞答、手术实操竞赛三个环节，荣获大学生组团体特等奖。黎锦英、庞笑恩分别摘得“中国兽医新星奖”和大学生组个人奖项“徒手打结”第一名。华农代表队还获得优秀辅导老师特等奖。

华农是教育部第二批“三全育人”综合改革试点单位，也是广东省唯一入选的试点高校。近年来，华农致力打通“三全育人”最后一公里，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

兽医学院是扎实推进“三全育人”重点工作的代表之一。该学院充分发挥实践育人的重要作用，以人才培养为核心，以优化“第一课堂”（培养计划内必修课）专业知识结构为重点，创新“第二课堂”（培养计划外实践活动）教学，完善资源配置及条件保障，大力推动动物医学人才协同培养机制与培养模式改革，努力提高多样化人才培养质量。

锻造金课：培养卓越创新的兽医人才

近日，华南地区第一家动物医院——华农教学动物医院迎来68岁生日。1952年，由原中山大学、原岭南大学和原广西大学的畜牧兽医合并组建而成华南农学院畜牧兽医系（兽医学院前身），华南农学院兽医院应时而生，即华农教学动物医院的前身。

在今年的毕业典礼上，华农校长刘雅红对毕业生们提出期望，希望他们传承“修德、博学、求实、创新”的校训，发扬“笃学明德、躬行践履”的丁颖精神，敢于逆行、堪当大任，积极投身到新时代伟大建设征程中。

对农林专业，华农花大精力优化人才培养模式。《基于“三本位”理念，协同培养卓越农林人才的研究与实践》项目荣获2018年高等教育国家级教学成果奖一等奖，是全国农林院校和广东省唯一的一等奖；《农科高校双创人才培养的创新与实践》同年获国家级教学成果奖二等奖。

兽医是注重技术应用和科技创新的学科。去年，兽医学院“‘两型两类’兽医卓越本科人才培养改革与实践”项目获广东省教学成果特等奖。其中，两型人才为“技术应用型人才”和“科技创新型人才”，两类人才即“预防兽医类人才（预防兽医师）”和“临床兽医类人才（小动物临床兽医师）”。

理论课方面，兽医学院注重优化专业课程理论知识体系。“兽医药理学、禽病学、高致病性禽流感诊断虚拟仿真实验”三门课程获评2020国家一流课程。因培养目标定位不同，两类人才核心课程的课程设置及教学内容不尽相同，自成一套个性化的体系：

如预防兽医类人才专业核心课程的课程设置及教学内容偏重于猪、牛、羊、家禽等动物预防兽医学知识体系的掌握，临床兽医学知识相对弱化，且小动物医学知识只浅显提及；而小动物医学侧重于个体疾病的诊断与治疗，兼顾疾病预防，因此课程设置与教学内容侧重于犬猫等动物临床兽医学知识体系的掌握，预防兽医学知识相对弱化。

俗话说，光说不练假把式。培养卓越的兽医人才，关键在实操。

兽医学院在育人模式中强调重实践、显差异，构建“厚基础、强核心”的实践课程体系，确保每一门实验课都独立成课并计算学分，本科生实践课程学时占比达45%。

“比如动物组织学与胚胎学、病理学、动物解剖学三门课程，本来就有独立的实验课，学院在此基础上还设置了兽医形态学综合性实验，将三门课程实验内容糅合在一起，把相对割裂的知识内容融合起来，进行反复强化。”兽医学院动物医学专业主任马勇江说。

针对预防兽医师人才开设“动物医学通用选修课程模块”“猪病模块”“禽病模块”等；针对小动物临床兽医师人才开设“动物医学通用选修课程模块”“伴侣动物疾病模块”“食品动物疾病模块”……这些互相交融的模块课程，一方面进一步加强专业知识的延展，并凸显学生个性，另一方面扩大学生知识视野，以期拓宽就业口径。

兽医学院2018届本科毕业生林贤康学的是动物医学专业小动物防治方向（下称小动物班）。毕业后，他成为一名执业兽医师，在泰洋动物医院担任主治医师以及影像科医生。“在高年级学生离校实习前，学院会专门设置衔接课程，如小动物临床病例分析等，帮助学生们迅速进入实习工作状态。”

以赛练兵：把育人成果写在南粤大地上

11月至12月，兽医学院顺利举办了第四届“恒丰强杯”华南兽医猪病诊疗大赛。大赛历时22天，分为理论培训、初赛、决赛培训和决赛四个阶段，参赛选手需要进行活体采血、猪体剖检、细菌培养及药敏试验等实操环节，还需要进行笔试和答辩。大赛全方位考察选手的理论知识、实践技能、答辩水准，展示兽医学子的专业风采。

