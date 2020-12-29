为中职学校提供学习交流平台，珠海市中职学校校长论坛举行

此次论坛的召开，为各中职学校提供了学习和交流的平台，给提高珠海市中职教育办学质量和水平，推动“广东技工”等工程建设和人才培养增添了动力和信心。

近日，由珠海市教育局主办，珠海市人社局、市卫健局协办，珠海市第一中等职业学校（下称“珠海一职”）承办的2020年珠海市中职学校校长论坛在珠海一职香华校区举行。

珠海市教育局调研员陈智霖致辞，代表市教育局向与会领导和专家学者表示热烈欢迎，并介绍了此次论坛的主题和概况。

主题报告环节，珠海市第一中等职业学校校长郭宏才、珠海市理工职业技术学校校长张伟铭、珠海市技师学院副校长曾国熊、珠海市卫生学校党委书记陈斌和珠海一职实验学校校长尹朝安作专题发言，从学校治理、内涵建设、师资队伍建设等方面为大家提供了很好的思路。

珠海市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长林日团围绕中等职业教育的高质量发展做了讲话。他要求中职教育工作者进一步统一思想认识，提高能力，共同推进全市中等职业教育高水平、高质量发展；继续围绕珠海市支柱产业和高新技术、高端制造业和高端服务业发展及人才需求，积极推进学校内部专业布局结构动态调整，打造具有学校特色的专业群；大力推进高水平中职学校建设，落实立德树人，推进改革创新，深化校企合作、产教融合，提升教师教育教学能力、学校治理能力和社会服务水平，提高学校人才培养水平和培养质量，促进学校内涵式发展；进一步加强教师队伍建设。建设一批高水平的教师教学创新团队，打造一支专业结合、结构合理的双师型教师队伍；继续要抓好人才培养各项工作。聚焦立德树人根本任务、经济社会发展需求、提升职业教育教学质量、提升学校治理能力和治理水平等，在全面育人、职业技术教育适应性、教育教学关键环节、教育评价改革等方面开展深入研究，实现人才培养高质量发展。

广州市中职学校人才培养方案研制专家组组长、广东省职教学会教学管理指导委员会常务副主任余德禄以《新时期新精神新任务——高水平中职学校专业群建设》为题，对高水平中职学校专业群建设作了精准、详尽的解读，重点分析了专业群建设工作，讲座紧紧围绕当前职业教育热点工作开展，树立了新的职业教育发展理念，也为全市高水平中职学校建设指明了方向。

“广东省高水平中职学校建设”项目是广东省在新形势下为建设一批具有广东特色、全国水平、引领改革的高水平中职学校，带动和引领全省中等职业教育高质量发展的重大举措。与会者表示，此次论坛的召开，为各中职学校提供了学习和交流的平台，给提高珠海市中职教育办学质量和水平，推动“广东技工”等工程建设和人才培养增添了动力和信心。