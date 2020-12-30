惠州家校共育平台上线，家长可“修学分”

由惠州市教育局与社会力量联合开发的“惠家教”家校共育学习平台正式上线。

12月28日上午，由惠州市教育局与社会力量联合开发的“惠家教”家校共育学习平台正式上线。

当天，举行了“惠家教”家校共育学习平台发布仪式暨惠州家校共育论坛。惠州市副市长李俊玲，市政协副主席华红，市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长袁清山等出席了活动。

据介绍，“惠家教” APP是定位为官方教育平台的APP应用，供惠州市教育局及全市学生家长免费使用。目前，“惠家教” APP已通过信息安全等级保护二级评估及信息安全等级保护测评，并在惠州市公安局和教育部备案。

作为家校共育平台，“惠家教”APP分为家长端、教师端和管理端，设同步课堂、教育微课、电台、衔接教育（新入幼儿园、幼儿园升小学、小学升初中、初中升高中<含中职>）、心理辅导、在线咨询、家校沟通、家长关注、经验分享及数据管理等多种功能，还可储备微课满足学生家长碎片化学习和个性化需求。

同时，这一平台还将建立家长学习课程、学习考勤等积分管理制度，并根据家长完成线上、线下课程学习情况，自动生成家长参与家长课程学习的学分。学分可作为评选优秀家长及积分入学的重要参考。

此外，后台分级管理设置可帮助市、县（区）教育行政部门及全市各学校、老师了解本区域、学校、班级的家庭教育开展情况，并可在数据分析的基础上作出相关家庭教育工作及家长学习内容的调整，增强家校共育的针对性和实效性。