中国奥园：教育公益路上的践行者 以梦想点亮未来

12月28日，86名暨南学子获颁首届“梓文励志奖学金”。梓文励志奖学金首期5年，每年奖金总额400万元。

南方网讯 （记者/陈伟峰 黄绮铌）“公益是爱的传递载体，只要人人都能献出一点爱，明天会更好。我也想成为像中国奥园集团董事会主席郭梓文这样有情怀的人。”站在领奖台上，暨南大学大三学生、梓文励志奖学金获得者刘若冰格外激动。

12月28日，86名暨南学子获颁首届“梓文励志奖学金”。梓文励志奖学金首期5年，每年奖金总额400万元。“励志奖励专项”“国外交流专项”“博士后专项”三大专项的获奖学子上台领奖，他们将在这笔资金的支持下，继续开拓学习、科研之路。

青少年是一个国家的希望和未来，教育强则国强。教育是民族振兴、社会进步的基石，是国家的百年大计。“十四五”规划中明确提出要建设高质量教育体系，深化教育改革，促进教育公平。

助学助教 设立“梓文励志奖学金”

当前，“教育扶贫”也成为企业公益发展的一大新趋势，越来越多的企业加入到教育公益事业中，为中国教育发展贡献自己的力量。

早在20年前，中国奥园便开始投身教育事业，积极捐资助学。中国奥园在高质量稳健发展的同时，始终不忘初心，多年来不仅持续助学助教，还积极通过“双十双百”精准扶贫、爱心支教、慈善捐赠、赈灾济困、产业帮扶等多种方式履行社会责任，目前累计投入超过10亿元用于公益扶贫教育事业。

确保贫困家庭子女都能接受公平而有质量的教育，是夯实脱贫攻坚根基所在。12月28日颁发的 “梓文励志奖学金”是由暨南大学校董和杰出校友、中国奥园集团董事会主席郭梓文捐资专项设立，旨在助力更多品学兼优的暨大学子接受教育，扬帆远航。

据介绍，梓文励志奖学金首期5年，每年奖金总额400万元，包括“励志奖励专项”“国外交流专项”“博士后专项”三大部分，在家庭经济困难学子助学、优秀学子交流访学以及博士后科研等方面为暨大学子提供资金支持。该奖学金是暨大迄今学生奖励金额最高、覆盖面最广、管理最规范、影响力最深远的社会奖助学金。

其中，“梓文励志奖学金（励志奖励专项）”用于资助暨南大学贫困学子的学习与生活，为学生提供学费和生活上的支持，鼓励学生自尊自立自强，专注学习。资助对象为暨南大学符合条件的全日制本科新生，每年奖励50名学生，每人2万元。

“梓文励志奖学金（国外交流专项）”和“梓文励志奖学金（博士后专项）”则专门为优秀学子，尤其是家庭贫困学子继续深造提供支持，让他们潜心学术、开拓视野、勇攀科研高峰。

事实上，自2016年起，中国奥园已连续三年赞助暨南大学“5A卓越引领计划”。截至目前，已累计为暨南大学捐赠3200万元。

产教融合 整合教育资源校企合作育人才

在“中国奥园—暨南大学”的教育公益案例，教育扶贫不仅回归扶智，而且于高校的产、学、研结合，高校学生的就业、创业，都是大有益处的。

以新闻专业为例，12月28日，暨南大学新闻与传播学院奥园教学实习基地揭牌，加强了暨南大学与中国奥园的深度交流与人才培养。

暨南大学新闻学院名誉院长范以锦指出，新闻与传播学院与奥园共建教学实习基地，是适应媒体前沿变化的一个非常重要的举措。

他说：“学生在综合素养培养过程中，既要了解媒体，也要了解社会，奥园作为知名企业，在打造品牌、强化社会影响力方面做了非常多工作，值得我们新闻领域研究，比如如何借助媒体强化传播影响力，在新媒体时代，企业又该如何利用新媒体建设平台以促进传播，这些问题的思考对提升内容生产能力和传播能力都有积极作用。”

目前，奥园集团正在和一批高等教育专业机构探讨产业合作的可能性，积极布局，力求在地产+教育的结合中有所突破。

中国奥园集团品牌管理中心总经理戴远程表示，接下来奥园也将继续跟学校共同探讨合适的项目，包括追加资金投入和提供教学科研实践，“我们希望能够跟高校、研究机构等一起能够共同为培育国家高素质人才添砖加瓦。”

“这次拿到奖学金以后，我计划投入到数据购买与计算设备的升级，这笔资金对于我们这种科研刚起步的人来说，包括对暨大环境学院建设大型的数据运算中心、数据储存中心来说，都是有非常大的帮助”，毕业于美国卡耐基梅隆大学并获得了环境工程博士学位的孙翔飞，曾获批广东省高层次人才资助计划中的“广东省人才引进”项目，他在2018年9月份来到暨南大学开展新型持久性有机污染物或持久性有机毒性物质方面的博士后研究工作。

承担责任 热心教育公益彰显企业家情怀

实现企业发展的同时，奥园集团积极履行企业社会责任。

在推进教育事业向前发展的进程中，多年来奥园每年精准对口帮扶十个贫困村、十所贫困学校、一百户困难家庭、一百名贫困学生，持续开展“双十双百”举措，把教育扶贫作为贯彻落实精准扶贫工作中的重要切入方式。

“人生贵在有追求，我时常拷问自己，到底在追求些什么？人应该怎样生活，才能更有价值与意义？”郭梓文说，“从我个人经历来看，人的追求分为三大阶段：第一阶段是要展示才华、书写青春；第二阶段是为自己挚爱的亲友们带来幸福；第三阶段要为祖国为社会尽一份责任和贡献，发光发热，为需要帮助的人尽一份自己的力量。”

多年来，中国奥园累计投入超过10亿元用于包括教育公益在内的扶贫事业。凭借精准扶贫、产业扶贫、教育扶贫三管齐下的模式，中国奥园在贵州、广东、江西等地的30多个人口大县、贫困县，走出了一条激活致富内生动力的道路，促进教育均衡发展。

基于多年来积极履行社会责任的实践，中国奥园连续三年蝉联人民日报社、人民网“人民企业社会责任年度扶贫奖”，并荣获“2020年度社会责任标杆企业”、“广州最具影响力慈善企业”等殊荣。

“爱心你我，传递温暖”，数万奥园人将为公益慈善事业贡献更多的奥园力量。