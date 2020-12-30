新时代特色学校如何建设？全国教育专家佛山南海研讨

如何进行特色学校建设的有效机制探索？如何发展中国特色世界先进水平的优质教育？

如何进行特色学校建设的有效机制探索？如何发展中国特色世界先进水平的优质教育？12月24—26日，新时代全国特色学校建设研讨会在佛山南海召开。会议邀请国内特色学校领域的知名专家、学者、校长等做大会报告或分组会报告，探索未来学校的特色品牌发展之策。

本次会议由教育部学校规划建设发展中心、教育部西南基础教育课程研究中心、广东省教育研究院共同指导，佛山市南海区教育局、西南大学基础教育研究中心联合主办，佛山市南海区教育发展研究中心(佛山市南海区教师发展中心)承办。大会研讨主要围绕小学及中学特色学校建设的思考与实践、特色学校促进区域优质均衡发展的思考与实践几大方面进行。

会上，教育部学校规划建设发展中心主任陈锋进行《未来路线图学校与特色发展战略》的主题报告，中国教育学会副会长吴颖民具体提出关于特色学校建设的几个问题，西南大学教授、教育部西南基础教育课程研究中心主任宋乃庆提出新时代特色学校的建议，广东省教育研究院基础教育研究室副主任具体谈到文化引领与系统建设对特色发展学校的重要性。

“质量是立校之本，特色是强校之路，中小学特色发展始终是基础教育改革的方向。在发展学校特色基础上推动特色学校建设，是学校发展的努力方向和长期目标。从根本上来讲，特色学校建设要聚焦立德树人根本任务的落实。”吴颖民说。

此次会议举办地南海如何推进特色学校创建，促进区域教育优质均衡发展？南海区教育局副局长张鉴华介绍，特色学校创建是南海区重要的教育发展策略。立足现实，着力解决教育发展核心问题；系统规划，高效推动特色学校创建；以校为本，科学探索分类创建路径，在学校发展、区域教育发展、对外影响力方面均取得显著效果。

“为充分激励学校加入特色学校创建工作，南海区推行财政资金竞争性分配，有效带动全区学校投入区域特色学校创建工作。2011-2018年连续三次的财政资金竞争性分配共投入6200万，扶持高中14所、初中22所、小学26所、幼儿园5所。”张鉴华说。

会议期间，来自全国各地学校也分享了各自特色化发展的具体案例。如北京第二外国语学院附属中学分享如何基于现实闲话特色学校建设，重庆市沙坪坝区树人景瑞小学分享智慧教育开展成果，上海市徐汇中学通过科创特色办学提升办学品位和育人品质，南海区则有南海区艺术高级中学、九江镇初级中学和西樵镇民乐小学三所学校进行主题报告分享。12月26日，与会人员还陆续前往以上三所南海学校进行实地参访交流。

“面向每一位学生，办好每一所学校，让每个孩子都能享受公平优质的教育，这是教育均衡发展的根本要求，也是群众对教育的强烈需求。全国特色学校建设研讨会选址佛山南海举办，这是对南海多年以来教育现代化建设成效的充分肯定，也是对我区坚持教育教学改革创新、积极探索和推动特色品牌学校建设的莫大激励。”南海区副区长冼富兰说。

“南海推动特色学校创建，聚焦解决学校内涵发展、教师专业发展、育人模式改革、区域基础教育优质均衡等教育发展核心问题，构建‘公平、优质、均衡、多元、开放’的教育格局，教育事业发展一直走在全市前列。”佛山市教育局党组成员、招生办主任邓锐昌表示，当前南海区特色学校创建正进入成果转化提炼时期，希望南海紧抓发展机遇，扎实落实工作，创新特色学校创建工作，带领南海教育进一步优质均衡发展。

他希望佛山各级各类学校也以本次大会为契机，学习先进地区特色学校建设的经验，加强与全国各地区专家学者的交流与合作，引领全市基础教育迈上新台阶。