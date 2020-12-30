广东省2021年普通专升本政策解读

从2021年起，我省“普通高等学校本科插班生招生”更改为“普通高等学校专升本招生”，简称“普通专升本”。

一、什么是普通专升本？

答：根据教育部有关文件精神，从2020年起普通高等教育专科层次起点升本科教育实行招生计划由教育部下达的统一管理模式，结合我省本科插班生招生规模已经有较大幅度扩大，考生入学后大部分已经不是插入本科专业三年级学习，而是单独编班进行教学管理的实际，从2021年起，我省“普通高等学校本科插班生招生”更改为“普通高等学校专升本招生”，简称“普通专升本”。

二、2021年我省普通专升本考试科目如何设置？

答：2021年我省普通专升本实行“2+1+1”考试科目组。依照教育部《普通高等学校本科专业目录》（2020年版），结合我省实际，将普通专升本招生专业进一步归类细化，分成若干专业组，按照专业组设置考试科目组。2021年普通专升本考试科目共设4门，分别为2门公共课、1门专业基础课、1门专业综合课（即“2+1+1”）。公共课、专业基础课每科考试时间120分钟、卷面满分值100分；专业综合课每科考试时间150分钟、卷面满分值200分。

其中外国语言文学类中非英语类专业公共课为1门，增加1门专业课，专业课考试时间120分钟，卷面满分值100分。

公共课为政治理论和英语2门，其中外国语言文学类中的非英语类专业公共课为政治理论1门。

专业基础课按照教育部《普通高等学校本科专业目录》（2020年版）分设的哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类进行设置。具体安排如下：

注：以上所列专业基础课超过一门的学科门类，具体由招生院校在其中指定一门。

三、什么是专业综合课？

答：为切实减轻考生负担，同时确保考生能力达到相关专业培养要求，2021年将原2门专业课调整为1门专业综合课。专业综合课同原来的专业课一样，主要考察考生对相关专业知识的掌握程度和专业能力情况。2021年部分专业综合课实行省统考。考生可根据自身拟报考院校的实际情况，选择报考省统考或院校自行组织命题的专业综合课，也可同时选择报名参加1个省统考和1个院校自命题的专业综合课。

四、2021年我省普通专升本有哪些省统考的专业综合课专业？

答：2021年我省普通专升本有法学、电气工程及其自动化等43个招生院校和招生计划较多的专业实行省统考（具体专业见《广东省招生委员会办公室关于做好广东省2021年普通高等学校专升本招生考试工作的通知》）。

五、我省2021年普通专升本有什么加分政策？

答：为进一步完善创新人才培养机制，激励、鼓励高职学生开展科技创新、提高职业技能，对符合我省普通专升本招生报考相关规定，获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（高教主赛道、青年红色筑梦之旅、职教赛道）（以下简称“互联网+”大赛）、教育部主办的全国职业院校技能大赛（以下简称职业院校大赛）和人力资源社会保障部门主办的中华人民共和国职业技能大赛（以下简称职业技能大赛）奖项的考生，可在其普通专升本招生文化课省统考成绩总分的基础上增加分值投档，具体规定如下：

（一）获得“互联网+”大赛国赛金奖或银奖（团队）、职业院校大赛或职业技能大赛国赛一等奖的高职（专科）学生，可在其普通专升本招生文化课省统考成绩总分的基础上增加15分投档，由高校择优录取。

（二）获得“互联网+”大赛国赛铜奖或省赛金奖（团队）、职业院校大赛或职业技能大赛国赛二等奖的高职（专科）学生，可在其普通专升本招生文化课省统考成绩总分的基础上增加10分投档，由高校择优录取。

（三）获得“互联网+”大赛省赛银奖或铜奖（团队）、职业院校大赛或职业技能大赛国赛三等奖的高职（专科）学生，可在其普通专升本招生文化课省统考成绩总分的基础上增加5分投档，由高校择优录取。

（广东省教育考试院）