兽医学院以丰富多彩的课外活动构建起实践育人的第二课堂，让有兴趣、有能力的学生一展所长，把育人成果写在南粤大地上。

由兽医学院主办、每年一度的“华南地区宠物嘉年华”展会，早已成为家喻户晓的专业品牌活动，为学院提升了行业认可度；定期举办“智牧英才大讲堂”“人生导师·社会导师讲坛”，邀请知名企业家做专题报告，阐述行业发展动态，分享创业经验，并进行指引；创办“宠物医师大讲堂”，与欧洲兽医高级学院（ESAVS）等宠物医疗培训机构联合举办“宠物专科诊疗技术培训课程”……

“学院每学期都会举办学术沙龙，让我们了解当前动物临床诊疗技术最新进展。”2016级动物医学专业学生王惠茹说。她所在的小动物班主要培养从事宠物疾病诊断与防治的临床兽医师，通过课程学习，了解宠物机体的结构与功能，掌握诊断并治疗宠物疾病的技能。

至今，兽医学院已成功举办十届“华南兽医杯”兽医临床技能大赛，四届华南兽医猪病诊疗大赛。创办每年一次的“华南兽医杯”兽医临床技能大赛、“丰强杯”猪病诊疗技能大赛，强化学生对动物诊疗知识和操作技能的应用，并遴选学生参加全国大学生动物医学（本科）专业技能大赛和全国“雄鹰杯”小动物医师技能大赛。

形式多样的比赛为兽医学子提供理论知识与实践动手相结合的机会，培养并提升学生的专业实践能力。

在比赛中成长，在实践中成材。2010年至今年，兽医学院学生代表华农参加第一届至第六届全国大学生动物医学专业（本科）技能大赛，荣获团体特等奖5次、一等奖1次和单项优异奖2次；参加六届 全国“雄鹰杯”小动物医师技能大赛，获团体特等奖3次、一等奖3次。

在比赛之外，丰富的校内外实习也为学生提供了开拓行业视野、打牢实操根基的宝贵机会。

“学院推行暑期实习计划，帮助学生丰富社会经历，增强行业认知与体验，树立正确就业观，提高实践能力。”兽医学院副院长孙永学介绍，该计划主要面向2至3年级学生，实习期为暑假的1至1.5个月。学院先向行业内优秀畜禽养殖、动保企业、宠物医院征集实习岗位，再选拔优秀学生参与实习。

除此之外，兽医学院还推行“校内教学动物医院轮值计划”，要求小动物班3至4年级学生每学期利用课余时间到医院轮流值班20小时，提升分析问题、解决问题的能力。

追求卓越：培养一流人才服务三农发展

依托大型养殖企业、大型宠物医疗连锁机构等优质行业资源，实行校内外双导师制，对学生进行帮带式、订单式、门诊专科制式培养……这是兽医学院“卓越兽医师班”最吸引学生的地方。

兽医学院通过推行“卓越兽医师计划”，组建“卓越兽医师班”，由企业挂名、虚拟班制管理，不打破原有的固定班制，强化高年级学生“第二课堂”实践训练与培训。虚拟班毕业考核合格的学生可优先到挂名企业就业，较好解决学生“就业难”与用人单位“用人难”的问题，实现“学校、企业、学生”的三赢。

“农业农村现代化关键在科技、在人才。”华南农大兽医学院党委书记严会超介绍，该院打出思政课改革、课程思政攻坚、实践育人等组合拳，建立完善全员、全过程、全方位育人的高水平人才培养体系，大力培养懂农村、爱农业、爱农民的高水平兽医人才。

实践育人的灵活运用，带来人才培养质量的大幅提升——

兽医学院动物医学专业先后获评“广东省名牌专业”“广东省重点专业”和“国家级特色专业”，并于去年获批国家一流专业建设点。

本科生临床实践应用和创新能力提高，综合素质明显增强。学生毕业后第一年“全国执业兽医资格考试”通过率达60%左右，为全国平均通过率的4倍。

就业结构明显优化，就业竞争力明显提高。动物医学专业毕业生连续五年就业率在96%以上，在本行业就业的比例高达85%，比2013年增长20个百分点；对50余家大型企业的调研结果表明，本专业毕业生工作适应期短，动手能力强，82%的毕业生能在2年内成为公司的技术骨干。

“珠三角地区经济发达，多年来传统农科专业一直招生困难。然而，通过持续的教学改革，我院专业的社会认可度不断提高。”兽医学院院长冯耀宇介绍，2018年以来，动物医学专业招生报考比达将近1:3，考生第一志愿录取率达89.9%以上，重点线上按志愿录取率达100%，分别比2013年增长了10和20个百分点。

她表示，兽医学院将继续推进实践育人和教育教学改革迈入深水区，为社会培养理论基础扎实，视野宽阔，临床科研实践经验丰富的兽医行业急需的卓越人才。