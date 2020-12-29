广州2020年秋季入学的高中生学业水平考试要考体育等科目

对广州普通高中体育与健康、音乐、美术、信息技术、通用技术等科目学业水平考试工作做出明确要求。《方案》从2020年秋季入学的新生开始实施。

12月28日，广州市教育局印发《广州市普通高中体育与健康等科目学业水平考试实施方案（试行）》（下称《方案》），对广州普通高中体育与健康、音乐、美术、信息技术、通用技术等科目（下称“体育与健康等科目”）学业水平考试工作做出明确要求。《方案》从2020年秋季入学的新生开始实施。

考试成绩以“合格/不合格”呈现

考试性质方面，体育与健康等科目学业水平考试由广州市教育行政部门组织实施，主要目的是衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩是评价普通高中学校教育教学质量的重要指标之一，是学生毕业和高中同等学力认定的主要依据之一。

考试对象方面，从2020年秋季入学的新生开始实施，具有普通高中学籍的在校学生和申请普通高中同等学力的人员均应参加体育与健康等科目普通高中学业水平考试。普通高中在校学生按《课程方案和学科课程标准》修完某科目的规定学时，方可取得该科目的考试资格。

因病、残等确实不能参加或不能按时参加体育与健康等科目技能测试的考生，根据国家和省的有关规定，可视病、残程度，申请免考或缓考。申请免考或缓考的考生须持残联颁发的残疾人证明或区级以上医院诊断证明（就医病历），经学校同意并加盖公章后报区教育行政部门认定。

考试时间方面，信息技术科目的终结性评价安排在第2学期结束前；通用技术科目的终结性评价安排在第3学期结束前；音乐、美术科目的必修课程测试和艺术技能测试安排在第4学期结束前；体育与健康的体质健康测试每学年1次，按国家统一测试时间测试，运动技能测试安排在第5学期结束前。

成绩呈现和使用上，体育与健康等科目的考试成绩最终均以“合格/不合格”呈现。免考学生学业水平考试成绩认定为“合格”。不合格学生总人数控制在不超过全市当年考生总数的2%。用作普通高中毕业和同等学力认定的合格性考试成绩长期有效。

运动技能测试在6大类运动项目中选择2项

考试内容方面，严格按照各科目《课程方案和学科课程标准》确定考试内容。试题体现立德树人根本要求，以促进学生全面发展为根本，注重体现学生科学和人文素养及实践能力，增强基础性、综合性、应用性和创新性。

考试方式上，体育与健康采用“运动参与+体质健康测试+运动技能测试”的方式进行。其中，运动参与和体质健康测试是过程性评价，由各高中学校组织实施；运动技能测试是终结性评价，由市教育局统一制定测试标准，各高中学校组织实施。

体育与健康内容和方式包括运动参与，每学期末对学生体育与健康课程学习情况进行评分；体质健康测试《国家学生体质健康标准》所列项目，实行统一测试；运动技能测试，在田径（男子1000米、女子800米）、游泳、体操（健美操）、球类（篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球）、武术、跳绳等6大类运动项目中选择2项。

音乐采用“过程性评价+艺术技能测试+必修课程测试”的方式进行。其中，过程性评价、艺术技能测试由各高中学校组织实施；必修课程测试实行计算机测试，由市教育局统一命题，各高中学校组织实施。

美术采用“过程性评价+艺术技能测试+必修课程测试”的方式进行。其中，过程性评价、艺术技能测试由各高中学校组织实施；必修课程测试实行计算机测试，由市教育局统一命题，各高中学校组织实施。

信息技术采用“过程性评价+终结性评价”的方式进行。其中，过程性评价由各高中学校组织实施；终结性评价实行计算机测试，由市教育局统一命题，各高中学校组织实施。

通用技术采用“过程性评价+终结性评价”的方式进行。其中，过程性评价由各高中学校组织实施；终结性评价实行计算机测试，由市教育局统一命题，各高中学校组织实施。