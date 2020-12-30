著名词曲作家陈小奇受聘中山大学新华学院客座教授

12月29日，中山大学新华学院举办“中山大学新华学院客座教授聘任仪式暨陈小奇教授学术讲座”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘英 安娜 乡蔚楠 陈乐桡）12月29日，中山大学新华学院举办“中山大学新华学院客座教授聘任仪式暨陈小奇教授学术讲座”。我国著名词曲作家、著名音乐制作人、文学创作一级作家陈小奇发表主题讲座，并正式受聘为客座教授。

现场，中山大学新华学院校长王庭槐致发表致辞，介绍了著名词曲作家、著名音乐制作人、文学创作一级作家，中山大学第二校歌、校友之歌《山高水长》作者陈小奇在音乐领域的卓越成绩和学术贡献，并对陈小奇受聘为中山大学新华学院客座教授和开设学术讲座表示由衷的欢迎和感谢。他表示，陈小奇教授的到来将为学校音乐教学教育事业注入更多新的活力，助推学校的美育教育和音乐系学科建设迈上新台阶。

陈小奇讲授以“流行音乐的发展脉络暨我的词曲创作”为主题的学术讲座。他以音乐发展史为线索，介绍了中西方音乐的不同之处，将流行音乐的发展历程娓娓道来，引导同学们突破时空束缚，用心感受古典音乐和流行音乐的独特魅力。

陈小奇表示，音乐形态的演变离不开社会进程中的文化变迁以及科学技术的进步。在讲座中，他将该理念与不同的音乐发展特点相结合，使同学们对流行音乐的发展历程有了更深层次的理解。在谈到中国现代流行音乐的萌芽及发展史时，他详细地对广东流行音乐四十年来的发展作出论述和专业阐释，让在场同学们深刻地领悟到中国风音乐和广东本土流行音乐的魅力。

陈小奇还结合自身经历，向同学们分享了他从戏剧编辑到成为填词作曲的音乐制作人的艰辛且有趣的历程。面对当时社会对流行乐的偏见，陈小奇勇担流行音乐的大旗，致力于用有内涵、有深度、有时代感的作品改变外界对流行音乐的刻板印象，以一首又一首家喻户晓的金曲为我国流行音乐后续的发展打下基础。

讲座过程中，陈小奇通过播放原创音乐作品，讲述自己的创作经历和趣闻轶事，与同学们分享自己的灵感源泉与创作心得，引起了广大师生的热烈反响和共鸣。讲座现场，掌声不断，经久不息。

此次活动不仅是一场艺术的盛宴，更为中山大学新华学院师生与音乐大师面对面交流与感悟的音乐魅力提供了平台。学校校长王庭槐、党委书记周云、副校长李中生、校长助理刘霖霖，各院系、党政职能部门负责人，以及学校师生代表参与活动。